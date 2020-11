Comment connecter un iPhone ou un iPad à un téléviseur ou à un écran d’ordinateur

Parfois, l’écran sur votre nouveau, nouveau iPhone 12 ou surtout L’iPhone 12 mini n’est tout simplement pas assez grand. Par exemple, lorsque vous souhaitez montrer vos photos à vos amis, lorsque vous souhaitez profiter pleinement d’un film ou lorsque vous souhaitez faire une présentation devant vos collègues.

En même temps, nous sommes souvent à proximité d’écrans plus grands – peut-être qu’il y a une télévision à proximité ou un écran d’ordinateur. Connectez simplement votre iPhone ou iPad à l’écran plus grand et profitez de votre contenu sur grand écran, n’est-ce pas? Oui, vous pouvez le faire! Et il y a plusieurs façons de le faire aussi, qui sont les suivantes:

Méthode 1: Utilisation d’AirPlay avec un téléviseur intelligent compatible AirPlay

Faites simplement glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de l’écran de votre iPhone, puis appuyez sur Screen Mirroring pour trouver les appareils à proximité prenant en charge AirPlay

Un téléviseur intelligent prenant en charge AirPlay

Le moyen le plus pratique et sans fil de mettre en miroir l’écran de votre iPhone ou iPad sur un téléviseur serait d’utiliser AirPlay, la solution de partage sans fil d’Apple. Une variété de téléviseurs modernes fabriqués par LG, Samsung et d’autres grandes marques sont livrés avec la prise en charge AirPlay, donc si vous possédez un téléviseur avec, ne cherchez pas plus loin que cette méthode simple.

Tout d’abord, assurez-vous que votre iPhone ou iPad est connecté au même réseau Wi-Fi que le téléviseur intelligent. Ensuite, sur votre iPhone ou iPad, ouvrez le Centre de contrôle en faisant glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran. Enfin, appuyez sur « Screen Mirroring » et choisissez le téléviseur intelligent sur lequel vous souhaitez mettre en miroir. Votre appareil Apple et le téléviseur peuvent vous demander de confirmer cette connexion en saisissant un code, et si tel est le cas, suivez simplement les instructions à l’écran. Ceci n’est fait qu’une seule fois, pour des raisons de sécurité.

Si votre téléviseur ne s’affiche pas après avoir appuyé sur «Screen Mirroring», assurez-vous que le téléviseur est compatible AirPlay et qu’il est connecté au même réseau Wi-Fi que votre iPhone ou iPad.

Méthode 2: Utilisation de l’adaptateur Lightning vers HDMI officiel d’Apple

Adaptateur Lightning vers HDMI d’Apple

Tu auras besoin de:

Un adaptateur Lightning vers HDMI

Un câble HDMI Voir aussi Le démontage de l'iPhone 12 Pro Max confirme les soupçons sur la capacité de sa batterie

Tout d’abord, la bonne nouvelle: les iPhones et les iPads ont des capacités de sortie vidéo et une prise en charge de la mise en miroir intégrée. Quant aux mauvaises nouvelles, profiter de ces capacités nécessite l’achat de la photo ci-dessus Adaptateur Lightning vers HDMI de Pomme.

Ceux-ci se vendent 49 $ chacun, ce qui est assez cher, surtout si vous tenez compte du fait qu’un câble HDMI n’est pas inclus, mais également requis. Vous devez soit acheter un câble HDMI séparément, soit emprunter le câble utilisé avec votre récepteur, décodeur ou console de jeux vidéo. Certains téléviseurs peuvent également être équipés d’un câble HDMI. Notez que si vous utilisez un plus récent iPad Pro ou le 2020 iPad Air, vous aurez en fait besoin d’un adaptateur USB Type-C vers HDMI, car ces deux tablettes n’ont pas le port Lightning propriétaire que les iPhones et le budget L’iPad 2020 est toujours utilisé.

