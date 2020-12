Comment Darlene Love apporte l’esprit et l’âme des fêtes aux Chroniques de Noël 2

Van Zandt et ses Disciples of Soul ont soutenu Love lorsqu’il a produit et écrit des chansons pour son album de 2015, Présentation de Darlene Love. Le titre était ironique, car Love était dans l’entreprise depuis assez longtemps pour être une institution. Elle n’avait pas seulement ses propres succès avec son groupe The Blossoms, ils ont chanté des chœurs sur des classiques du rock and roll emblématiques comme «Be My Baby» des Ronettes, «Da Doo Ron Ron» des Crystals et Frank Sinatra «That’s Life», ainsi que des chansons d’Elvis Presley, de Sam Cooke, des Righteous Brothers, de Dionne Warwick et de Luther Vandross.

Van Zandt est également un joueur de soutien très polyvalent. Il avait le dos de Tony Soprano quand il jouait le consiglier Silvio Dante sur Les Sopranos, et il a soutenu Russell lorsque l’acteur a ceinturé «Le Père Noël est de retour en ville» dans l’original 2018 Chroniques de Noël. Les deux films de vacances ont été réalisés par Chris Columbus, qui a réalisé Home Alone 2: Perdu à New York (1992), qui est également parvenue à présenter Love chantant un numéro de Van Zandt, «All Alone on Christmas». Cet air est depuis devenu un standard de Noël à part entière, apparaissant même sans ironie dans un autre classique du film de Noël, L’amour en fait.

Mais alors vous n’êtes jamais seul à Noël si vous avez l’Amour, et elle est une voix de la fête depuis 1963 quand elle a chanté «Christmas (Baby Please Come Home)». Écrit par Ellie Greenwich et Jeff Barry, et co-crédité à Phil Spector, la chanson faisait partie de l’album de compilation, Un cadeau de Noël pour vous de Phil Spector. Il a été publié comme un single de vacances le même jour que le président John F. Kennedy a été assassiné et n’a pas fait les charts. Spector l’a relancé pour la saison des fêtes de 1964, mais la mélodie ne l’a pas encore fait descendre beaucoup plus de cheminées.

Love a eu une série de succès dans les années 1960, notamment «Il est un rebelle», «Le garçon que je vais épouser» et «Il est sûr que le garçon que j’aime». Mais la chanson «Christmas (Baby Please Come Home)», enregistrée dans un studio décoré même s’il faisait 100 degrés à l’extérieur, n’a joué qu’un rôle en sourdine dans toutes les listes de lecture de Noël.

Tout cela a changé lorsque David Letterman a baptisé Love comme la «reine de Noël». En 1986, Love s’est jouée dans la comédie musicale du jukebox off-Broadway Chef de la meute. Paul Shaffer, qui était le directeur musical de NBC’s Late Night avec David Letterman, a joué Spector. La nuit après que Letterman ait vu le spectacle, il a réjoui le public de la production de Worldwide Pants, annonçant qu’il venait de voir un spectacle avec la plus grande chanson de Noël qu’il ait jamais entendue.