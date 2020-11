La saison la plus heureuse, de la scénariste-réalisatrice Clea Duvall, raconte l’histoire d’Abby (Kristen Stewart) et de Harper (Mackenzie Davis), un jeune couple qui voyage pour voir la famille de Harper à Noël. Lorsque Harper révèle qu’elle n’a pas encore parlé à ses parents, cela met leur relation en danger et la force à faire le choix de suivre les souhaits de sa famille ou de suivre son cœur.