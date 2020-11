Comment diffuser du jeu sur PS5

ASTRO Gaming A40 TR Casque Gamer, 4ème génération, ASTRO Audio V2, Dolby ATMOS pour PC, 3,5mm Audio Jack, Micro Détachable, PS5, PS4, PC, Mac, Smartphone - Noir/Bleu

Conçu pour le jeu : l’ASTRO Audio V2 offre un son de qualité professionnelle aux joueurs, que ce soit pour une diffusion en streaming depuis leur salon ou pendant un tournoi gaming Maintien et finition de qualité supérieure : conçu pour les sessions marathon de gaming, le casque A40 TR est léger, confortable et résistant Compatible avec les Mod Kits : transformez votre casque avec partie arrière ouverte en casque entièrement fermé à réduction de bruit en y ajoutant un Mod Kit (vendu séparément) Microphone de précision adaptable : le micro unidirectionnel & ultrasensible met l'accent sur votre voix & minimise les bruits de fond. Détachable, il peut être installé de chaque côté du casque Compatibilité multiplateforme : bénéficiez du son ASTRO Audio V2, conçu pour les consoles des jeu vidéo, les PC et les smartphones. Livré avec un séparateur vocal pour PC Speaker tags personnalisables : exprimez votre personnalité à l'aide de speaker tags personnalisés, faites la promotion de vos sponsors ou adaptez le A40 TR à votre envie du moment Compatible avec la PlayStation 5 en utilisant le port 3.5 mm situé sur la manette de jeu Compatible avec la Xbox Series X|S en utilisant le port 3.5 mm situé sur la manette de jeu