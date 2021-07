Comment faire une capture d’écran avec Windows 10 ?

En faisant une capture d’écran, vous pouvez capturer une image de l’ensemble de votre écran, ou juste une zone de celui-ci. Windows 10 dispose d’une variété d’outils intégrés pour facilement faire une impression d’écran, et nous avons également des outils tiers encore plus puissants à recommander.

Faire une capture d’écran avec impression d’écran (PrtScn)

La touche Impr écran de votre clavier peut prendre une capture d’écran. Selon le raccourci clavier que vous utilisez, vous pouvez enregistrer la capture d’écran en tant que fichier image PNG ou la copier dans votre presse-papiers afin de pouvoir la coller dans n’importe quelle application.

La touche prtscn se trouve généralement entre la touche F12 et la touche Scroll Lock sur la rangée supérieure de votre clavier. Il peut être étiqueté quelque chose comme « PrtScn », « PrntScrn » ou « Print Scr » à la place. Sur les claviers pleine taille, regardez au-dessus de la touche Insérer.

Sur les claviers d’ordinateurs portables, la touche Impr écran peut être combinée avec une autre touche, mais elle sera située dans cette zone générale du clavier. Vous devrez peut-être appuyer sur la touche « Fonction » ou « Fn » ​​de votre ordinateur portable tout en utilisant les raccourcis ici.

Enregistrez votre capture d’écran en tant que fichier

Appuyez sur Windows + Impr écran pour enregistrer une capture d’écran en tant que fichier. En d’autres termes, maintenez enfoncée la touche du logo Windows et appuyez sur la touche Impr écran, qui peut être étiquetée comme PrtScrn ou PrtScn. (Sur un clavier d’ordinateur portable, vous devrez peut-être utiliser Windows+Fn+PrtScn.)

Conseil: Si vous utilisez une tablette Windows 10 ou un PC convertible 2 en 1 sans clavier, appuyez sur Alimentation + Baisser le volume pour prendre une capture d’écran. Si vous voyez un bouton du logo Windows sur l’écran de votre tablette, appuyez plutôt sur Windows + Volume bas.

L’écran s’assombrira pendant un moment, fournissant une confirmation visuelle. La capture d’écran apparaîtra sous forme de fichier PNG dans un dossier nommé « Captures d’écran » dans le dossier « Images » de votre compte utilisateur. Si vous prenez plusieurs captures d’écran, chacune sera automatiquement étiquetée avec un numéro.

En d’autres termes, vous trouverez probablement votre capture d’écran à l’emplacement suivant : C:UsersNAMEPicturesScreenshots

Noter: Votre écran ne clignotera pendant la capture d’écran que si vous avez activé le paramètre « Animer les fenêtres lors de la minimisation et de la maximisation ». Pour contrôler si votre écran clignote ou non, activez cette option.

Enregistrer une capture d’écran dans votre presse-papiers

Pour copier une image de votre écran dans votre presse-papiers, appuyez simplement sur la touche Impr écran (ou Fn + Impr écran sur certains ordinateurs portables).

Windows enregistrera une image de votre écran dans le presse-papiers. Vous pouvez le coller dans presque n’importe quelle application : un éditeur d’images, un traitement de texte ou tout autre élément prenant en charge les images. Sélectionnez simplement Édition > Coller ou appuyez sur Ctrl+V pour coller comme vous le feriez normalement.

Conseil: Si vous avez activé l’historique du presse-papiers de Windows 10, Windows se souviendra des dernières choses que vous avez copiées dans votre presse-papiers, y compris les captures d’écran.

Enregistrer une capture d’écran d’une fenêtre unique dans votre presse-papiers

Pour capturer une capture d’écran d’une seule fenêtre au lieu de l’intégralité de votre écran, appuyez sur Alt+Impr écran. (Sur certains ordinateurs portables, vous devrez peut-être appuyer sur Alt+Fn+Impr écran à la place.)

Windows enregistrera une image de la fenêtre actuelle dans votre presse-papiers, alors assurez-vous de sélectionner la fenêtre que vous souhaitez capturer en premier. Vous pouvez soit cliquer quelque part dans la fenêtre, soit utiliser Alt+Tab pour la focaliser.

Utilisez Snip & Sketch pour prendre des captures d’écran

Windows 10 dispose d’un outil Snip & Sketch intégré qui fournit des options de capture d’écran plus puissantes. Vous pouvez l’utiliser pour prendre une capture d’écran d’une région spécifique de votre écran, capturer une capture d’écran avec un délai ou annoter vos captures d’écran.

