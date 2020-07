Comment faire la régression de la vie passée sur TikTok – votre vie antérieure révélée sur YouTube! – .

TikTok regorge de défis intéressants, mais le dernier à parcourir l’application est quelque chose dont vous n’avez peut-être pas entendu parler auparavant.

Les TikTokkers font une régression de la vie passée et publient leurs résultats en ligne. Vous vous demandez peut-être: qu’est-ce que c’est?

La régression de la vie passée consiste à découvrir qui vous étiez dans votre vie passée ou à vous souvenir de souvenirs d’une vie antérieure.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Qu’est-ce que la régression de la vie passée?

Régression de la vie passée, selon le répertoire d’hypnothérapie:

«C’est une technique qui utilise l’hypnose pour récupérer ce que les praticiens croient être des souvenirs de vies passées. On pense qu’en explorant ces vies passées, un hypnothérapeute peut vous aider à découvrir des histoires personnelles qui aident à expliquer qui vous êtes maintenant.

Sur TikTok, il y a plus de 11 millions de vues sur le hashtag Pastliferegression, ce qui signifie que des milliers de personnes sur l’application ont essayé.

Comment faire une régression de la vie passée

La plupart des vidéos TikTok sur Past-Life Regression ont suivi une vidéo YouTube, intitulée: « Brian Weiss Past-Life Regression Session – YouTube ».

La vidéo aide les gens à se souvenir de leur vie passée grâce à l’hypnose et dure 36 minutes.

Les gens se sont tournés vers Twitter pour partager ce qu’ils ont appris sur eux-mêmes. Une personne a tweeté:

«J’ai fait un truc de régression de la vie passée et j’étais un homme d’âge moyen dans la ville de l’ouest et je suis allé à un rodéo en bottes à bout carré et il y a eu une fusillade et je suis entré dans un état de panique et quand j’en suis sorti je J’ai essayé de courir mais je me suis fait tirer dessus dans le dos.

Un autre a écrit:

«Je viens de penser à la régression de la vie passée et j’étais follement en direct avec ce garçon et il était magnifique et nous avons fait des promenades en bateau tout le temps et dans tous les souvenirs que j’ai vu, il était là mais ensuite je suis mort n il s’est assis à côté de le lit me tenant la main à côté d’aimer cette cheminée.

Dans d’autres nouvelles, qui a chanté aux funérailles de John Lewis? Le Dr Wintley Phipps rend un hommage émouvant au membre du Congrès!

Partager : Tweet