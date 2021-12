Comment décorer son sapin de Noël et le placer selon le Feng Shui

L’arbre est au cœur de la décoration de Noël. Ses origines remontent aux traditions des peuples nordiques, qui le considéraient comme un symbole de vie. Aujourd’hui, le dresser en famille et avec les enfants, même si l’on ne se souvient pas de son symbolisme ancien, permet de recréer chaque année l’espoir de la vie et est source de joie.

De même que tout ce que nous plaçons dans notre maison a une signification symbolique, il en va de même pour chacune des décorations du sapin. Et avec notre intention, nous pouvons donner à ces ornements et à l’emplacement du sapin le pouvoir de créer des souhaits et des sentiments.

De la main du Feng Shui, qui est l’art millénaire chinois d’orienter les énergies de l’environnement de manière positive et protectrice, je vous propose différentes versions de sapins de Noël, pour choisir celle qui représente le mieux vos souhaits en cette veille de Noël.

Le symbole du sapin de Noël

Les rituels, en général, sont des actions chargées d’une signification symbolique dans l’intention d’atteindre un bien-être émotionnel. Ils contribuent à améliorer les liens entre ceux qui y participent, car ils donnent une expérience d’appartenance et permettent en même temps de vivre l’intention du futur dans le présent, pendant qu’ils sont réalisés.

Le rituel de l’installation d’un arbre à la maison est une occasion exceptionnelle de matérialiser nos souhaits en lui et de profiter du temps où il est exposé pour accroître la prospérité de la famille. Les arbres représentent la croissance de la vie, ils sont l’énergie du bois qui inspire l’expansion créative de nos projets et de nos horizons.

Dans le cas du sapin de Noël, l’indication du Feng Shui est de le placer dans la zone de l’entrée ou dans différentes zones du salon en fonction de la couleur et des ornements que l’on y accroche, afin de renforcer certaines aspirations vitales.

L’arbre à souhaits

En Orient, il y a des arbres où les gens accrochent toute l’année à leurs branches de petits morceaux de papier sur lesquels ils ont écrit leurs souhaits. C’est une excellente idée pour décorer le sapin. Nous pouvons découper des bandes de papier recyclé ou de batik et y écrire des mots ou des phrases précises avec les meilleurs vœux pour nous et toute la famille. Il peut s’agir d’émotions telles que “bonheur”, “sérénité”, mais aussi de “santé”, “bonheur”, “travail”, “amour”, etc.

Nous utilisons des rubans de couleur rouge et or pour accrocher ces messages et des guirlandes de lumières blanches pour activer chacune de ces intentions et illuminer notre arbre et son environnement. Si vous voulez décorer avec autre chose, vous pouvez accrocher de petites enveloppes rouges contenant des phrases de motivation afin qu’à 12 heures, chaque participant prenne au hasard un message qui sera sûrement le meilleur pour cette personne à ce moment-là.

L’arbre d’abondance

Les arbres d’abondance miniatures avec des pièces de monnaie chinoises accrochées à leurs branches peuvent avoir une version de Noël. Des reproductions de ces pièces anciennes sont facilement disponibles dans les boutiques orientales et vous pouvez les accrocher avec des rubans rouges et dorés aux branches de votre arbre. Ces pièces symbolisent l’arrivée de l’argent et de la prospérité. Au pied du sapin, nous pouvons placer des enveloppes rouges contenant de l’argent et le nom du destinataire, à prendre à minuit.

L’arbre doit être placé dans le secteur nord-est du salon où il activera l’abondance.

L’arbre selon les couleurs

Nous pouvons également aménager notre arbre en fonction de la palette chromatique de ses ornements. Si vous utilisez une décoration avec des nuances de vert et de bleu (turquoise, bleu clair), l’arbre doit être placé dans le secteur nord-est du salon où il activera l’abondance ou à l’est pour que les souhaits d’harmonie familiale et de bonne santé se réalisent. Si la décoration comporte beaucoup de rouge, comme c’est souvent le cas, vous pouvez la placer au nord du salon ou dans la salle à manger où elle activera votre reconnaissance sociale.

