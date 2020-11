Comment créer les équipes les plus solides dans Genshin Impact

Genshin Impact est sorti le 28 septembre 2020 et est depuis lors l’un des jeux à la croissance la plus rapide au monde. À première vue, MiHoYo ne s’attendait pas à une réponse aussi stupéfiante à son jeu; en conséquence, de nombreux joueurs ont déjà atteint la phase finale.

Terminer plusieurs domaines abyssaux dans Genshin Impact nécessite non seulement des compétences, mais une équipe puissante capable de relever n’importe quel défi. Les décisions que vous prenez au tout début peuvent vous affecter aux échelons supérieurs. Par conséquent, les joueurs doivent toujours se concentrer sur certains facteurs lors de la construction de leur équipe.

YouTuber Gacha Gamer a récemment parlé de trois facteurs potentiels qui pourraient affaiblir votre équipe dans Genshin Impact:

Essence de la gestion des ressources dans Genshin Impact

Au fur et à mesure que vous progressez dans Genshin Impact, chaque personnage prendra plus de ressources pour monter de niveau et améliorer ses attributs. À première vue, améliorer de manière égale chaque personnage peut sembler la meilleure stratégie.

Cependant, il est toujours préférable de gérer vos ressources de manière organisée. En termes plus simples, donnez toujours la priorité au principal donneur de dégâts de votre équipe, car leur mise à niveau affecte directement leurs performances. D’un autre côté, d’autres membres de votre équipe comme les guérisseurs et les contrôleurs de foule peuvent toujours bien performer même si vous ne les améliorez pas de manière aussi cohérente.

Par exemple, Diona est un excellent personnage de soutien. Plutôt que d’épuiser vos ressources pour la mettre à niveau au Lv. 90, il est préférable de débloquer ses talents passifs les plus utiles comme «Drunkard’s Farce». Fait intéressant, tous ces talents sont disponibles au Lv. 70.

Une approche similaire est utile tout en améliorant le talent des personnages de votre équipe. Évitez de mettre à niveau les talents de vos personnages de soutien de manière flagrante, au lieu de cela, conservez votre résine judicieusement pour le principal donneur de dégâts.

Avez-vous équipé l’un de ces précieux ensembles d’artefacts?

Les artefacts sont des équipements qui augmentent les statistiques du personnage et équiper un certain nombre d’artefacts dans les cinq emplacements peut déclencher des bonus spéciaux. Deux des meilleurs ensembles d’artefacts du jeu sont les viridescent venir ensemble et le Petra archaïque ensemble. Spécialement conçu pour le Anémo et Géo éléments, ces ensembles peuvent améliorer considérablement les statistiques de votre équipe avec un petit investissement.

Il existe plusieurs autres ensembles d’artefacts dans Genshin Impact qui fournissent un coup de pouce similaire à votre équipe, y compris le Héritage met le Noblesse Oblige ensemble, et le Savant ensemble.

Pour résumer, équipez les ensembles d’artefacts qui améliorent vos principaux donneurs de dégâts.

Genshin Impact tourne autour d’une pléthore de personnages qui tirent leur pouvoir de sept éléments distincts. Ceux-ci inclus Anémo, Géo, Electro, Dendro, Hydro, Pyro et Cyro. Naturellement, ce sera une erreur de débutant si vous donnez la priorité à un élément par rapport aux autres.

Par conséquent, essayez de développer deux marchands de dégâts à partir d’éléments différents et suivez la même stratégie avec les membres de soutien et les guérisseurs.

Ce sont quelques-uns des conseils les plus simples, mais les plus efficaces, qui vous aideront à former les équipes les plus fortes de Genshin Impact. En dépit d’être un jeu non compétitif, Genshin Impact oblige ses joueurs à élaborer des stratégies et à jouer avec la plus grande habileté.

