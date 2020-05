Comment faire de Bob’s Burgers Horse Medicine, Bob Odenkirk sur la création de Matt Foley avec Chris Farley & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, apprenez à préparer la boisson médicinale pour chevaux de la série animée FOX Bob’s Burgers. De plus, écoutez Bob Odenirk penser à aider Chris Farley créer le célèbre Saturday Night Live personnage Matt Foley, et découvrez comment dessiner le chien lâche qui résout le crime Scooby Doo du directeur d’animation Tony Cervone.

Le premier debout, Bob’s Burgers a un épisode appelé Les Equestranauts où Tina découvre son dessin animé poney animé préféré a une base de fans d’hommes adultes. Quand elle est amenée à vendre un poney jouet rare de la série, Bob va sous couverture à l’une des grandes conventions de la série pour le récupérer, et il finit par boire de la «médecine du cheval» pour devenir un personnage. How to Drink a trouvé une recette pour transformer la boisson en réalité, et vous pouvez la faire vous-même.

Ensuite, Conan poursuit son flux d’épisodes produits à distance, et l’un des récents versements a amené la star de Better Call Saul, Bob Odenkirk, qui a une longue histoire de la comédie depuis Second City à Chicago, ainsi que du temps passé à Saturday Night Live. Dans ce segment de son interview avec Conan O’Brien, Odenirk parle d’aider Chris Farley à créer son célèbre personnage de motivation motivateur Matt Foley.

Enfin, Tony Cervone est derrière Scoob!, la nouvelle adaptation d’un long métrage d’animation par ordinateur de Scooby-Doo. Il n’y a donc pas de meilleure personne pour vous apprendre à dessiner le personnage dans cette leçon de 10 minutes. Contrairement à de nombreux personnages de dessins animés, Scooby a des formes plus complexes qui composent son personnage, il n’est donc pas le plus facile à dessiner, mais avec ce guide de Warner Bros., tout le monde peut essayer.

