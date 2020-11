Comment coupler votre Apple Watch avec votre nouvel iPhone

La série iPhone 12 est arrivée! Vous venez peut-être de passer à un puissant iPhone 12, ou peut-être même de conclure un accord sur l’iPhone 11 ou le XS, et vous avez déjà une Apple Watch, associée à votre ancien iPhone. Il est naturel que vous souhaitiez associer votre Apple Watch à votre nouvel iPhone brillant, mais certains aspects du processus peuvent sembler déroutants au départ, car les données de l’Apple Watch ne sont pas sauvegardées directement sur iCloud. Sa sauvegarde passe par votre iPhone, en d’autres termes, avant de pouvoir coupler votre Apple Watch à votre nouvel iPhone, vous devez effectuer quelques étapes préparatoires pour vous assurer que vos données Apple Watch seront en sécurité.

Voici les informations dont vous avez besoin pour coupler votre Apple Watch à un nouvel iPhone.

Aller à la section:

Préparez-vous à connecter votre Apple Watch à votre nouveau téléphone Configurez votre nouvel iPhone Configuration manuelle de l’Apple Watch avec le nouvel iPhone Comment dissocier votre Apple Watch de votre ancien iPhone (uniquement dans certains cas) Comment coupler votre Apple Watch à votre nouvel iPhone, sans votre ancien iPhone (si vous l’avez effacé, ou si vous ne l’avez pas)

Préparez-vous au passage de votre Apple Watch à votre nouvel iPhone

Tout d’abord, vous devez vous assurer que votre Apple Watch et votre ancien iPhone ont suffisamment de batterie, car parfois la sauvegarde et le couplage peuvent prendre un certain temps. De plus, assurez-vous qu’ils sont mis à jour vers la dernière version iOS et watchOS disponible. Ensuite, une fois que les deux sont à la version disponible la plus récente, vérifiez si la synchronisation est activée pour iCloud. Les données de l’Apple Watch ne sont pas directement sauvegardées sur iCloud, la sauvegarde se fait via votre iPhone. Pour vérifier si la sauvegarde est activée sur votre iPhone, allez dans Paramètres> appuyez sur votre nom> iCloud et vérifiez si la bascule pour la santé est activée. Health aura vos données Apple Watch, il est donc important de rester allumé si vous souhaitez conserver vos données Apple Watch une fois que vous passez à votre nouvel iPhone.

Assurez-vous également que votre iPhone est connecté au Wi-Fi et que Bluetooth est activé.

Mettre à jour l’iPhone, vérifier si la synchronisation iCloud pour les données de santé est activée

Gardez cela à l’esprit: la sauvegarde de l’Apple Watch sur l’iPhone est terminée automatiquement sur une période de temps. Si vous avez des changements récents ou une activité qui a été enregistrée sur votre Apple Watch et que vous ne savez pas si cela a été sauvegardé ou non dans l’application Santé, vous pouvez vérifier sur l’application Santé de votre iPhone. Si les données les plus récentes ne sont pas là, vous avez deux options: attendez la sauvegarde automatique, même si la fréquence à laquelle elle est effectuée n’est pas claire, ou dissociez votre Apple Watch de l’ancien iPhone, ce qui en créera une sauvegarde finale, mais réinitialisera tous les paramètres de votre Apple Watch.

Une fois la sauvegarde terminée, il est temps de regarder votre nouvel iPhone.

Configurez votre nouvel iPhone

Vous devez d’abord configurer votre nouvel appareil avant de pouvoir y associer l’Apple Watch. Dans cette étape, lorsque vous êtes invité à indiquer si vous avez une sauvegarde iCloud ou iTunes, choisissez votre sauvegarde la plus récente pour restaurer vos données de votre ancien appareil sur votre nouvel appareil.

Ensuite, votre iPhone vous demandera si vous souhaitez utiliser votre Apple Watch, alors appuyez sur «Continuer». S’il ne vous le demande pas, vous pouvez toujours configurer votre Apple Watch manuellement.

Configuration manuelle de l’Apple Watch

Si vous n’êtes pas invité à utiliser une Apple Watch à l’étape précédente, vous devrez configurer manuellement votre Apple Watch. Pour ce faire, procédez comme suit:

Gardez votre Apple Watch et votre iPhone rapprochés Ouvrez l’app Apple Watch sur votre iPhone Si votre iPhone vous demande de confirmer que vous souhaitez utiliser votre montre, suivez les étapes pour terminer la configuration Si votre iPhone vous demande de commencer le couplage, dissociez d’abord votre Apple Watch de votre ancien iPhone

Tu vas devoir dissocier manuellement votre Apple Watch à partir de votre ancien iPhone uniquement si votre nouvel iPhone ne vous a pas demandé (lors de sa configuration) d’utiliser votre Apple Watch, ou si vous avez des données d’activité récentes que vous n’avez pas vues dans vos données de santé sur votre ancien iPhone et vous ne voulez pas attendre la synchronisation automatique.



Découvrez ce qui est inclus dans la sauvegarde Apple Watch sur l’assistance Apple

Voici comment dissocier votre Apple Watch:

Ouvrez l’application Watch sur votre combiné. Appuyez sur l’onglet Ma montre en bas à gauche de l’écran. Appuyez sur Toutes les montres et sur le bouton d’information à côté de la montre que vous souhaitez dissocier. Appuyez sur Dissocier Apple Watch. Si vous n’avez pas votre ancien iPhone ou si vous l’avez effacé, vous pouvez effectuer différentes étapes.

Si vous n’avez pas votre ancien iPhone ou si vous l’avez effacé, il est toujours possible que votre Apple Watch y soit associée. Pour résoudre ce problème, suivez les étapes:

Effacez votre Apple Watch Configurez votre nouvel iPhone et connectez-vous à iCloud (si vous avez déjà fait cela, ignorez cette étape) Ouvrez l’app Apple Watch sur votre nouvel iPhone, puis associez votre montre Essayez de le restaurer à partir d’une sauvegarde. Vous devez mettre à jour votre nouvel iPhone et votre Apple Watch respectivement vers les dernières versions iOS et watchOS disponibles. Lorsque vous êtes invité à restaurer à partir d’une sauvegarde, sélectionnez la sauvegarde la plus récente Si vous n’avez pas de sauvegarde, vous devez configurer votre Apple Watch comme une nouvelle

Si votre Apple Watch est bloquée pendant le couplage ou si vous rencontrez un autre problème, visitez Page de dépannage d’Apple.