Les arbres décorés en blanc, or et argent sont idéaux pour l’orientation ouest ou sud-ouest et sud du salon, d’où ils activeront les souhaits liés à la créativité et aux enfants (ouest), aux voyages (sud-ouest) et à la carrière (sud).

Les symboles des ornements

Les sphères de Noël évoquent les fruits d’un arbre prospère, elles sont un symbole de fertilité, d’abondance et de nourriture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah (@sarah_brx)

Dans différentes cultures, y compris la chinoise, les cloches ont toujours été associées à la signification de bons présages, à l’annonce de bonnes nouvelles, à l’invitation à se rassembler, à l’éloignement des mauvais esprits et à l’égayement de l’environnement par leur tintement. Dans le Feng Shui, ils sont appréciés pour activer le Qi et disperser l’énergie négative.

Au-delà de sa signification religieuse, l’étoile est aussi un symbole de lumière.

Le gui a une longue réputation de plante sacrée, considérée comme magique, médicinale et aphrodisiaque par les anciennes traditions nordiques et anglo-saxonnes. Pour éloigner les mauvaises ondes, on place des feuilles de gui à l’extérieur de la porte d’entrée, et pour unir un grand amour, un baiser en sa présence est de rigueur.

L’étoile, notamment celle du haut, évoque l’étoile de Bethléem qui, selon les croyances chrétiennes, a annoncé la naissance de Jésus en guidant les Mages vers la crèche. Au-delà de sa signification religieuse, l’étoile est aussi un symbole de lumière et un lien entre le terrestre et le céleste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par (@_liliedesign_)

Les guirlandes tressées formant un cercle ou une couronne sont un symbole de la roue éternelle de la vie et sont traditionnellement accrochées à la porte d’entrée.

Les bougies sont incontournables, que ce soit comme centre de table ou comme détail décoratif. Dans certains foyers, ils sont allumés à minuit en signe d’apport de lumière et de paix dans nos vies.

En résumé, les symboles de Noël sont issus d’une longue fusion de différentes traditions qui ont été redéfinies en fonction des croyances et des régions. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est le désir de paix, d’harmonie et de prospérité qu’ils représentent.

Chaque Noël est unique pour chaque personne et chaque famille, et quelle que soit la situation que vous traversez, je vous invite à vous connecter à votre intention, et à ne pas manquer cette puissante opportunité qu’offre le rituel de l’arbre de Noël.

Ce n’est pas le coût, la taille ou la complexité qui compte, mais l’amour et l’intention que vous lui portez. Il existe de magnifiques modèles d’arbres alternatifs au pin artificiel, certains muraux, en tissu, en bois ou en guirlandes. Consacrez-lui un temps et un lieu particuliers, où il sera agréable à regarder.

Les guirlandes lumineuses activent toujours le Qi de l’arbre et de tout ce qu’il représente. Ajoutez une touche aromatique en suspendant parmi les branches quelques sacs de tulle contenant du coton imbibé de gouttes d’une huile essentielle de bonne qualité : les parfums d’agrumes, d’eucalyptus ou de fleurs sont tous excellents pour équilibrer les énergies de l’environnement et laisser une expérience positive de Noël dans votre mémoire sensorielle.

Donner une bonne énergie

Quant aux cadeaux, si vous n’avez pas encore décidé, voici quelques idées pour des cadeaux originaux et pleins de bons sentiments.

Des géométries sacrées qui fonctionnent comme des harmonisateurs infaillibles de l’environnement où elles sont exposées, elles se présentent sous forme de reliefs, d’appliques murales, de tableaux, de lampes à LED ; des lampes de sel, elles dégagent chaleur et bien-être dans tous les coins de la maison où elles sont allumées ; des cristaux à facettes qui sont suspendus aux fenêtres pour projeter le Qi solaire par les reflets qu’ils émettent ; des carillons à vent pour attirer la chance par leur tintement harmonieux lorsqu’ils reçoivent la brise.