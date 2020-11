Comment diffuser en direct la couverture des résultats de la soirée électorale 2020 d’ABC News

Respirations profondes, tout le monde. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l’épuisante élection présidentielle de 2020. Aussi difficile que cela puisse paraître, c’est probablement presque terminé. Doigts croisés. Et si ABC News est votre méthode de diffusion préférée pour les résultats et l’analyse des élections, vous serez heureux de savoir que vous n’aurez pas besoin de perdre un centime pour profiter de la couverture du réseau.

George Stephanopoulos sera le présentateur principal mardi soir, aux côtés de David Muir et Linsey Davis. Le bloc de couverture dédié aux heures de grande écoute d’ABC News débutera à 19 h HE / 16 h HP et se déroulera au milieu de la nuit.

Et Stephanopoulos, Muir et Davis seront rejoints par une assez grande pile de contributeurs, dont Jonathan Karl, Mary Bruce, Pierre Thomas, Martha Raddatz, Cecilia Vega, Tom Llamas, Terry Moran, Rachel Scott, Trevor Ault, FiveThirtyEight Editor-in Le chef Nate Silver, Matthew Dowd, Dan Abrams, le directeur politique d’ABC News Rick Klein et la directrice politique adjointe MaryAlice Parks, Chris Christie, Yvette Simpson, Rahm Emanuel, Heidi Heitkamp, ​​Kate Shaw et Sara Fagen.

ABC News aura également des journalistes postés sur les champs de bataille à travers le pays.

La chaîne de streaming ABC News Live, quant à elle, aura une couverture mur à mur toute la journée à partir de 7 h HE / 4 h HP, et portera le flambeau pendant la nuit après la fin de l’émission spéciale de la soirée électorale d’ABC News.

La bonne nouvelle ici est qu’ABC News Live est entièrement gratuit, aucun câble ou autre connexion de fournisseur de télévision n’est nécessaire pour regarder. Le réseau de streaming 24 heures sur 24 est disponible sur ABCNews.com ici, ainsi que sur YouTube ici. Nous avons également intégré ces informations en haut de cet article.

Et, oui, la couverture dédiée d’ABC News ne se limitera pas seulement à la chaîne de télévision en direct ou à un flux en direct verrouillé derrière un paywall ou une connexion par câble. Le flux gratuit ABC News Live diffusera l’événement principal d’ABC News, vous pourrez donc facilement regarder sa couverture sur pratiquement tous les appareils connectés que vous avez gratuitement.