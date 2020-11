«  Comment faire avec John Wilson  » est plus que de simples observations bizarres – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le spectacle: Comment avec John Wilson

Où vous pouvez le diffuser: HBO Max

Le pitch: Le cinéaste indépendant John Wilson emmène sa caméra partout dans la ville de New York et au-delà pour tenter «d’enseigner» au public une chose par épisode. (Un épisode s’intitule «Comment faire de petites conversations»; un autre traite de la meilleure façon de fractionner le chèque dans un restaurant pendant un repas de groupe.)

Pourquoi ça’Affichage essentiel: J’ai mis «enseigner» entre guillemets car ce ne sont pas les types de vidéo purement pédagogiques que vous pourriez trouver sur YouTube. Au lieu de cela, à travers la narration sèche, l’humour d’observation et le montage intelligent de Wilson, les épisodes ressemblent davantage à des voyages immersifs dans ses expériences à New York, qui se transforment inévitablement en des scénarios imprévisibles que vous n’auriez jamais imaginés.

Certes, Comment avec John Wilson est un goût acquis, et si vous n’êtes pas sur sa longueur d’onde, vous ne pourrez peut-être pas traverser un seul épisode. Mais j’ai été fasciné par la façon dont la principale source d’humour de la série provient des juxtapositions dans la narration de Wilson et des images qu’il choisit de présenter à certains moments. C’est une chose difficile à expliquer, mais cette bande-annonce se rapproche:

Bien que cette bande-annonce puisse donner l’impression que tout tourne autour des mésaventures loufoques d’un New-Yorkais avec une caméra, ce n’est pas tout à fait vrai. Oui, il y a beaucoup de rires qui viennent de gens qui font des choses étranges en public, mais à la fin de la journée, la série est en fait plus sur la connexion humaine. Alors que chaque épisode commence par l’intention apparente de l’animateur de vous apprendre quelque chose, le cœur de la série se trouve dans les tangentes prises par Wilson. Dans l’épisode de conversation, il finit par faire un voyage à Cancun et se retrouve en plein milieu de la semaine de relâche de MTV, où il rencontre un vacancier en train de faire la fête. Après avoir traîné avec ce type au hasard pendant quelques jours, le gars finit par révéler des vérités émotionnelles étonnamment profondes sur lui-même, subvertissant le titre de l’épisode dans le processus.

Tous les épisodes ont quelque chose comme ça: une connexion forgée dans des circonstances improbables, la spécificité de ces interactions pointant vers une vérité plus grande et plus universelle à laquelle nous pouvons tous nous rapporter. C’est des trucs tranquillement brillants, et maintenant que la finale de la saison étonnamment poignante a été diffusée, j’espère que suffisamment de gens regardent cette émission pour HBO pour justifier de la ramener pour une deuxième saison.

Je terminerai par un bref et vague avertissement: le quatrième épisode contient une scène que vous souhaiteriez probablement ne pas voir. Mais je pense que le reste de la série, en particulier la finale, a suffisamment de qualités positives pour vous convaincre de continuer au-delà de ce moment époustouflant de l’épisode quatre.

