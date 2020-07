Comment exécuter un script Python dans le terminal ou CMD

Python est un langage de programmation extrêmement puissant et flexible qui est particulièrement populaire parmi les nouveaux venus au codage grâce à sa courbe d’apprentissage relativement douce. Cela dit, la flexibilité de Python peut également être ce qui complique la prise en main dans certains cas. Il n’existe pas d’ensemble unique d’outils utilisés pour la programmation Python et vous ne pourrez pas créer vos programmes dans des applications que vous pourrez partager et vendre sans recourir à des outils externes. Ainsi, vous devrez peut-être apprendre à exécuter un script Python dans le terminal – du moins pour commencer.

Comment exécuter un script Python dans un terminal ou une invite de commande

Il ne pourrait vraiment pas être plus simple d’exécuter un script Python dans le terminal ou l’invite de commande! Tout ce que vous devez faire est d’ouvrir une invite de commande ou un terminal dans le bon répertoire (où que le script Python est stocké), puis tapez:

Python hello.py

Vous pouvez aussi utiliser:

Py hello.py

Cela ouvrira alors votre projet Python!

Pour ouvrir l’invite de commande dans Windows, appuyez simplement sur Win + R, puis tapez «CMD.exe». Vous pouvez naviguer vers le répertoire de votre choix en le tapant et en utilisant la commande « cd »:

cdhomepythonprojects

Sous Mac OS et Linux, vous ouvrez le terminal (appuyez sur commande + espace sur Mac et tapez «terminal»). Ici, vous utiliserez la commande pwd pour changer de répertoire.

Et voila! Voilà comment exécuter un script Python dans un terminal ou CMD. C’est un processus très simple, mais c’est extrêmement pratique si vous souhaitez effectuer rapidement une tâche sur mesure. De nombreux programmeurs utilisent Python principalement pour prendre en charge leurs propres flux de travail, qu’il s’agisse de générer rapidement des chiffres ou de récupérer des informations sur le Web.

