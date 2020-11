Comment démonter la manette Xbox Series X

Les Xbox Series X et S apportent avec eux un contrôleur familier mais unique à ajouter à la collection Xbox actuelle.

Entre le contrôleur précédent et le nouveau contrôleur, la plus grande différence est l’ajout d’un bouton de partage. En dehors de cela, il y a de nouvelles poignées texturées sur les côtés, et un D-Pad et des joysticks légèrement différents.

Lorsque les joueurs utilisent leur manette sur de longues périodes, plusieurs problèmes peuvent survenir entre les composants provenant de la saleté ou de la poussière pénétrant dans les composants internes à l’usure générale des boutons, des déclencheurs ou des bâtons. Parfois, les utilisateurs devront démonter leurs contrôleurs pour diagnostiquer et résoudre les problèmes.

Tout comme les contrôleurs précédents, les Xbox Series X et S ont rendu extrêmement simple le démontage du contrôleur.

Voici comment démonter une manette Xbox Series X

Image via Microsoft

Tout d’abord, vous devrez retirer les poignées texturées de chaque côté du contrôleur. Pour ce faire, vous devrez peut-être vous procurer un outil qui peut glisser dans l’espace et tirer parti des couvercles jusqu’à ce qu’ils se détachent.

Une fois ces couvercles retirés, vous verrez deux vis de chaque côté tenant le contrôleur ensemble. Avant de les retirer, vous devrez retirer le couvercle des piles à l’arrière du contrôleur, retirer les piles et appuyer au centre de l’autocollant avec un outil pour localiser la vis en dessous.

Une fois localisé, retirez la vis centrale avant de suivre avec les deux de chaque côté du contrôleur peu de temps après. Une fois ces cinq vis retirées, il suffit de retirer le placage de chaque côté pour révéler l’intérieur du contrôleur.

Avec le contrôleur complètement nu, vous pouvez continuer et remplacer toutes les pièces pouvant causer des problèmes. Les joysticks sont aussi simples que de les retirer tandis que les boutons peuvent être un peu plus difficiles à supprimer. Toutes ces pièces sont remplaçables. Mais actuellement, ils peuvent être difficiles à trouver en ligne car la console est extrêmement nouvelle.

Pendant que le contrôleur est ouvert, il est judicieux de nettoyer les composants à l’intérieur, en éliminant toute poussière ou débris accumulés. Une autre chose à considérer est de vous assurer de ne perdre aucune des vis nécessaires pour reconstituer le contrôleur.

Remonter le contrôleur est aussi simple que d’assembler les plaques et de visser les cinq vis en place. Une fois que cela est fait, insérez quelques piles et le contrôleur sera prêt à fonctionner.

