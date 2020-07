Comment était la vie dans les goulags russes? Les horreurs, expliquées

Faits historiques | 23 juillet 2020



Système de travail forcé, les goulags soviétiques étaient le théâtre d’atrocités. (Getty Images)

Sous la direction du dictateur Vladimir Lénine, l’Union soviétique a établi un système de camp de travaux forcés qui a rapidement acquis une réputation de brutalité, d’injustice et de conditions horribles. Tout au long de la guerre froide, cependant, les goulags soviétiques (comme on les appelait) ont présenté une façade recouverte de sucre au reste du monde. Ce n’est que plus tard que nous avons appris la vraies atrocités des goulags.

Joseph Staline. (Photographe inconnu / Wikimedia Commons)

Sous Staline

Joseph Staline a pris la tête de l’Union soviétique en 1924, la mort de Lénine et s’est immédiatement mis au travail pour l’expansion de système de goulag. Sous son régime, toute personne considérée comme un ennemi de l’État ou même un ennemi potentiel, ainsi que ses amis et sa famille, était envoyée dans un goulag. Souvent, des unités familiales entières étaient envoyées ensemble.

Prisonniers du goulag enchaînés. (Pinterest)

Conditions de vie terribles

Les prisonniers des goulags étaient tous logés ensemble dans de longs dortoirs surpeuplés, si serrés que beaucoup étaient obligés de dormir deux ou trois dans un berceau étroit ou une couchette tandis que d’autres devaient dormir sur le sol dur. Les bâtiments étaient courants et mal isolés, et les couvertures et les vêtements étaient rares, ce qui pouvait ressembler à une fête dans d’autres circonstances, mais pas pendant les hivers soviétiques brutaux. Les gens ont perdu les doigts, les orteils, les oreilles et le nez à cause des engelures. En désespoir de cause, ils se sont battus pour les vêtements des personnes récemment décédées, les déshabillant avant de signaler leur décès aux gardes.

Les rations alimentaires étaient maigres en goulags. (Institut d’histoire militaire)

Maladie et famine

Dans les quartiers exigus des goulags, la maladie sévissait. Des milliers de prisonniers sont morts de pneumonie, de grippe, de streptocoque, de variole et plus encore, mais les virus n’étaient pas les seuls à se propager à travers les goulags. Si un prisonnier était condamné à 10 ans dans le goulag, il pouvait s’attendre à 10 ans de poux.

Même si vous avez échappé à une pneumonie, vous pourriez compter sur la famine. Les rations alimentaires étaient maigres, dont cinq seulement tranches de pain par jour pour une famille entière de quatre personnes. Souvent, la nourriture était avariée ou moisie, ou les prisonniers étaient forcés de manger des restes d’abattoir comme des têtes et des pieds de poulet.

Les prisonniers ont été forcés de travailler de longues heures pour un travail éreintant. (Auteur inconnu / domaine public)

Un dur travail

Le but des goulags était double: empêcher les agitateurs politiques de se prononcer contre le gouvernement et obtenir en même temps un peu de travail gratuit. Alors que l’Union soviétique s’apprêtait à se moderniser, elle avait besoin d’une main-d’œuvre formidable, et ces emplois revenaient souvent aux prisonniers du goulag. Ils ont été contraints de travailler de longues heures, jusqu’à 14 ou 15 heures par jour, dans toutes sortes de conditions météorologiques et avec des outils et des équipements inadéquats. Des milliers de prisonniers sont morts d’épuisement pur.

Les femmes couraient un risque encore plus élevé dans les goulags. (Société commémorative internationale)

Femmes dans les goulags

Les conditions des goulags étaient particulièrement brutal pour femme. Les hommes et les femmes étaient logés ensemble, ce qui exposait les femmes à un risque élevé d’agression sexuelle par des codétenues et des gardiens. Les gardiens offraient aux femmes de la nourriture ou des vêtements supplémentaires en échange de faveurs sexuelles, et il n’était pas rare qu’une femme entame une relation avec un «mari goulag» avec qui elle échangeait des faveurs sexuelles contre une protection.

Les prisonniers ont finalement été libérés … s’ils étaient encore en vie. (Dmitry Borko / Wikimedia Commons)

Sweet Release?

Les prisonniers n’étaient pas envoyés aux goulags à vie. S’ils survivaient à la maladie, au froid glacial, au travail acharné et au manque de nourriture, ils pouvaient s’attendre à être libérés à la fin de leur peine, mais certains prisonniers ont été détenus longtemps après la fin de leur peine sans raison particulière. Même ceux qui étaient libérés des goulags ont souvent subi des répercussions sanitaires à vie de leur calvaire.

Nikita Khrouchtchev a fait le premier pas pour mettre fin aux goulags. (Archives fédérales allemandes / Wikimedia Commons)

La fin des goulags

Le successeur de Staline, Nikita Khrouchtchev, avait toujours critiqué le système des camps de travaux forcés, et l’un de ses premiers actes lors de sa prise de fonction en 1954 fut de libérer des millions de prisonniers des goulags. Il n’a pas complètement mis fin au système du goulag, mais il l’a transformé d’un outil d’intimidation politique en un véritable système carcéral pour les criminels condamnés et les manifestants anti-soviétiques. De cette manière, les goulags ont existé tout au long des années 1960, 1970 et 1980, mais tout a changé lorsque Mikhail Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1987. Les deux grands-pères de Gorbatchev étaient des survivants du goulag, il a donc compris les véritables horreurs des camps. Il a complètement fermé les goulags et détruit les bâtiments pour faire bonne mesure, mettre enfin un terme au système des camps de travaux forcés soviétiques.

Les grands-pères maternels et paternels de Mikhail Gorbatchev étaient des survivants du goulag. (cnn.com)