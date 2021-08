Gmail enregistre automatiquement l’adresse e-mail du destinataire dans vos contacts lorsque vous envoyez, répondez ou transférez un e-mail. Si vous ne voulez pas les voir dans votre liste de contacts, voici comment désactiver la fonction et supprimer les contacts ajoutés automatiquement.

Gmail souhaite rendre la gestion des contacts aussi pratique que possible. Il automatise donc la création de contacts et complète automatiquement les adresses e-mail lorsque vous composez. Il inclut également ces contacts chaque fois que vous exportez des contacts dans Gmail et que vous les synchronisez avec votre téléphone. Cependant, vous pouvez désactiver complètement le comportement de Google et empêcher les e-mails indésirables de surcharger vos contacts Google.

Comment empêcher Gmail d’ajouter automatiquement des contacts

Tout d’abord, ouvrez le site Web de Gmail, connectez-vous à votre compte Gmail et cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur le bouton « Voir tous les paramètres ».

Sous l’onglet “Général”, faites défiler jusqu’à la section “Créer des contacts pour la saisie semi-automatique”. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Gmail permet d’ajouter automatiquement l’adresse e-mail à vos contacts. Sélectionnez l’option « Je vais ajouter des contacts moi-même ».

Cliquez sur le bouton “Enregistrer les modifications” en bas.

Maintenant, vous pouvez quitter les paramètres et revenir à la boîte de réception.

Après cela, Gmail n’ajoutera plus d’adresses e-mail aléatoires à votre liste de contacts. Au lieu de cela, vous pouvez ajouter manuellement des adresses e-mail à Google Contacts, ce qui est assez simple.

Comment supprimer les contacts ajoutés automatiquement

Empêcher Gmail d’ajouter automatiquement des e-mails ne résout qu’une partie du problème. Qu’en est-il de ceux que Gmail ajoute depuis des années ? Voici comment supprimer ces adresses e-mail de Google Contacts.

Dirigez-vous vers la page Google Contacts et connectez-vous au compte avec des e-mails indésirables dans les contacts. Ensuite, sélectionnez “Autres contacts” dans la colonne de gauche. Toutes les adresses e-mail ajoutées par Gmail au fil des ans y apparaîtront.

Cliquez sur l’une des icônes de contact pour la sélectionner.

Cliquez sur la flèche déroulante à côté de l’icône “Actions de sélection” en haut et sélectionnez “Tous”.

Cela sélectionnera toutes les adresses e-mail dans la liste « Autres contacts ». Après cela, vous pouvez désélectionner les e-mails de contact que vous souhaitez conserver.

Ensuite, cliquez sur les trois points verticaux en haut et sélectionnez « Supprimer » pour supprimer les contacts indésirables.

C’est ça. La suppression de ces e-mails non attribués réduira la taille de votre liste de contacts et facilitera le transfert de contacts entre vos comptes Google.