Comment Demba Ba et Eden Hazard ont fondé leur propre club à San Diego: « Le potentiel est infini »

Eden Hazard, Demba Ba, Yohan Cabaye et Moussa Sow ont un objectif commun: faire briller une équipe américaine de troisième division.

Il est fièrement arboré dans la ligne de description du compte Twitter officiel du San Diego 1904 FC: « Fondé par Eden Hazard et Demba Ba. » En haut se trouve un message vidéo de Hazard, la super star du Real Madrid: «Faites de San Diego un super», dit-il dedans, clignant de l’œil droit avec désinvolture.

C’est un projet inhabituel mais cool, le Hazard, l’ancien Hoffenheimer Ba (actuellement sous contrat avec Basaksehir) et aussi leurs copains Yohan Cabaye (actuellement sans club, plus récemment St Etienne et ancien PSG et Newcastle entre autres) et Moussa Sow (aussi sans club, plus récemment à Gaziantep et auparavant actif pour Fenerbahce ou Lille). Cabaye et Sow sont pour la plupart des investisseurs en arrière-plan, Ba en tant que président du club et Hazard en tant que plus grand nom au premier plan.

Ils se connaissent tous bien: Ba et Hazard de Chelsea. Sow, Cabaye et Hazard sont devenus champions de France avec Lille OSC en 2011. Ba et Cabaye ont joué ensemble à Newcastle, Ba et Sow pour le Sénégal.

Leur projet: amener le San Diego 1904 FC, qui évolue dans la NISA (National Independent Soccer Association), la troisième plus haute division des États-Unis sous la MLS et l’USL, à briller et à se glorifier. « Mon objectif est que les États-Unis voient le San Diego 1904 FC comme un point de référence et un modèle pour le football américain dans cinq ans », a déclaré Hazard en 2019. ESPN FC.

Mais comment quatre stars du football européen ont-elles géré leur propre club aux USA? Tout a commencé avec Alexandre Gontran. Le Français a signé un contrat professionnel avec le FC Nantes à 17 ans, a planifié une carrière réussie – mais une grave blessure au dos l’a ralenti, obligeant Gontran à s’arrêter.

Demba Ba, Eden Hazard, Yohan Cabaye et Moussa Sow ont fondé leur propre club à San Diego

Au lieu de jouer en tant que joueur, il a ensuite continué comme entraîneur, collectant des licences, entraînant des clubs plus petits. Mais il voulait plus: « Je savais que pour m’entraîner comme j’imagine, j’ai besoin de mon propre club », a-t-il déclaré ESPN FC. Pendant des années, il avait eu cette idée en tête, avait d’abord essayé de la mettre en œuvre par lui-même – puis, à un moment donné, il avait simplement demandé de l’aide à Demba Ba, qu’il avait déjà coaché ​​lui-même au petit club français SM Montrouge et dont il est devenu plus tard le conseiller.

Ba était immédiatement là, ils ont amené Hazard, Cabaye et Sow à bord et ont cherché le bon endroit pour leur projet. En 2015, ils ont envisagé d’acheter une équipe de la NASL à Atlanta, y compris à Miami, où David Beckham a maintenant fondé un club MLS. Mais ensuite, ils sont tombés amoureux de San Diego, la métropole du sud-ouest de la Californie.

«Voir le potentiel infini de ce pays et de cette ville nous motive», explique Hazard. Le football aux États-Unis, où le basket-ball, le football américain ou le baseball dominent encore clairement, se concentrer davantage sur eux, c’est ce qui les séduit. Et à San Diego, où le football est également beaucoup plus présent que dans la plupart des autres régions du pays en raison de la proximité de la frontière avec le Mexique – beaucoup de gens y sont fans du club mexicain de première division Club Tijuana – Ba, Hazard and Co. a vu l’occasion parfaite pour cela. : « San Diego est une ville de football qui mérite une équipe. Les gens ici méritent un club auquel ils peuvent s’identifier », a déclaré Hazard.

En 2017, ils ont commencé leurs efforts pour faire fonctionner leur club et les intégrer dans le jeu. En fait, en 1904, dont le nom dérive des initiales San Diego, la 19e (S) et la quatrième (D) lettres de l’alphabet, elle devrait déjà commencer en 2018 dans la NASL de deuxième classe. Mais la ligue a été annulée en raison d’une guerre de tranchées légale avec l’association nationale des États-Unis, de sorte que vous étiez à nouveau à zéro.

© imago images / Seskim Photo

San Diego 1904: le club Hazard, Ba and Co. trouve sa ligue

« Nous nous sommes préparés à tout dès le départ. Nous savions que tout ne se passerait pas toujours sans encombre », souligne Ba, qui a disputé 22 sélections pour le Sénégal. Et le copropriétaire Vagno Chandara dit de la situation difficile à l’époque: «Nous avions deux options: soit abandonner et quitter le pays, soit rester à l’écoute et chercher des solutions.

Ils ont continué à chercher et quelque chose est arrivé: à l’été 2019, l’association américaine a approuvé l’introduction d’une troisième division, la NISA. Et en 1904, il a été autorisé à en faire partie. « Nous avons été le premier club à rejoindre la NISA et à avoir cofondé la ligue », a déclaré Hazard. « Nous avons une grande influence sur la direction de la ligue parce que nous avons beaucoup d’expérience des ligues locales. »

NISA n’appartient pas à l’association, mais aux clubs qui y jouent, huit équipes sont actuellement actives. Le fait que l’ancien international et ancien professionnel du Bayern, né en Californie, Landon Donovan, ait maintenant créé un autre club à San Diego avec le Loyal SC, qui est même autorisé à jouer dans l’USL de deuxième ordre, ne dérange pas Ba, Hazard and Co.: « Nous sont heureux qu’ils soient là, car cette ville mérite plus qu’une équipe professionnelle », souligne Ba. « Avoir deux équipes de football est formidable pour la ville et la compétition est bonne pour les affaires. »

Conduit par l’entraîneur Gontran, copain et initiateur de Bas, 1904 veut donner aux joueurs de San Diego et des environs la chance de se développer à un niveau élevé et d’être recommandés pour la MLS. Bien sûr, le NISA devrait également être remporté pour la première fois dès que possible. La saison printanière a dû être annulée en raison de la pandémie de coronavirus, mais la saison d’automne, la saison d’automne, devrait se poursuivre en août.

© imago images / PanoramiC

San Diego 1904: « Nous voulons être numéro un en termes de développement futur »

L’équipe actuelle a un grand potentiel: par exemple, Ernesto Espinoza a un talent de tempête dans ses propres rangs qui vient de l’académie du club mexicain de première division Tijuana et a déjà couru pour les équipes nationales U18 et U19 aux États-Unis. Eder Arreola, ailier droit et joueur le plus précieux de l’équipe, a également été lancé pour les sélections de jeunes américains et a déjà gagné sa vie avec une équipe de première division arménienne ou le deuxième représentant de LA Galaxy. Ou Adonis Amaya, qui a couru 46 fois dans la USL de second ordre.

Être un tremplin pour eux et pour d’autres joueurs talentueux était l’objectif principal en 1904: «Nous voulons devenir numéro un dans ce pays en termes de développement futur et le soutenir en préparant nos joueurs à jouer partout dans le monde. peut », explique Hazard. « Le talent de San Diego le mérite. »