Comment Facebook célèbre-t-il les peuples autochtones?

C’est formidable de voir que Facebook Australie soutient la NAIDOC Week, mais que font-ils exactement?

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs australiens de Facebook et d’Instagram auront accès aux nouvelles fonctionnalités qui visent à reconnaître les peuples autochtones, leurs histoires et leurs entreprises. Vous pouvez également vous connecter avec le thème de cette année: A toujours été, sera toujours, grâce à des outils, des créateurs et des entreprises conçus par les Autochtones.

Semaine NAIDOC 2020

Recherchez trois nouveaux autocollants exclusifs Instagram Stories conçus par Tyrown Waigana, Noongar et Saibai Islander, les artistes à l’origine de l’affiche de la NAIDOC Week de cette année. Les utilisateurs des médias sociaux pourront trouver les designs de la NAIDOC Week en haut de leur plateau d’histoires (similaire aux autocollants populaires, Giphy).

Semaine NAIDOC Instagram 2020

Fonctionnalités célébrant la semaine NAIDOC

Quatre tuiles Instagram Stories conçues par Nungala Creative, dirigées par la fière femme Warumungu / Wombaya Jessica Johnson. Ces modèles encourageront les Australiens autochtones et non autochtones à renouer avec le pays dans lequel ils vivent. Ils se sentiront confiants de partager les personnes, les communautés et les organisations qui les inspirent.

Pour mettre en valeur les artistes aborigènes et insulaires du détroit de Torres, Facebook soutient également une nouvelle bibliothèque musicale autochtone interactive.

Grâce aux autocollants musicaux appelés «Blak Australia», les meilleurs créateurs autochtones développeront et partageront également des guides Instagram axés sur le bien-être et la connexion au pays. Les guides sont une fonctionnalité à venir actuellement testée avec certains créateurs du monde entier.

Semaine Naidoc 2020

Ce partenariat avec NAIDOC exploitera ce pouvoir pour apporter les réalisations et la culture autochtones aux Australiens du monde entier

«Facebook s’est engagé à soutenir les communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres pour célébrer la culture, accéder à l’éducation et exploiter leur potentiel économique. Nos plates-formes peuvent élever les voix de la communauté et partager des histoires de manière sans précédent, et ce partenariat avec NAIDOC exploitera ce pouvoir pour apporter les réalisations et la culture autochtones aux Australiens du monde entier », a déclaré Will Easton, vice-président de Facebook Australie.

Alors que la semaine NAIDOC se termine le samedi 14 novembre, NAIDOC LIVE: Célébrer l’excellence noire – une diffusion en direct sur Facebook de Social For Good – sera diffusée en direct à partir de 18 h 00 AEDT sur les pages NAIDOC, NITV et Facebook Australie.

Le flux présentera des performances et des apparitions de certains des meilleurs talents autochtones d’Australie, notamment Archie Roach, Ash Barty, Kate (Konstantina) Constantine, Wayne Quilliam et bien d’autres. L’ambassadrice de la Indigenous Literacy Foundation, Jessica Mauboy, participera également à une première production vidéo XR sur Facebook qui réinvente sa chanson à succès, Papillon.

Semaine Naidoc 2020

Des millions d’Australiens peuvent désormais participer aux célébrations via leurs réseaux sociaux, partageant ce contenu époustouflant sur leurs réseaux

En saluant le partenariat, le coprésident national de la NAIDOC, John Paul Janke, a déclaré que c’était une opportunité passionnante d’élargir la portée et l’empreinte de la semaine de la NAIDOC comme jamais auparavant.

«Des millions d’Australiens peuvent désormais se joindre aux célébrations via leurs médias sociaux, partageant ce contenu époustouflant sur leurs réseaux et engageant ainsi un tout nouveau public dans notre culture, nos réalisations, notre histoire, nos aspirations et nos voix.»

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la semaine NAIDOC et comment vous pouvez participer ici.