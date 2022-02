Comment faire une capture d’écran sur Snapchat sans être vu ?

Le principe de base de Snapchat était que les utilisateurs pouvaient envoyer des photos et des vidéos en se sentant en sécurité en sachant que leur contenu expirerait après quelques secondes. Le message se perdait dans l’histoire numérique. Cependant, une fois que quelque chose de numérique sort dans la stratosphère, vous ne pouvez jamais être sûr qu’il est parti pour de bon. Une fonctionnalité qui donne aux utilisateurs la tranquillité d’esprit est la notification de capture d’écran. Chaque fois que vous prenez une capture d’écran du Snapchat d’un utilisateur en utilisant la méthode traditionnelle, l’utilisateur est averti.

Les astuces de capture d’écran circulent sur Internet depuis 2011, date du lancement de l’application. Les gens ont tout essayé, de mettre leur téléphone en mode avion à quitter l’application de force avant que Snapchat n’enregistre la capture d’écran. Ils tentent également d’utiliser des techniques manuelles, comme utiliser le téléphone d’une autre personne pour capturer ce qui s’affiche sur leur écran.

Snapchat a fermé la plupart de ces possibilités, y compris les applications tierces qui promettaient de cacher les captures d’écran. Pourtant, il reste une voie ouverte. Il ne s’agit pas de solliciter le smartphone d’un ami pour documenter l’interaction que vous avez sur Snapchat.

Le secret de la capture d’écran sur Snapchat réside dans la fidèle boîte à outils iOS native. La fonction d’enregistrement d’écran est utilisée pour capturer votre interaction sur l’application de médias sociaux. Bien que les utilisateurs d’Android aient dû attendre la fonction d’enregistrement d’écran, elle est désormais disponible pour les téléphones Android 10 et plus récents.

Faire discrètement des captures d’écran de Snapchat avec un iPhone

Les utilisateurs d’iPhone pouvaient autrefois enregistrer un Snap sans être détecté. Malheureusement, en mai 2021, cela n’était plus possible. L’autre utilisateur a reçu une notification pour les captures d’écran et la fonction d’enregistrement d’écran sur la base de nos tests.

Même les applications tierces sur l’App Store ne semblent pas très fiables. La plupart des applications que nous avons essayées ne fonctionnaient pas du tout. D’autres ont encore envoyé une notification. Bien sûr, cela pourrait être dû aux dernières mises à jour. Donc, si vous essayez d’utiliser une application tierce pour faire une capture d’écran de Snaps, continuez à consulter l’App Store.

Cette situation ne laisse qu’une seule option aux utilisateurs d’iPhone : utiliser un autre appareil. Vous devrez utiliser un autre téléphone, une autre tablette, etc. pour capturer un Snap et éviter d’envoyer ces notifications de capture d’écran à l’autre partie.

Faire un screen discret de Snapchat avec Android

Avant Android 10, il existait de nombreuses applications tierces d’enregistrement d’écran et même des solutions de contournement dans le lanceur de jeux Android. Mais maintenant, il existe une fonction d’enregistrement d’écran, tout comme l’iPhone.

Comment utiliser la fonction d’enregistrement d’écran dans Android 10+ pour capturer discrètement des Snap

Les utilisateurs d’Android peuvent ouvrir le Snap qui les intéresse pour la capture d’écran, puis tirer vers le bas depuis le haut de leur téléphone pour accéder au panneau de contrôle.

Ouvrez le Snap que vous souhaitez capturer. Accéder au “Panneau de commande” en tirant vers le bas depuis le haut de l’écran. Balayez, localisez et sélectionnez le “Enregistreur d’écran” une fonction. Appuyez sur “Enregistrement.” Un compte à rebours commence, puis vous avez réussi à capturer une image du Snap sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur le “Arrêter” icône pour terminer l’enregistrement, et une alerte de capture d’écran n’apparaîtra pas.

La seule fois où vous ne pouvez pas lancer un enregistrement d’écran, c’est lorsque vous êtes en train de visualiser un cliché, il est donc préférable de déterminer si une prise de vue justifiera ou non un enregistrement avant de l’ouvrir.

Se méfier. Dans certains cas, l’expéditeur est averti si vous avez capturé ou enregistré sa photo ou sa vidéo. Si vous êtes actuellement dans une version précédente de l’application, vous pouvez filtrer le contenu des correspondants d’enregistrement en toute sécurité, sachant qu’ils ne sont pas plus avertis de vos manières d’exploiter. Votre meilleur pari est de le tester sur le Snap d’un autre ami (quelqu’un qui ne se soucie pas que vous preniez des captures d’écran) avant de l’essayer.

Utiliser le mode avion pour prendre des captures d’écran Snapchat en secret : est-ce que ça marche ?

Il existait autrefois une solution de contournement simple pour prendre des captures d’écran, mais bien sûr, comme tout bon développeur, Snapchat a réalisé la solution de contournement et l’a étouffée. La réponse est non. Cette solution de contournement ne fonctionne plus.

