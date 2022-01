Comment élever un super-héros : Rome Flynn dévoile le nouveau mentor surpuissant de la saison 2

La série Comment élever un super-héros de Netflix se concentre sur Nicole Warren (Alisha Wainwright), une mère célibataire veuve, qui prend soin et protège son fils de sept ans, Dion (Ja’Siah Young), qui a également des superpouvoirs. Alors que la saison 1 de la série télévisée s’est concentrée sur les capacités émergentes de Dion, les luttes de sa mère et l’émergence d’un ennemi surprise, la deuxième saison s’engage plus fermement sur le terrain des super-héros. La saison 2 de la série de science-fiction à succès introduit davantage d’individus aux pouvoirs surpuissants et donne à Dion un mentor en la personne de Tevin Wakefield.

Joué par l’acteur Rome Flynn, lauréat d’un Emmy (The Bold and the Beautiful, How To Get Away With Murder), Wakefield aide Dion à maîtriser ses pouvoirs et à aider les autres. CBR a eu un entretien exclusif avec le nouveau membre du casting, qui a discuté de son rôle dans la série et de ses sentiments à l’égard de la présence à l’écran d’un personnage afro-américain surpuissant, mentor et modèle pour le jeune héros en herbe.

La saison 2 de Comment élever un super-héros de Michael B. Jordan fait l’objet d’une bande-annonce surpuissante.

Comment élever un super-héros, Saison 2 | Bande-annonce officielle VOST

Quel était votre enthousiasme à l’idée de rejoindre ce casting phénoménal pour la deuxième saison de Comment élever un super-héros ?

C’est un rêve qui devient réalité à bien des égards. Je suis enthousiasmé par ce que cette série représente, ainsi que par l’impact et la pertinence d’une série comme celle-ci. La série est centrée sur un petit garçon noir et sa mère célibataire, et les bonnes personnes sont impliquées dans la réalisation de la série. Michael B. Jordan est le producteur, et Netflix a vraiment fait du bon travail en rendant possible des histoires comme celle-ci. Et, je vais avoir des pouvoirs. Je n’ai jamais pensé que je pourrais jouer un personnage où je pourrais être un peu un super-héros.

Que pouvez-vous nous dire sur votre personnage dans Comment élever un super-héros ?

Tevin Wakefield est un coureur, et il est très athlétique. C’est aussi une personne sous tension qui travaille à Biona. Il est là pour aider d’autres personnes comme lui à apprendre à vivre avec leurs pouvoirs et à les contrôler efficacement. Il rencontre Dion et Nicole et crée un lien avec eux. À partir de là, nous découvrons qui il est en tant que personne, en dehors de ses pouvoirs. Je pense que d’autres aspects de son caractère sont mis en avant tout au long de la saison, ce qui le rendra très attachant pour les téléspectateurs, au-delà du simple fait qu’il ait des pouvoirs.

Comment vous êtes-vous préparé pour votre rôle dans Comment élever un super-héros ?

Eh bien, tout d’abord, je voulais être physiquement en forme. Je voulais correspondre à la représentation que j’avais de l’apparence de Tevin, jusqu’à sa coupe de cheveux et sa pilosité faciale. J’ai littéralement imaginé à quoi il devait ressembler et j’ai travaillé pour devenir cette image. Une fois que j’étais en forme physiquement, je voulais m’assurer que j’étais mentalement affûté et préparé pour le rôle. J’ai eu des conversations avec les producteurs et les auteurs de la série pour naviguer et comprendre la dynamique entre Tevin et Dion, qui est l’une des relations les plus importantes de la série. On ne voit pas souvent ce genre de relation entre une figure masculine et un jeune garçon qui essaie de trouver son chemin dans la vie.

Je voulais également m’assurer que je n’abordais pas ce rôle d’un point de vue autoritaire. Je ne voulais pas que l’on ait l’impression que Tevin réprimandait Dion au lieu de l’écouter. C’est un voyage. Je suis très excité que les gens voient ce que nous avons fait ici. Je pense vraiment que les téléspectateurs vont apprécier ce qui va arriver cette saison.

Votre rôle dans Comment élever un super-héros était-il physiquement exigeant ?

Ce n’était pas aussi exigeant que vous pourriez le penser. J’avais deux doublures pour les scènes de combat et une double cascadeuse pour les scènes d’entraînement. J’aurais aimé faire mes propres cascades, mais personne ne veut voir ça. Mais j’ai quand même dû me préparer mentalement à aborder certaines conversations importantes de la série, et je devais m’assurer que je suivais l’arc du personnage au cours de la saison d’une manière complexe et compréhensible.