Noter: Windows 10 contient toujours l’outil de capture classique, qui a été introduit dans Windows Vista. Vous pouvez toujours utiliser l’outil Capture si vous le connaissez bien. Cependant, il est progressivement supprimé au profit de l’outil moderne Snip & Sketch. Snip & Sketch a toutes les mêmes options que l’outil Snipping, et plus encore.

Prenez une capture d’écran d’une partie de votre écran

Pour prendre rapidement une capture d’écran avec Snip & Sketch, appuyez sur Windows+Maj+S. Votre écran apparaîtra grisé et votre souris se transformera en réticule.

Vous verrez une barre de plusieurs boutons près du haut de votre écran. Sélectionnez la fonction souhaitée. De gauche à droite, voici à quoi servent les boutons :

Cisaille rectangulaire : Vous pourrez dessiner un rectangle sur votre écran avec votre curseur. Windows enregistrera une capture d’écran de la zone à l’intérieur du rectangle.

: Vous pourrez dessiner un rectangle sur votre écran avec votre curseur. Windows enregistrera une capture d’écran de la zone à l’intérieur du rectangle. Capture de forme libre : Vous pouvez tracer une forme arbitraire sur votre écran avec votre curseur (ou un stylet ou un doigt sur un écran tactile). Windows enregistrera une capture d’écran de la zone dans laquelle vous dessinez.

: Vous pouvez tracer une forme arbitraire sur votre écran avec votre curseur (ou un stylet ou un doigt sur un écran tactile). Windows enregistrera une capture d’écran de la zone dans laquelle vous dessinez. Coupe de fenêtre : Le curseur fonctionnera comme un réticule. Vous pouvez le positionner sur une fenêtre et cliquer pour prendre une capture d’écran de cette fenêtre uniquement.

: Le curseur fonctionnera comme un réticule. Vous pouvez le positionner sur une fenêtre et cliquer pour prendre une capture d’écran de cette fenêtre uniquement. Capture en plein écran : Ce bouton prend une capture d’écran de l’ensemble de votre écran.

: Ce bouton prend une capture d’écran de l’ensemble de votre écran. Fermer la capture: Fermez la superposition sans prendre de capture d’écran. (Vous pouvez également appuyer sur Echap sur votre clavier pour ce faire.)

Snip & Sketch se souviendra de votre dernière option utilisée lorsque vous utilisez le raccourci clavier pour l’ouvrir.

Annoter ou recadrer une capture d’écran

Lorsque vous prenez une capture d’écran, vous recevrez une notification indiquant que la capture d’écran a été copiée dans votre presse-papiers. Vous pouvez le coller dans n’importe quelle autre application prenant en charge les fichiers image. (Utilisez Édition > Coller ou Ctrl+V pour coller.)

Si la notification disparaît avant que vous ne puissiez cliquer dessus, vous la trouverez dans le Centre de maintenance de Windows 10.

Pour plus d’options, cliquez sur la notification. Cela ouvrira la fenêtre Snip & Sketch avec des options pour écrire, surligner, effacer et recadrer les zones de l’image.

Il y a aussi un bouton « Enregistrer », qui vous permettra d’enregistrer votre capture d’écran en tant que fichier image à partir d’ici.

(L’interface variera en fonction de la taille de la fenêtre. Avec une fenêtre Snip & Sketch plus grande, toutes les options se trouvent dans la barre d’outils supérieure. Si vous redimensionnez la fenêtre et la réduisez, certaines des options se déplaceront vers une barre d’outils inférieure.)

Prendre une capture d’écran différée

Dans certains cas, prendre une capture d’écran sur un délai peut vous aider à capturer un menu ou un autre élément d’interface qui n’apparaîtra que si vous interagissez avec lui. Snip & Sketch peut prendre une capture d’écran avec un délai de trois ou dix secondes.

Pour trouver cette option, vous devrez ouvrir directement la fenêtre de l’application Snip & Sketch. Cliquez sur le bouton Démarrer (ou appuyez sur la touche Windows), recherchez « Snip » et lancez le raccourci de l’application « Snip & Sketch ».

À droite du bouton « Nouveau » dans la fenêtre Snip & Sketch, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez « Snip in 3 seconds » ou « Snip in 10 seconds ».

