Comment faire les meilleures frites du monde ?

Les frites font partie de ces plats que l’on adore déguster depuis sa plus tendre enfance. Que ce soit avec de la viande, du poisson ou des oeufs, tout le monde aime manger des frites. C’est pourquoi Betanews vous donne quelques conseils pour améliorer vos frites.

Après avoir lu ces conseils, une fois que vous saurez préparer les meilleures frites du monde, vous verrez qu’il s’agit d’une tâche très simple que vous pourrez mettre en pratique chaque fois que vous voudrez vraiment profiter de cet ingrédient.

En fait, il s’agit d’obtenir des pommes de terre croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur. Pour obtenir ces pommes de terre parfaites, nous devrons faire frire les pommes de terre en deux temps différents et à deux températures différentes, bien qu’il existe d’autres facteurs que nous aborderons également et qui peuvent influencer le résultat. Préparez votre super friteuse électrique, les pommes de terre, une bonne huile et c’est parti pour la cuisine.

Ingrédients (pour 4 personnes)

3 Pommes de terre

1 L Huile de tournesol

Sel

Bien choisir ses pommes de terre

Évidemment, dans la préparation des frites, le choix de l’ingrédient principal, la pomme de terre, est important. Pour les frites, les meilleures variétés sont la Mona lisa et la Bintje, entre autres. Vous devez au moins acheter des pommes de terre destinées à être frites et non les variétés les plus adaptées à la cuisson vapeur ou à l’étouffée.

Pour préparer les frites, épluchez les pommes de terre et coupez-les en tranches d’environ 1 cm d’épaisseur. Coupez chaque tranche en bâtonnets d’environ 1 cm de large et d’environ 5 cm de long et continuez avec toutes les tranches jusqu’à ce que les pommes de terre soient prêtes pour l’étape suivante.

Trempage ou pas trempage ?

Une fois les pommes de terre coupées, il est recommandé de les laisser tremper dans un plat profond. Cela permet d’éviter que les pommes de terre ne deviennent brunes à cause de l’oxydation et d’éliminer une partie de l’amidon des pommes de terre, ce qui les empêche de coller ensemble lors de la friture.

Le trempage des patates avant la friture est facultatif, mais elle est appropriée, en limitant le trempage à environ 15 minutes, ce qui est suffisant pour éliminer la plupart de l’amidon.

Quand ajoute-t-on le sel ?

Bien qu’il soit toujours préférable de laisser les pommes de terre un peu fades et d’ajouter le sel à la fin lorsqu’elles sont déjà frites et croustillantes, on peut saupoudrer légèrement les pommes de terre d’un peu de sel fin après le trempage. Après avoir bien mélangé en remuant les pommes de terre avec vos mains, procédez à leur friture en utilisant la technique décrite ci-dessous.

Une fois frites, goûtez une pomme de terre et saupoudrez-la de plus ou moins de sel en fonction de son aspect. Normalement, il suffit d’ajouter une pincée de sel aux pommes de terre cuites.

Quelle huile choisir pour faire de bonnes frites ?

Certains aiment faire avec de l’huile d’olive extra vierge, mais la plupart du temps c’est avec de l’huile de tournesol que l’on fait cuire les pommes de terre, afin que le goût de l’huile ne passe pas dans les frites.

Donc si vous avez envie d’une saveur rehaussée, choisissez l’huile d’olive et si au contraire vous préférez n’avoir aucune saveur supplémentaire, choisissez plutôt l’huile de tournesol. A vous de voir !

La cuisson des frites en 2 temps

Pour faire frire des pommes de terre correctement, il faut faire en deux étapes, l’une pour la première partie du processus dans laquelle nous faisons frire les bâtonnets de pommes de terre à 140º pendant environ 7 ou 8 minutes, et l’autre pour la deuxième phase, dans laquelle nous faisons dorer et croustiller les pommes de terre en les faisant frire à 190º pendant cinq minutes supplémentaires.

Si vous voulez faire cela dans une friteuse électrique, vous pouvez faire frire les pommes de terre à feu doux, sortir le panier de la friteuse et laisser l’huile s’égoutter, tout en réglant le thermostat au maximum, puis immerger à nouveau les pommes de terre dès que l’huile atteint 190º pour bien dorer les pommes de terre.

Certains recommandent une phase intermédiaire entre les deux processus de friture, dans laquelle les pommes de terre préfrites sont placées au congélateur pendant environ 30 minutes, puis frites à haute température (cela peut être fait, mais à mon avis, la différence n’est pas si perceptible, et un repos d’environ 10 minutes entre les fritures est suffisant pour obtenir des frites impressionnantes).

Le choc de température, lorsque les pommes de terre sont placées dans la deuxième cuisson, rend les pommes de terre non seulement croustillantes mais aussi légèrement craquelées à l’extérieur, ce qui augmente la sensation de croustillance. À l’intérieur, elles sont encore molles, comme confites, grâce à leur passage dans le premier bain de friture.

Egoutter les pommes de terre

Les frites retiennent très bien la chaleur. Il n’y a donc aucun problème à les laisser reposer sur du papier absorbant pour éliminer l’excès d’huile qu’elles ont pu retenir. En tout cas, avec cette technique, lors de la friture finale à haute température, les pommes de terre absorbent moins d’huile que si elles sont frites progressivement en augmentant la chaleur.

Quoi manger avec des frites ?

Maintenant que vous savez comment les préparer, il ne vous reste plus qu’à préparer ces délicieuses frites, les meilleures frites du monde, en accompagnement d’un plat principal de votre choix et à appeler toute la famille pour qu’elle les goûte et constate avec vous combien elles sont excellentes. Vous pouvez également les consommer comme plat principal, en les assaisonnant de sauces telles que de la mayonnaise, du curry ou du pesto par exemple… Bon appétit !