Comment enregistrer une vidéo Dolby Vision HDR sur iPhone 12 / Pro

La série prend en charge une toute nouvelle norme d’enregistrement vidéo: la vidéo Dolby Vision HDR.

Comment activer et désactiver la vidéo Dolby Vision HDR sur iPhone 12 Pro

Allez dans Paramètres et faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez Appareil photo

Appuyez sur Enregistrer une vidéo

En bas de l’écran, vous pouvez activer et désactiver le mode vidéo HDR

Vous pouvez activer Dolby Vision HDR sur l’iPhone 12 pour obtenir la meilleure qualité possible, et dans cet article, nous expliquons comment activer et désactiver la vidéo HDR sur l’iPhone 12, nous vous montrons quelques exemples de vidéo HDR par rapport à la vidéo standard, vidéo non HDR, et nous examinons également la taille des fichiers pour voir combien d’espace de stockage HDR prend.

Malheureusement, il n’y a pas de moyen facile d’activer et de désactiver la vidéo HDR directement à partir de l’interface utilisateur de la caméra et vous devez accéder aux paramètres de la caméra pour utiliser cette option. Apple permet désormais aux utilisateurs de basculer rapidement entre 4K / 1080p et différentes fréquences d’images directement à partir de l’application de la caméra, mais le fait de basculer le HDR dans les paramètres montre que l’entreprise considère qu’il s’agit plus d’une fonctionnalité d’utilisateur expérimenté que de quelque chose que l’utilisateur ordinaire devrait être en mesure de faire. contrôle depuis l’application appareil photo.

Apple a une longue et détaillée explication sur Dolby Vision HDR disant que « aucun autre smartphone ne peut faire cela » et ajoutant que « en fait, même les caméras de l’industrie du cinéma ne peuvent pas faire cela ». Cela semble être un gros problème, n’est-ce pas? Apple poursuit en expliquant qu’il est passé de la vidéo 8 bits à 10 bits, ce qui vous permet d’obtenir 60 fois plus de couleurs. Oui, c’est 60 fois, soit 700 millions de couleurs! Apple ajoute également que même les cinéastes professionnels utilisent le post-traitement pour ajouter un effet HDR et que leur appareil photo ne prend pas en charge le HDR. Avec des attentes aussi élevées, voyons en quoi consiste toute cette affaire …

À l’heure actuelle, la réponse est un peu compliquée. Vous pouvez évidemment regarder la vidéo HDR directement sur votre iPhone. Nous avons également essayé de partager les fichiers avec le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, et il a très bien lu la vidéo HDR de l’iPhone. Cependant, nous avons ensuite essayé d’envoyer le même fichier au OnePlus 8T et ce téléphone n’a pas pu le lire en affichant un écran noir à la place.

Pouvez-vous télécharger une vidéo Dolby Vision HDR de l’iPhone 12 sur YouTube? Il n’y a pas eu de problème pour télécharger le fichier lors de sa lecture, il semble délavé et surexposé, et il semble que YouTube ne prend pas encore en charge ce type de contenu HDR.

C’est aussi un hasard avec certains téléviseurs où le contenu fonctionnerait sur certains téléviseurs 4K HDR, mais ne fonctionnerait pas correctement sur d’autres.

Taille du fichier vidéo Dolby Vision HDR vs non HDR

Tout d’abord, examinons la taille des fichiers pour voir si la vidéo HDR prend beaucoup de place par rapport à la vidéo traditionnelle non HDR. Nous avons enregistré la même scène d’une minute à partir d’un trépied pour assurer la cohérence, et voici les tailles de fichier pour la vidéo 4K30 sur l’iPhone 12 Pro:

Comparaison de la taille du fichier vidéo 4K30 en 1 minute:

Pas de HDR (format haute efficacité): 173 Mo

Dolby Vision HDR (format haute efficacité): 190 Mo

Pas de HDR (format le plus compatible): 345 Mo

En règle générale, la vidéo 10 bits prend beaucoup d’espace, mais Apple semble utiliser une forme de compression qui le réduit considérablement, et la taille réelle du fichier est à peine plus grande qu’une vidéo standard sans HDR. En revanche, choisir d’enregistrer au format le plus compatible (codec H.264) entraîne des fichiers presque deux fois plus volumineux.

Vidéo Dolby Vision HDR vs qualité vidéo standard non HDR

Alors, à quoi ressemble la vidéo Dolby Vision HDR de l’iPhone 12 dans la vraie vie? Et cela vaut-il la peine d’utiliser cette option?

Mais voir cela n’est pas une tâche facile. La majorité des écrans d’ordinateurs portables et d’ordinateurs ne prennent pas en charge le HDR, et comme Apple utilise un sous-ensemble très particulier de la norme Dolby Vision, tous les téléviseurs ne le prennent pas non plus en charge. Ce que nous savons, c’est que l’iPhone 12 lui-même affichera correctement les vidéos HDR, c’est donc ce que nous avons utilisé pour montrer la différence. Vous pouvez trouver les vidéos réelles que nous avons enregistrées lors des tests ci-dessous, mais comme votre ordinateur peut ne pas les prendre en charge, nous avons également inclus des captures d’écran de l’iPhone 12 Pro lisant ces vidéos, afin que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble le HDR dans la vraie vie.

Et voici à quoi ressemble réellement la vidéo Dolby Vision HDR:

* Captures d’écran de vidéos HDR et non HDR lues sur iPhone 12 Pro

* Captures d’écran de vidéos HDR et non HDR lues sur iPhone 12 Pro

* Captures d’écran de vidéos HDR et non HDR lues sur iPhone 12 Pro

* Captures d’écran de vidéos HDR et non HDR lues sur iPhone 12 Pro

Une chose qui est évidente est la différence d’exposition, mais pour le reste, vous devez vraiment regarder de près pour remarquer les différences. Une chose que permet la vidéo HDR est une transition plus progressive entre les couleurs et moins de bruit dans les vidéos, mais les améliorations sont assez subtiles.

Vous pouvez télécharger les fichiers vidéo iPhone 12 Dolby Vision HDR et les essayer sur votre appareil en suivant le lien ci-dessous:

Pour le moment, Dolby Vision HDR est une bonne option à avoir, mais comparé aux attentes énormes du brief d’Apple, la réalité n’est certainement pas aussi impressionnante, et vous rencontrerez de nombreux problèmes pour trouver le bon appareil. regardez ces vidéos. Nous nous attendons à ce que la compatibilité s’améliore au cours des deux prochaines années, mais pour le moment, ce n’est pas idéal.