Conseil: Si vous cliquez sur menu > Options dans la fenêtre Snip & Sketch, vous trouverez des options pour ouvrir Snip & Sketch lorsque vous appuyez sur Imprimer l’écran, choisissez si Snip & Sketch copie automatiquement les captures d’écran dans votre presse-papiers et ajoutez un contour autour de vos captures ( captures d’écran).

Capturez une capture d’écran (ou une vidéo) avec la barre de jeu

Windows 10 inclut une fonctionnalité nommée Xbox Game Bar. Malgré son nom, il s’agit vraiment d’une superposition axée sur le jeu avec une variété de fonctionnalités. Il est particulièrement utile pour prendre des captures d’écran de jeux PC.

Par défaut, Windows+Alt+Impr écran prendra une capture d’écran du jeu ou de l’application de bureau en cours avec la barre de jeu. (Sur certains ordinateurs portables, vous devrez peut-être appuyer sur Windows+Alt+Fn+Impr écran.)

Vous verrez une notification « Capture d’écran enregistrée », et vous pouvez cliquer sur cette notification pour voir vos captures d’écran de la barre de jeu. Vous pouvez également appuyer sur Windows+G pour ouvrir la barre de jeu.

Pour configurer la barre de jeu, accédez à Paramètres > Jeux > Barre de jeu Xbox. À partir de là, vous pouvez activer ou désactiver la fonction Game Bar et personnaliser les raccourcis clavier qui effectuent ces actions. Donc, si rien ne se passe lorsque vous appuyez sur ces touches, vérifiez si cette fonctionnalité est activée dans les paramètres.

Les captures d’écran que vous prenez avec cet outil sont enregistrées dans C:UsersNAMEVideosCaptures. (Oui, même les captures d’écran sont partagées dans le dossier Vidéos.)

La barre de jeu vous permet également d’enregistrer des vidéos de votre écran Windows 10. Vous pouvez même l’utiliser pour enregistrer des vidéos de votre bureau ou de toute autre application. Vous pouvez enregistrer bien plus que des jeux. Le fichier vidéo sera enregistré dans le dossier C:UsersNAMEVideosCaptures au format H.264 MP4.

Faites des captures d’écran avec Greenshot, une application gratuite

Notre outil de capture d’écran gratuit préféré pour Windows, à part les outils intégrés à Windows 10 lui-même, qui sont extrêmement performants, est Greenshot. C’est gratuit et open source, et il regorge de fonctionnalités supplémentaires telles que des raccourcis clavier personnalisables.

Greenshot s’exécute dans votre barre d’état système où il fournit des options utiles telles que « Capturer la fenêtre à partir de la liste », qui vous permet de capturer rapidement une capture d’écran de toute fenêtre en cours d’exécution à partir d’un menu contextuel.

Prenez des captures d’écran en toute simplicité avec SnagIt, un outil puissant

Windows 10 regorge de fonctionnalités de capture d’écran utiles et Greenshot est un outil puissant, mais chacune des méthodes ci-dessus a ses propres limites. Si vous prenez beaucoup de captures d’écran et que vous souhaitez plus de flexibilité et d’options, vous voudrez peut-être quelque chose d’encore plus puissant.

Si cela ne vous dérange pas de dépenser quelques dollars pour un outil de capture d’écran, SnagIt de Techsmith est une application de capture d’écran incroyablement puissante. Il facilite la prise de captures d’écran et propose des fonctionnalités permettant de cibler des fenêtres spécifiques et de capturer le texte intégral des fenêtres défilantes telles que les pages Web dans votre navigateur.

SnagIt peut également enregistrer des vidéos de votre écran, les transformer en GIF animés (si vous le souhaitez), ajouter de la vidéo à partir de votre webcam et de l’audio à partir de votre microphone et vous aider à découper facilement ces clips vidéo afin que vous ne puissiez inclure que ce qui est important.

Au-delà de cela, SnagIt peut extraire le texte des captures d’écran, les annoter, remplacer le texte dans les captures d’écran et faire à peu près tout ce qu’un outil de capture d’écran devrait pouvoir faire. C’est une excellente application que nous recommandons, surtout si vous devez faire beaucoup de captures d’écran.

TechSmith propose un essai gratuit de SnagIt afin que vous puissiez voir s’il répond à vos besoins avant de l’acheter. Si vous prenez beaucoup de captures d’écran, nous pensons que vous aurez du mal à revenir aux outils plus simples intégrés à Windows.