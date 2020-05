Comment faire des bananes plantains frites: Tostones, Platanos ou Patacones

Tous les produits présentés sont gérés indépendamment par nos éditeurs. Lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons recevoir une commission.

Que vous les appeliez tostones, platanos, patacones ou fritos, les plantains frits sont un régal délicieusement croustillant – et ils sont faciles à faire à la maison! Le producteur vidéo senior Guillermo Riveros vous montre comment faire:

J’ai grandi en mangeant des patacones comme beaucoup d’enfants américains ont grandi en mangeant des frites et des pépites de poulet, en tant qu’enchanteurs frits pour manger les parties les plus nutritives d’un repas. C’est l’un de ces aliments magiques qui vivent dans l’espace liminal entre le casse-croûte et le plat d’accompagnement (ou peut-être même le plat principal? J’ai déjà plaidé en faveur de la poutine ou d’un sandwich ouvert au patacon comme options de plat principal valides).

Ils prennent de nombreux noms: tostones, fritos et platanos parmi eux. Peu importe comment vous les appelez, si vous avez la chance de les connaître, vous les aimez probablement déjà, et si vous ne les faites pas régulièrement, vous les manquez probablement comme moi. Ces délicieuses pièces d’or (dans toutes leurs variantes) sont les incontournables des Caraïbes et de nombreux pays d’Amérique latine.

La star ici est le plantain vert, un ingrédient qui peut être étranger et exotique pour certains. Bien que liés aux bananes, ceux-ci ne sont généralement pas consommés crus; ils ont une saveur plus neutre et sont féculents. Originaires d’Asie du Sud-Est et d’Océanie, ils ont fait leur chemin vers l’Afrique centrale et occidentale où ils ont prospéré et sont devenus une partie fondamentale de nombreux plats. C’est grâce à l’échange colombien que nous avons hérité de bon nombre de ces techniques agricoles et culinaires dans les Caraïbes et en Amérique centrale et du Sud. Alors qu’en Amérique du Nord, la culture et la consommation de bananes ont pris quelques siècles à décoller, la culture et les plats de la banane ont explosé dans les Caraïbes et en Amérique latine.

Ce boom a entraîné de multiples variations dans les préparations et a fait germer plusieurs plats et recettes à base de bananes et de plantains. En Colombie, nous les faisons bouillir, les rôtir, faire des ragoûts et des soupes avec eux. Mais surtout, nous les faisons frire pour faire des patacones, et Patacon Pisao est le nom le plus couramment utilisé pour faire référence à la version deux fois frite et fracassée que j’ai faite ici.

Bien que simple, la fabrication de patacones pourrait être considérée comme une forme d’art. Vous commencez par peler et couper votre plantain à la forme et à la taille désirées. Ceci est suivi d’une première goutte d’huile chaude pour cuire les morceaux, qui sont ensuite retirés, écrasés et «baignés» dans un mélange d’eau salée à l’ail avant de retourner à l’huile pour une dernière friture. Cette deuxième frite est la clé pour obtenir la couleur et la texture croquante qui les rendent si addictives.

Les patacones sont devenus un aliment de base si important de la tradition culinaire dans les villes côtières comme Carthagène, que la recette est maintenant considérée comme un élément important de notre patrimoine culturel en Colombie.

Comment manger des patacones

En Colombie, vous les trouverez comme accompagnements à toutes sortes de repas, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Ils sont généralement servis à peu près comme des frites, tout droit sortis de l’huile et salés, à côté d’une variété de condiments et de sauces. Dans des endroits comme Carthagène, nous les mangeons beaucoup de fois juste avec du suero (un condiment de lait fermenté semblable à la crème sure).

Il n’est également pas rare de les utiliser comme véhicule pour d’autres aliments, dans la même veine que vous utiliseriez des craquelins ou du pain grillé (abandonnez le pain la prochaine fois que vous voulez faire du pain grillé à l’avocat – le patacon d’avocat est là où il en est!). Pour aller plus loin, vous pouvez garnir un patacon salé de queso, de bœuf assaisonné et de salsa comme vous le feriez sur un taco ou un tostada.

Avec ces gars, le ciel est vraiment la limite, ce qui en fait une recette idéale pour la cuisson en quarantaine.

Recette de Patacones (Plantains frits verts)

Servez-les avec du chimichurri, du mojo, de la crème sure (à la place du suero colombien), du hogao ou l’une de vos autres sauces ou condiments préférés. Prendre plaisir!

Image d’en-tête avec l’aimable autorisation de Guillermo Riveros