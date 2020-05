Comment développer l’immunité contre le coronavirus pendant ce verrouillage

– Publicité –



Attendons-nous simplement enfermé dans nos maisons pour que le coronavirus nous attaque ou prépare-t-il notre corps à se battre? Le coronavirus est devenu un nom familier aujourd’hui. Nous connaissons tous la plupart des choses sur le coronavirus. La simple vérité qui est maintenant connue de tous est que le virus se propage rapidement et est mortel chez certains. Nous n’avons pas encore trouvé de remède. Pendant que nous restons enfermés et vivons dans la peur, il est important de comprendre comment nous pouvons immuniser notre corps contre le virus et maintenir le bien-être de façon routinière.

Exercice

L’activité physique et l’exercice réguliers ont de nombreux effets bénéfiques sur la santé. Il réduit l’incidence de nombreuses maladies chroniques dans tous les groupes d’âge, y compris les personnes âgées. Les données épidémiologiques indiquent que les maladies transmissibles telles que les infections virales et bactériennes, ainsi que les maladies non transmissibles telles que le cancer et les troubles inflammatoires chroniques présentent des améliorations ou un ralentissement lors de l’exercice. Avec l’exercice, les lymphocytes (un type de globules blancs qui combattent l’infection) dans le sang, les cellules tueuses naturelles (un type de cellules pour combattre les infections) et les lymphocytes T (un type de cellule de réponse immunitaire) augmentent considérablement. L’exercice régulier semble «stimuler» le système immunitaire. Les cellules T et les cellules tueuses naturelles sont des cellules antivirales qui combattent les infections d’origine virale. Les effets bénéfiques de l’exercice sur la fonction immunitaire sont probablement les plus importants pour les personnes âgées présentant une détérioration associée à l’âge de la compétence immunitaire, une condition connue sous le nom d’immunosénescence en termes techniques. Les preuves suggèrent également que l’activité physique et l’exercice structuré régulier peuvent même limiter ou retarder le vieillissement immunologique et aider à combattre l’obésité. Les exercices simples du corps tels que la marche, la marche sur les talons et les orteils, les élévations droites et latérales des jambes, les élévations des orteils et des genoux, les rotations de la cheville, les roulades des épaules et les élévations des bras avant et latéraux devraient être pratiqués par les aînés car ils réduisent considérablement le risque de développer une couronne ou toute autre maladie.

Attitude positive

Les scientifiques médicaux ont suggéré que l’humeur positive est associée à (mais pas nécessairement causée par) des niveaux accrus de dopamine dans le cerveau. On pourrait prédire que l’humeur négative est simplement associée à des niveaux de dopamine inférieurs. Un agent neurochimique associé à des états émotionnels est la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui assure la satisfaction, le bonheur et l’optimisme. Les recherches indiquent que l’augmentation des niveaux de sérotonine est liée à une humeur positive. Il favorise le sommeil, améliore l’estime de soi, soulage la dépression, diminue l’envie et prévient la dépression agitée et l’anxiété. Les niveaux de sérotonine peuvent également être augmentés en mangeant des aliments tels que le poulet, les œufs, le fromage, les haricots, les lentilles, les épinards et d’autres légumes à feuilles vert foncé, la citrouille, les graines de chia et les noix. C’est le complément parfait pour battre les bleus corona auxquels tout le monde est confronté.

– Publicité –

La norépinéphrine est un autre neurotransmetteur associé à une attitude positive. Cela fait que l’on se sent alerte et motivé. C’est un antidépresseur, contrôle l’appétit, est bon pour l’excitation sexuelle. L’endorphine est un neurotransmetteur du bonheur. Plus vous êtes présent, mieux vous vous sentez. Il fonctionne comme un analgésique naturel. Les aliments contenant des acides aminés et de la tyrosine sont particulièrement recommandés. Ils peuvent être trouvés dans le fromage et autres produits laitiers, le soja, les noix et les grains entiers. Les haricots, les légumineuses, les bananes, la farine d’avoine, le poisson et les viandes sont également une bonne source de noradrénaline. Les endorphines se trouvent dans les chocolats et la plupart des légumes verts. Les niveaux de norépinéphrine et d’endorphine peuvent être augmentés naturellement en faisant de l’exercice pendant au moins une demi-heure par jour, en prenant une douche froide et en dormant beaucoup. La mélatonine est produite dans le cerveau pendant la nuit. Il est lié à la disposition de notre corps à dormir. Elle est considérée comme une hormone «repos et récupération» et «anti-âge». Le niveau de mélatonine varie dans un cycle de 24 heures et est contrôlé par une lumière vive, en particulier la lumière du soleil. La mélatonine influence également notre état d’esprit positif. Il peut être augmenté en évitant l’exposition au téléphone intelligent la nuit, l’exposition au soleil le matin, en gardant la chambre faiblement éclairée, en mangeant des fruits et légumes tels que le maïs, le concombre et beaucoup de fruits. Les noix comme les noix et les graines comme le lin sont également une bonne source. On dit que la posture de yoga «Shavasana» améliore les niveaux de mélatonine!

