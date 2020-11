Comment diffuser en direct la couverture des résultats des élections de MSNBC et NBC News 2020

Enfin, c’est le jour des élections. Enfin, nous sommes arrivés à la fin de ce cycle d’élection présidentielle extrêmement stressant. Ce n’est peut-être pas une fin rapide – cela dépendra de la question de savoir si les premiers résultats dans des États clés nous donnent un vainqueur clair dans cette course entre Joe Biden et Donald Trump – mais cela devrait quand même être une fin. NBC News et MSNBC, comme vous vous en doutez probablement, donneront à l’élection le traitement du Super Bowl, avec des blocs de couverture dédiés qui dureront toute la nuit.

La couverture «Decision 2020» de NBC News débutera à 19 h HE / 16 h HP le mardi 3 novembre. L’émission sera dirigée par Savannah Guthrie, Lester Holt, Chuck Todd et Andrea Mitchell, qui seront tous sur embarquez jusqu’à au moins 4 h HE. À partir de 2 h HE, Kate Snow se joindra à la fête. NBC News a déclaré qu’elle maintiendrait sa couverture dédiée «tant que la course se poursuivrait».

Sur MSNBC, vous pouvez vous attendre à une presse complète digne d’une chaîne d’information câblée 24h / 24. Alors que la quasi-totalité de la programmation sera axée sur l’élection toute la journée de mardi, la couverture spéciale des résultats des élections de MSNBC débutera à 16 h HE / 13 h HP avec Nicolle Wallace animée, puis Chris Hayes à 17 h HE.

Lisez aussi: Comment diffuser la couverture des résultats de la soirée électorale 2020 de Fox News en direct en ligne

Le grand spectacle – alias la version MSNBC de «Decision 2020» – débutera à 18 h HE / 15 h HP. Cela sera ancré par Rachel Maddow, Brian Williams, Nicolle Wallace et Joy Reid. Steve Kornacki sera, comme toujours, sur le « Big Board » avec toutes les cartes et données amusantes pour vous aider à suivre toute la folie.

Chris Hayes, Ari Melber et Lawrence O’Donnell apparaîtront également tout au long de la soirée. Katy Tur et Ayman Mohyeldin prendront la relève aux premières heures du matin.

En ce qui concerne le streaming, la couverture en direct de MSNBC sera assurée par un fournisseur de télévision valide sur MSNBC.com ici et dans l’application MSNBC. Le livestream de MSNBC n’est malheureusement pas disponible via le service de streaming Peacock dans les versions gratuites ou payantes.

La couverture de NBC News, cependant, sera disponible gratuitement en ligne via un certain nombre de sources, aucune connexion requise. Ce sera sur NBCNews.com ici, sur la chaîne YouTube de NBC News ici, et via la version gratuite du service de streaming Peacock ici. Les applications NBC News, Peacock et NBC pour les boîtiers mobiles et de streaming auront toutes un flux complet du flux NBC News Now, qui comprendra la couverture spéciale de NBC News mentionnée ci-dessus.