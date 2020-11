Comment Dark Maul aurait complètement changé la trilogie Star Wars Sequel

Ces bandes dessinées de Dark Horse auraient été exploitées davantage pour les films, puisque la trilogie Sequel de Lucas Maul aurait été servie par un apprenti de Dark Talon, une Twi’lek (un «Lethan» à la peau rouge qui est rare pour son espèce) dont le corps est couvert de tatouages ​​Sith similaires à ceux de Maul. Cependant, le personnage (illustré directement ci-dessous) aurait probablement porté une histoire différente de celle des bandes dessinées.

Introduit pour la première fois dans le non-canon Star Wars: héritage comics, Darth Talon existe plus d’un siècle après les événements de la trilogie originale, diplômé d’une académie Sith dirigée par Dark Krayt et chargé de la tâche douteuse (finalement infructueuse) d’essayer de faire passer le descendant de la famille Jedi Cade Skywalker du côté obscur. En 2011, un jeu vidéo LucasArts finalement annulé, intitulé Bataille des seigneurs Sith, portait apparemment des plans approuvés par Lucas pour faire équipe Darth Maul avec Dark Talon, une idée qui aurait pu être une manifestation de ces plans de la trilogie Sequel.

Il semble que les suites de Lucas auraient pu culminer avec Maul en quelque sorte enchevêtré avec la princesse Leia Organa de Carrie Fisher, qui serait devenue le héros principal du mythe et une figure centrale dans le post-Le retour du Jedi effort pour reconstruire la civilisation galactique. Les détails de l’intrigue de la suite de Lucas décrivent une histoire qui se déroule au lendemain d’une grande guerre (plutôt que le rechapage d’une). Ainsi, elle se serait centrée sur le concept de reconstruction, qui, comme il l’a dit, est «plus difficile que de déclencher une rébellion ou de mener une guerre».

La tâche de Leia aurait été de plus en plus périlleuse, car la chute de l’Empire a laissé un vide de pouvoir considérable, qui serait comblé par le syndicat du crime dirigé par le Maul et l’apprenti maléfique Talon. Selon Lucas, ce scénario aurait été parallèle aux événements mondiaux de l’époque: la guerre en Irak, la chute de Saddam Hussein et l’émergence ultérieure de factions radicalisées pour combler le vide. Ainsi, alors que Luke Skywalker de Mark Hamill aurait été occupé à reconstruire l’Ordre Jedi, Leia aurait emprunté un chemin différent en reconstruisant la République Galactique tout en combattant l’organisation criminelle de Maul, et aurait finalement émergé en tant que Chancelier suprême. Comme Lucas l’a clairement dit, «elle a fini par être l’élue».

Alors qu’un moment clé sur Rebelles apparemment définir le point final (vraisemblablement permanent) de la posture plutôt détournée de MaulFantôme arc, la popularité du personnage continue à imprégner, et il semble douteux que nous ayons vu le dernier d’entre lui – que ce soit sous forme d’animation ou d’action réelle. Cela semble particulièrement vrai avec Disney + ayant réussi à prendre le Guerres des étoiles franchise au petit écran avec Le mandalorien et les futures offres en série se déroulant à divers moments de la chronologie, comme le sans titre Obi Wan Kenobi, un possible Boba Fett série, et un Cassian Andor émission d’espionnage. Ce n’est peut-être pas tout à fait ce que Lucas avait en tête, mais c’est néanmoins profond.

