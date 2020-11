Comment #DiaperDon est devenu une tendance Twitter parmi la foule anti-Trump

#DiaperDon est devenu une tendance de premier plan sur Twitter ce week-end grâce à une accusation scandaleuse et jusqu’à présent sans fondement selon laquelle le président Trump a eu des problèmes d’incontinence qui l’ont conduit à utiliser des couches pour adultes dès le début des années 2000 lorsqu’il a accueilli « The Apprentice » de NBC.

Les libéraux d’Hollywood aiment Rosie O’Donnell et John Leguizamo a commencé à partager une vidéo dans laquelle une bande dessinée stand-up basée à New York, Noel Casler, affirmait, sans corroboration, que Trump «se souillerait souvent sur le plateau de« The Apprentice ».» Il a ajouté: « Je l’ai vu de première main dans les années 2000 sur ‘Celebrity Apprentice’ et à la fin des années 2000, et nous devions arrêter la série et le changer. »

Casler a déclaré avoir travaillé sur «The Apprentice» pendant six ans ainsi que sur des concours de beauté organisés par Trump dans les années 1990 – bien que sa page IMDb ne fasse aucune référence à son emploi dans des émissions associées à Trump. Les représentants de NBC et de la société de production «The Apprentice» n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La nouvelle vidéo de Casler a été publiée vendredi par Meidas Touch, un Super-PAC anti-Trump fondé plus tôt cette année par trois frères qui se décrivent comme des «démocrates de toujours avec pour objectif principal de vaincre Donald Trump en 2020.»

Dans la nouvelle vidéo, Casler fait des affirmations non fondées sur l’incontinence de Trump et répète les accusations précédentes qu’il a faites selon lesquelles Trump a utilisé des amphétamines et de la cocaïne – bien qu’il ne dise pas qu’il a été témoin d’une consommation de drogue de première main et n’offre aucune preuve à l’appui. Sur son compte Twitter le mois dernier, il a également accusé la Première Dame Melania Trump d’une habitude de médicaments sur ordonnance et a déclaré avoir vu la Maison Blanche conseiller économique Larry Kudlow «fumer du crack» – encore une fois sans aucune preuve.

Dans un stand-up organisé il y a deux ans, Casler a déclaré que lors d’un concours de Miss Teen Universe dans les années 90, Trump inspecterait la bouche des candidats avec ses doigts avant qu’ils ne montent sur scène. Il n’a offert aucune preuve pour les allégations – et aucun autre ancien employé du concours ne s’est présenté pour les étayer depuis ce temps.

Casler n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires. La Maison Blanche n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

Doit regarder maintenant! Promettez que vous ne le regretterez pas! Tout est vrai! https://t.co/KlGzKYFDoz – John Leguizamo (@JohnLeguizamo) 27 novembre 2020