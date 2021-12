Comment envoyer un message vocal sur Snapchat ?

Vous avez une conversion intéressante sur Snapchat, mais vous n’avez pas envie de taper un énorme paragraphe pour dire tout ce que vous avez à dire. Heureusement, comme de nombreuses autres applications proposant un chat, Snapchat vous permet d’envoyer des messages vocaux.

Mais comment enregistrer un message vocal sur Snapchat ? Dans cet article, Betanews vous explique toutes les étapes pour enregistrer avec succès un message vocal sur Snapchat sur différents appareils.

Comment envoyer un message vocal Snapchat sur un iPhone ?

Snapchat est une application de caméra de médias sociaux pour iOS et Android qui comprend une multitude de fonctionnalités divertissantes et innovantes. Snap est surtout reconnu pour ses outils photo et vidéo, tels que le streaming vidéo en direct, les avatars Bitmoji, les filtres photo et les effets, mais son outil de messagerie est également populaire parmi les utilisateurs.

Les fonctionnalités de chat sont non seulement populaires, mais aussi très spécifiques à Snapchat. Les messages disparaissent après l’ouverture et les utilisateurs seront avertis si vous prenez une capture d’écran ou enregistrez un instantané. Parmi toutes ces fonctionnalités, Snapchat vous permet également d’envoyer des messages vocaux à vos contacts.

Même si la fonction de message vocal n’est pas aussi évidente que dans d’autres applications sociales, cela ne signifie pas qu’il est complexe d’en envoyer un. Les étapes pour envoyer un message vocal sur Snapchat à l’aide d’un iPhone sont :

Faites glisser votre doigt de gauche à droite de l’écran juste après avoir ouvert l’application Snapchat. Choisissez la personne à qui vous souhaitez envoyer votre message vocal. Dans la barre « Envoyer un chat », appuyez longuement sur l’icône du microphone. Commencez votre message vocal tout en gardant votre doigt sur l’écran. Pendant que vous parlez, des lignes jaunes apparaîtront sur votre écran. Retirez votre doigt du symbole du microphone une fois que vous avez terminé l’enregistrement. Le message vocal sera envoyé immédiatement et les lignes jaunes deviendront vertes.

Si vous décidez de ne pas envoyer le message vocal pendant l’enregistrement, faites glisser votre doigt vers la gauche pour le supprimer.

Comment envoyer un message vocal Snapchat sur un appareil Android ?

Étant donné que la majorité de la population mondiale choisit les appareils Android plutôt que les appareils iOS, on peut supposer que la plupart des gens accèdent à Snapchat via un appareil Android. Les applications pour Android et iOS ont les mêmes fonctionnalités, y compris la messagerie vocale.

Les étapes pour le faire sont assez similaires à l’enregistrement d’un message vocal sur iPhone. Cependant, gardez à l’esprit qu’ils peuvent légèrement varier en fonction de l’appareil Android que vous utilisez, mais l’idée principale reste la même.

Après avoir lancé l’application Snapchat, faites glisser votre doigt de gauche à droite de l’écran. Sélectionnez à qui vous souhaitez envoyer votre message vocal. Appuyez longuement sur l’icône du microphone dans la boîte « Envoyer un chat ». Commencez à parler tout en gardant votre doigt sur l’écran. Des lignes jaunes apparaîtront sur votre écran pendant que vous parlez. Lorsque vous avez terminé l’enregistrement, retirez votre doigt de l’icône du microphone. Le message audio sera transmis immédiatement et les lignes jaunes deviendront vertes.

Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers la gauche pour supprimer le message audio si vous décidez de ne pas l’envoyer pendant l’enregistrement.

Comment envoyer un message vocal Snapchat sur un PC ?

Bien que Snapchat soit conçu pour les appareils mobiles, de nombreux utilisateurs ont découvert comment y accéder sur un ordinateur. Cependant, Snapchat semble rendre plus difficile pour les utilisateurs d’accéder à leurs comptes à partir d’appareils qui ne sont pas compatibles avec l’application.

Le seul et unique moyen d’utiliser Snapchat sur un ordinateur est de télécharger un émulateur Android. Un émulateur Android est un logiciel qui simule la plate-forme Android, vous permettant de télécharger et d’utiliser des applications mobiles à partir du Google Play Store.

Bluestacks est un émulateur Android bien connu et peut-être le mieux optimisé qui fonctionne comme un véritable téléphone Android. Ainsi, en utilisant l’émulateur Bluestacks, voici comment vous pouvez télécharger et installer l’application officielle Snapchat pour Windows.

Installez l’émulateur Bluestacks sur votre PC en téléchargeant le fichier “.exe”. Connectez-vous à Bluestacks avec votre compte Google une fois qu’il a été installé. Ensuite, allez sur le Play Store et tapez “Snapchat”. Installez l’application et commencez à utiliser Snapchat.

Vous devez vous connecter à Snapchat et utiliser la fonction de messagerie vocale de la même manière que sur un téléphone. Cependant, vous devez activer l’application pour utiliser votre microphone, et bien sûr, vous devez avoir un microphone connecté à votre PC. Ensuite, suivez ces étapes :

Lancez l’application et ouvrez la fenêtre de discussion. Décidez qui vous souhaitez recevoir votre message vocal. Dans la case « Envoyer un chat », cliquez et maintenez l’icône du microphone. Tout en appuyant sur l’icône du microphone, commencez à parler. Pendant que vous parlez, des lignes jaunes apparaîtront sur votre écran. Soulevez votre doigt de votre clic gauche une fois que vous avez terminé l’enregistrement. Le message audio sera envoyé immédiatement et les lignes jaunes deviendront vertes.

Même si l’enregistrement d’un message vocal sur Snapchat peut être légèrement différent des autres étapes de messagerie, cela reste assez simple. Quand il s’agit de le faire sur PC, vous devrez faire des efforts supplémentaires, mais cela reste réalisable. Gardez à l’esprit qu’une fois que la personne recevant le snap ouvre le chat avec le message vocal et le quitte, elle ne peut plus accéder au message vocal. Cela peut être modifié en ajustant le temps qu’il faut pour qu’un message disparaisse dans les paramètres du chat.