Une autre hormone importante est le cortisol qui est un marqueur de la dépression. Des niveaux élevés de cortisol le matin ont été liés à la dépression et à l’anxiété et un cortisol moins salivaire est un bon indicateur du bien-être. L’œstrogène est une autre bonne hormone qui diminue avec la ménopause et les facteurs de style de vie comme le tabagisme. L’exercice extrême peut également le réduire. Le déséquilibre œstrogène / progestérone peut également affecter négativement l’humeur. La gestion du stress peut les équilibrer, car les hormones du stress, comme le cortisol, interfèrent avec la sécrétion, l’action et la fonction des deux hormones. La progestérone comme la mélatonine nous aide à bien dormir et à prévenir l’anxiété, l’irritabilité et les sautes d’humeur. Le soja, le lin, les graines de sésame, les fraises, les pêches, les pistaches, les arachides et les noix améliorent les niveaux d’oestrogène. Le vin rouge augmente également les niveaux d’oestrogène.

Les endocannabinoïdes ou «la molécule du bonheur» sont situés dans le système nerveux central humain et contribuent à la perception de la douleur, réduisent la douleur et diminuent l’anxiété. L’ocytocine est liée à un éventail d’effets comportementaux et physiologiques qui incluent les comportements maternels, sexuels et sociaux. Il facilite notre relation avec les autres et est associé à des comportements sociaux positifs. Il favorise l’excitation sexuelle et les sentiments d’attachement émotionnel. Il peut être stimulé en réduisant le stress et la consommation d’alcool, des exercices réguliers et en mangeant des herbes et des épices comme le poivre noir et le curcuma. Le chocolat noir à 70%, les graines de lin, les graines de chia et les noix sont également une bonne source.

Aidez Mère Nature à lutter pour un environnement propre

La pollution atmosphérique est composée d’un mélange diversifié de particules (PM), de gaz (par exemple, l’ozone troposphérique, le monoxyde de carbone, les oxydes de soufre, les oxydes d’azote), de composés organiques comme les hydrocarbures et les métaux (par exemple le vanadium, le nickel et le manganèse) présents dans air extérieur et intérieur. Les particules PM dans l’air sont les fractions respirables provenant de sources telles que la poussière de route et agricole, les émissions d’usure des pneus, la combustion du bois, les travaux de construction et de démolition et les opérations minières. Il est également formé de gaz et de condensation de vapeurs à haute température lors de la combustion et des activités industrielles. Les principales sources comprennent les raffineries de pétrole, les installations de traitement des métaux, les émissions d’échappement et de freinage provenant de sources mobiles, la combustion de combustibles résidentiels, les centrales électriques et les incendies de forêt. La taille nanométrique de ces particules leur permet de pénétrer facilement dans notre corps et de se déposer dans les poumons, les voies respiratoires et d’autres endroits.

La pollution de l’air entraîne un état pro-inflammatoire dans le cerveau. L’exposition à la pollution atmosphérique peut entraîner une neuroinflammation, un stress oxydatif, des lésions cérébrovasculaires et des maladies neurodégénératives. Des concentrations plus élevées de particules sont également associées à un risque accru de détresse psychologique. Sous verrouillage, il y a eu une amélioration spectaculaire de la qualité de l’air dans le monde. Cela va sûrement s’étendre à une meilleure santé mentale.

Passez du temps avec vos proches

Enfin, le meilleur conseil médical est de passer du temps à la maison dans le confort et l’affection des proches. Faire des choses simples et agréables, comme passer du temps avec votre partenaire, vos enfants ou vos animaux de compagnie, stimule le niveau d’ocytocine dans le corps qui est lié à un état d’esprit et de corps positif. Plutôt que de passer du temps sur les médias sociaux, des activités telles que le yoga, la méditation, prendre un bain chaud, lire un livre – ou tout ce qui vous convient – augmentent l’œstrogène dans le corps et aident à soulager le stress. Et pendant que vous y êtes, rappelez-vous constamment que les meilleures façons de rester en bonne santé sont de réaliser que l’on est digne du bonheur.

Écrit par Dr. Mukesh Dubey

Spécialiste du cerveau

– Publicité –