Basé sur des tests effectués en février 2022, Snapchat alertait notre cher destinataire à chaque fois que nous prenions une capture d’écran.

Ce que nous avons essayé :

Activez le mode avion, désactivez le Wi-Fi, ouvrez le Snap et effectuez une capture d’écran.

Activez le mode avion, gardez le Wi-Fi activé, ouvrez le Snap et faites une capture d’écran.

Ouvrez le Snap, puis activez le mode avion.

Fermez Snapchat, activez le mode avion, puis rouvrez l’application et la capture d’écran.

Peu importe ce que nous avons fait, la notification de capture d’écran est apparue.

Bien sûr, Si vous utilisez une ancienne version de Snapchat sur un ancien téléphone, vous pourrez peut-être vous en sortir. Nous laisserons les instructions ici. Soyez simplement attentif; essayez-le d’abord sur un ami proche.

Pour prendre une capture d’écran sans avertir personne lors de l’utilisation Android 9 ou antérieur et dans une version antérieure de Snapchat faites ceci :

Ouvrez Snapchat et dirigez-vous vers le composant logiciel enfichable, mais ne l’ouvrez pas tout de suite. Il faudrait encore dire “Nouveau Snap.” Laissez Snapchat s’exécuter en arrière-plan pendant que vous accédez aux paramètres de votre téléphone et activez “Mode avion.” Accédez au Snap que vous souhaitez capturer et prenez votre capture d’écran. NE SORTEZ PAS encore du mode avion. Quittez le Snap et accédez à votre “profil” icône dans le coin supérieur droit. Tapez sur le “Réglages” rouage dans le coin supérieur droit. Robinet “Vider le cache” sous “Actions de compte”, puis sélectionnez “Tout effacer.” Une fois que vous avez vidé le cache, vous pouvez fermer Snapchat et tourner “Mode avion” désactivé.

Avertissement: Si vous ne le saviez pas déjà, c’est moralement douteux, et cela ne peut fonctionner que sur Android 9 ou une version antérieure, même s’il ne s’agit que d’un selfie hystériquement peu flatteur de vos grands-parents récemment initiés.

Est-il illégal de capturer le contenu Snapchat de quelqu’un ?

Bien que nous ayons mentionné qu’il est moralement mal vu de capturer les téléchargements Snapchat de quelqu’un, il n’est pas nécessairement illégal de le faire. La légalité d’une telle action dépend de plusieurs facteurs.

Le simple fait de prendre une capture d’écran n’est pas illégal. Quiconque utilise l’application met sciemment quelque chose sur Internet pour que vous puissiez le voir.

À présent, ce que vous faites avec la capture d’écran est une autre affaire. Outre les éventuelles répercussions civiles (quelqu’un peut avoir un procès viable contre vous en fonction de violation de copyright), vous pourriez être confronté à de graves conséquences juridiques.

Le premier problème juridique que vous pourriez rencontrer est ce que la capture d’écran inclut. En supposant qu’il s’agisse d’une photo explicite d’un mineur, le simple fait de posséder une telle image peut vous causer des ennuis à vie.

Le second est l’extorsion; prendre une image de quelqu’un sans son consentement et lui dire que vous la partagerez si elle ne se conforme pas à vos exigences a récemment fait l’actualité.

Il existe d’autres ramifications juridiques (nous ne sommes pas des avocats, alors ne plongez pas trop dans le sujet) lorsque vous prenez des captures d’écran du contenu de quelqu’un sur Snapchat, mais il convient également de mentionner que vous pourriez vous retrouver interdit d’utiliser l’application. Si la personne dont vous avez capturé le contenu le découvre, elle pourrait vous signaler à Snapchat. Donc votre compte pourrait être désactivé pour avoir enfreint les directives de la communauté.

Peut-on supprimer un snap après l’avoir envoyé ?

Si vous avez lu cet article et que vous avez décidé de rappeler quelque chose que vous avez envoyé à un autre utilisateur sur Snapchat, c’est possible. Accédez à vos messages et appuyez longuement sur le Snap ou le message.

Un menu contextuel apparaît et vous pouvez appuyer sur “Supprimer”. Le Snap disparaît une fois que vous avez confirmé votre action (bien que l’autre utilisateur verra que vous avez supprimé quelque chose). Vous êtes probablement en sécurité si la personne n’a pas encore ouvert le Snap. Mais s’ils l’ont ouvert et pris une capture d’écran, il n’y a pas moyen de revenir en arrière.

Pourquoi Snapchat envoie des notifications de capture d’écran ?

Les notifications de capture d’écran deviennent de plus en plus importantes avec le développement d’applications. L’iPhone, par exemple, avertit désormais les utilisateurs si quelqu’un capture leur appel FaceTime. Les développeurs incluent désormais ces fonctionnalités car les utilisateurs doivent préserver la confidentialité sur Internet.

Bien que Snapchat ne puisse pas vous empêcher de prendre une capture d’écran, il peut au moins en informer l’autre personne. En tant qu’utilisateur de Snapchat, il est toujours préférable d’éviter de mettre en ligne tout ce que vous ne voulez pas que tout le monde voie.