Comment éteindre la Xbox Series X|S ?

in

Les consoles Xbox Series X|S de Microsoft incluent un mode Instant-On activé par défaut, donc lorsque vous éteignez votre Xbox, elle passe en mode veille. Nous allons vous montrer plusieurs façons de le mettre complètement hors tension.

Qu’est-ce que le mode Instant-On sur Xbox Series X|S ?

Le mode Instant-On vous permet de démarrer la console rapidement en maintenant le système dans un état de faible consommation. Il est nécessaire pour des fonctionnalités utiles, telles que la possibilité de diffuser des jeux Xbox sur votre smartphone. De plus, il permet à la Xbox Series X|S de télécharger automatiquement des jeux et des mises à jour.

Cependant, le mode Instant-On fait que la Xbox Series X|S consomme plus d’électricité. Cela pourrait entraîner des factures d’électricité plus élevées et, selon Microsoft, est moins respectueux de l’environnement.

Comment arrêter la Xbox Series X|S à partir des paramètres système

Pour éteindre complètement votre Xbox Series X|S à partir des paramètres système, accédez à l’écran d’accueil et sélectionnez l’application avec l’icône d’engrenage. Cela lancera les paramètres.

Si vous ne trouvez pas cette option, appuyez une fois sur la touche Xbox de votre manette. Cela ouvrira la barre latérale Xbox.

Avec la barre latérale Xbox ouverte, appuyez sur le bouton RB du contrôleur jusqu’à ce que vous atteigniez le dernier onglet. Cela ouvrira l’onglet « Profil et système » dans la barre latérale.

Faites défiler l’onglet « Profil et système » dans la barre latérale Xbox et sélectionnez « Paramètres ».

Dans les paramètres Xbox Series X|S, accédez à l’onglet « Général » dans le volet de gauche.

Sélectionnez « Mode d’alimentation et démarrage » dans la section Général des paramètres Xbox pour accéder à l’option d’arrêt complet.

Pour éteindre votre Xbox Series X|S, choisissez « Extinction complète » sur la page des paramètres du mode d’alimentation et de démarrage.

Vous verrez une invite de confirmation vous demandant si vous souhaitez éteindre complètement la Xbox. Si vous souhaitez l’éteindre, sélectionnez « Arrêter ».

Comment arrêter la Xbox Series X|S à l’aide du bouton d’alimentation

Si vous ne parvenez pas à éteindre votre Xbox Series X|S à partir des paramètres système, il existe un autre moyen de l’éteindre. Vous pouvez maintenir le bouton d’alimentation de la console (le bouton du logo Xbox sur la console) enfoncé pendant environ 10 secondes pour forcer son arrêt.

Comme il s’agit d’une méthode d’arrêt forcé, vous ne devez l’utiliser que si vous rencontrez des problèmes avec votre écran ou votre contrôleur. Il est généralement préférable de fermer d’abord le logiciel afin de ne pas risquer de perdre des données.

Comment modifier les paramètres d’alimentation sur Xbox Series X|S

Si vous souhaitez modifier les paramètres d’alimentation de la Xbox Series X|S pour désactiver ou activer Instant-On, ouvrez « Paramètres » sur la console.

Dans les paramètres Xbox, accédez à Général > Mode d’alimentation et démarrage.

Sur la page des paramètres du mode d’alimentation et de démarrage, sélectionnez le menu déroulant pour « Mode d’alimentation ».

Vous pouvez sélectionner « Économie d’énergie » sous Mode d’alimentation. Cela réduira la consommation d’énergie de votre Xbox. Lorsque vous éteignez la console, cela s’assurera que la Xbox est complètement éteinte.

Avec le mode d’alimentation d’économie d’énergie activé, appuyez longuement sur le bouton Xbox de votre manette pour afficher le message « Que voulez-vous faire ? » surgir. Ici, vous pouvez sélectionner « Désactiver la console » pour l’éteindre.

N’oubliez pas que le même bouton « Désactiver la console » met la console en mode veille lorsque le mode d’alimentation instantané est activé. Pour que cette option arrête réellement votre Xbox Series X|S, vous devez activer le mode d’économie d’énergie.

Maintenant que votre console est éteinte, appuyez simplement sur le bouton Xbox de votre manette ou de votre console pour revenir directement au jeu.