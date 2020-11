Comment empoisonner le général Charkov dans Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Guerre froide Black Ops Les joueurs ont plusieurs options pour naviguer dans le quartier général du KGB dans la mission de campagne Mesures désespérées. L’agent double soviétique Belikov doit obtenir une carte-clé pour laisser Adler et Bell entrer, ce qui peut être accompli de plusieurs manières.

Il y a plusieurs façons d’obtenir la carte-clé du général Charkov, comme faire tuer un prisonnier ou le piéger. Il est également possible d’éviter complètement Charkov ou même de l’empoisonner si vous aimez vous faufiler. Mais trouver du poison n’est pas facile, surtout quand on se faufile dans une base militaire russe.

Pour empoisonner Charkov, les joueurs doivent se diriger vers le côté est du bâtiment et localiser un escalier. Au bas de l’escalier se trouve une zone restreinte et une porte verrouillée. Prenez la serrure pour entrer dans la zone et dirigez-vous vers le bureau de Kravchenko.

Un garde patrouille dans la zone, alors assurez-vous de l’éliminer avant d’essayer de crocheter la deuxième porte. Une fois à l’intérieur du bureau de Kravchenko, dirigez-vous vers son ordinateur pour trouver la combinaison du casier à poison dans le coin de la pièce.

Une fois connecté à l’ordinateur, recherchez les journaux traitant de Nova 6, le tristement célèbre gaz toxique du premier Opérations secrètes Jeu. Il existe une autre option d’enquête Access Mole, mais cela n’est pas lié au poison. La première entrée de journal répertorie la composition chimique de Nova 6, qui est le soufre, le rhénium et le néodyme. Localisez ces éléments sur le tableau périodique près du casier à poison et utilisez leur numéro atomique pour l’ouvrir. La combinaison devrait être 16-75-60.

Maintenant que le poison est sécurisé, retournez au bureau de Charkov dans le coin nord-ouest du bâtiment. Parlez au garde au bureau en face du bureau et dites-lui que vous voulez parler à Charkov en utilisant les options de dialogue. Une option poison devrait apparaître et le garde vous escortera jusqu’à Charkov.

Une fois à l’intérieur du bureau, asseyez-vous pendant que Charkov est au téléphone et le garde vous servira un verre à tous les deux. L’option d’empoisonner l’une ou l’autre tasse apparaîtra, mais Charkov se retournera et attrapera la mauvaise tasse. Vous devez le distraire en lui posant des questions sur sa femme ou ses efforts antérieurs et changer de tasse quand il se retourne.

Invitez Charkov à prendre un verre, asseyez-vous et appréciez l’empoisonnement du général. C’est l’un des moyens les plus difficiles d’obtenir la carte d’accès, mais c’est l’une des méthodes les plus satisfaisantes et les plus excitantes.

