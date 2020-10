Comment être un gestionnaire efficace travaillant à domicile

Cela a été une période difficile pour de nombreux employés qui sont maintenant obligés de travailler à domicile grâce à Covid-19. Cela a également été difficile pour les entreprises dont beaucoup ont eu du mal à s’adapter à la nouvelle situation et à la nouvelle réglementation. Diverses PME ont vu leur niveau de productivité baisser en raison du manque d’efficacité en ligne.

Women Love Tech s’est entretenu avec Didier Elzinga, PDG et cofondateur de CultureAmp, la première plateforme mondiale d’expérience employé sur les problèmes rencontrés par les employeurs et les employés.

Didier a discuté des moyens de gérer efficacement les employés à domicile et du lancement d’Amplify en réponse.

Didier Elzinga, PDG et co-fondateur de CultureAmp

Quelles sont les difficultés auxquelles les managers ont pu faire face pendant le COVID?

«La pandémie de coronavirus a forcé une migration massive vers une main-d’œuvre distribuée et distante – accélérant des années de changement progressif lié au travail flexible dans une fenêtre de six mois. Dans le cadre de cette transition, les dirigeants avaient besoin de connaissances pour les aider à créer des stratégies éclairées et à aider les employés non seulement à performer et à réussir, mais aussi à lutter contre l’épuisement professionnel et l’anxiété dans un tout nouveau monde du travail.

Pensez-vous que le travail à domicile est un problème pour diriger une entreprise?

«Les moments de crise fournissent un véritable test de leadership et de culture organisationnelle. La culture que vous créez dans cette crise est votre culture. En tant que dirigeants, nous devons réfléchir à la manière dont nous nous présentons pour nos équipes et à la manière dont nous restons visibles sans les interactions accidentelles qui se produisent généralement dans un bureau.

Nous sommes capables de maintenir notre humanité et notre sentiment d’appartenance – même lorsque nous sommes dispersés

Le travail à distance nous oblige à trouver de nouvelles façons de s’engager, d’approfondir les connexions et de créer une culture de manière proactive. En créant de nouveaux rituels et des opportunités pour établir des liens, nous sommes en mesure de maintenir notre humanité et notre sentiment d’appartenance, même lorsque nous sommes dispersés.

Quels conseils pourriez-vous donner à un manager pour réussir à diriger son équipe depuis chez lui?

«La communication reste essentielle pour le leadership, et l’écoute est un élément de communication souvent négligé. Dans une équipe dispersée, il est encore plus facile pour les gens d’être oubliés ou pour leurs luttes d’être invisibles.

Construire des relations, encadrer et donner une bonne rétroaction sont toutes des compétences essentielles pour des gestionnaires efficaces.

Trouver des occasions de vérifier avec votre équipe, de comprendre ses craintes et ses préoccupations est essentiel. Ces informations vous aideront à créer des stratégies, des actions et des messages qui parviendront à votre équipe et lui fourniront le leadership dont elle a besoin de votre part.

Des réunions individuelles régulières offrent une opportunité essentielle pour des check-ins intentionnels et réfléchis pour aborder la productivité, l’alignement et la croissance professionnelle. Construire des relations, encadrer et donner de bons retours sont autant de compétences essentielles pour des managers efficaces. »

«Culture Amp a été un outil essentiel pour de nombreuses organisations pour comprendre comment leurs employés et leur culture réagissent à ces changements. Les entreprises qui ont bien géré ont priorisé la culture et ont trouvé des moyens de créer et de maintenir intentionnellement des liens, un engagement et un bien-être avec leurs équipes. »

Qu’est-ce qu’Amplify et quel est son avantage?

Lancement d’Amplify

«Amplify donne aux managers accès à de nouvelles façons de développer leurs compétences en coaching, de mieux fournir un feedback 1: 1 et d’avoir des conversations plus utiles avec leur équipe.

Nous savons qu’aujourd’hui les managers sont surchargés, de sorte que les capacités d’Amplify se concentrent sur la réalisation de micro-améliorations au quotidien, et cela en intégrant de nouvelles opportunités d’apprentissage dans le flux de travail quotidien des managers. Amplify donne aux managers les outils dont ils ont besoin pour naviguer dans l’environnement de travail d’aujourd’hui, devenir de meilleurs coachs et augmenter l’efficacité de l’équipe, sans alourdir leur charge de travail.

Aperçu d’Amplify

Playbooks associez l’expertise et les meilleures pratiques des 3000 clients de Culture Amp et des partenaires de premier plan pour fournir des réponses rapides, des conseils d’experts et des outils pour être un excellent gestionnaire.

Coach de compétences met l’apprentissage sur pilote automatique en exploitant le micro-apprentissage conversationnel pour offrir aux gestionnaires des activités de taille réduite dans le flux de leur travail.

Aperçu d’Amplify

Conversations individuelles donne aux gestionnaires un espace centralisé pour tenir et suivre individuellement avec des invites pour les gestionnaires de parler des problèmes au-delà des mises à jour tactiques. »

Futur lieu de travail

«Le défi pour les organisations est de trouver des moyens d’aider les personnes de notre organisation à réussir. Bien-être mental, diversité et inclusion, identité et appartenance – ce sont toutes des considérations pour les dirigeants modernes.

Nous savons que diriger en période d’incertitude est difficile et que les managers, les organisations et les équipes RH sont confrontés à des défis. Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin de leaders Culture First. Nous avons besoin de dirigeants empathiques, agiles et humains, mais les budgets sont réduits et de nombreuses équipes continuent de travailler à distance, ce qui rend plus difficile la visualisation des résultats et des modèles.

Les managers sont importants lors de la mise à l’échelle de la culture: les managers performants créent des équipes performantes. Des améliorations mineures peuvent avoir des effets massifs, permettant aux bonnes habitudes et pratiques de s’étendre dans toute l’entreprise.

Faire des micro-améliorations au quotidien en intégrant de nouvelles opportunités d’apprentissage dans le flux de travail quotidien des managers est essentiel.

Les capacités de gestion de Culture Amp offrent un espace de conversation et de connexion. Faire des micro-améliorations au quotidien en intégrant de nouvelles opportunités d’apprentissage dans le flux de travail quotidien des managers est essentiel. Cela leur permet de s’adapter au fur et à mesure, mais avec la possibilité de plonger plus profondément dans l’apprentissage avec des ressources organisées si nécessaire.

La culture est la responsabilité de tous: de la haute direction aux ressources humaines et à chaque employé.

Ce n’est pas seulement la responsabilité du leader de créer et de façonner la culture et de créer un environnement de travail positif. La culture est la responsabilité de tous: de la haute direction aux ressources humaines et à chaque employé.

Pour plus d’informations, visitez cultureamp.com/redefining-managers/amplify.