L’utilisation d’un adaptateur Lightning vers HDMI pour amener vos médias sur grand écran présente un certain nombre d’inconvénients. Tout d’abord, la connexion est câblée au lieu de sans fil. Bien sûr, vous ne consommez aucune partie de la bande passante de votre Wi-Fi, mais vous manquerez probablement la commodité de feuilleter des films dans le confort de votre canapé. De plus, il y a des plaintes concernant des incohérences de résolution et des images plus douces lors de l’utilisation d’un câble pour connecter votre iDevice à un écran plus grand.

Mais si vous choisissez quand même cette méthode, connectez simplement l’adaptateur Lightning vers HDMI à votre appareil Apple. Utilisez ensuite un câble HDMI pour connecter l’iPhone ou l’iPad à votre téléviseur via l’adaptateur. Assurez-vous que votre téléviseur affiche l’entrée HDMI, par opposition à l’antenne, au câble ou à l’entrée AV. Les téléviseurs ont normalement un menu dans lequel vous pouvez sélectionner HDMI. En quelques secondes, votre appareil commencera automatiquement à envoyer des données vidéo et audio à votre téléviseur. Notez que l’image projetée sur l’écran de votre téléviseur sera légèrement retardée. Ce décalage est dû à la conversion du signal par l’adaptateur et n’est pas un dysfonctionnement.

L’adaptateur Apple vous permet également de connecter votre iPhone ou iPad à un écran d’ordinateur avec une entrée HDMI. Et si l’utilisation de HDMI n’est pas possible pour une raison quelconque, Apple propose également un adaptateur Lightning vers VGA (49 $). Il est compatible avec la grande majorité des téléviseurs et des moniteurs d’ordinateurs, mais il ne peut transmettre aucun son.

Méthode 3: Utilisation d’Apple TV et d’AirPlay

Tu auras besoin de:

Vous avez entendu parler de l’Apple TV, n’est-ce pas? C’est le décodeur d’Apple qui vous permet de profiter de films et de musique sur le grand écran de votre téléviseur. En outre, il est livré avec la prise en charge d’AirPlay, permettant de refléter l’écran de votre iPhone ou iPad directement sur l’écran de votre téléviseur – sans fil, sur le réseau Wi-Fi de votre maison.

L’activation de la mise en miroir AirPlay sur Apple TV est un processus assez simple. Vous devez simplement vous assurer que votre iDevice et votre Apple TV sont connectés au même réseau Wi-Fi. Une fois que cela est réglé, une icône AirPlay apparaîtra dans votre centre de contrôle. Appuyez dessus, sélectionnez l’Apple TV et activez la mise en miroir. Voilà! L’écran de votre appareil s’affichera désormais sur votre téléviseur.

Méthode 4: Utilisation de Reflector ou d’un autre logiciel

Tu auras besoin de:

Reflector (version d’essai ou payante) installé sur votre PC

Alors, disons que vous souhaitez profiter de l’utilisation de votre iPhone ou iPad sur un écran plus grand, comme celui de votre ordinateur, mais aucune des méthodes susmentionnées ne convient à vos besoins ou à votre budget. Eh bien, il existe une troisième option – télécharger une application tierce, qui peut connecter votre iPhone à votre PC, et à son tour – refléter l’écran de l’iPhone sur le moniteur du PC.

Nous avons trouvé que le réflecteur 3 répondait parfaitement à nos besoins. En un mot, il transforme un ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, en un récepteur AirPlay. Le logiciel fonctionne sans fil, via Wi-Fi ou via USB, au cas où votre ordinateur ne dispose pas d’un adaptateur Wi-Fi. Dans l’ensemble, c’est une solution plutôt cool et peu coûteuse, et propose une version d’essai gratuite pendant 7 jours, si vous souhaitez l’essayer en premier.

Son utilisation pour lire de gros fichiers vidéo via Wi-Fi n’est pas idéale, en raison de certains décalages et sauts d’images, mais c’est un excellent moyen de partager des photos de votre dernier voyage sur grand écran.

Pour utiliser Reflector sans fil, téléchargez simplement l’application sur son site Web et lancez-la sur votre ordinateur. Notez qu’une fenêtre peut ne pas apparaître du tout, mais une icône dans la barre des applications doit certainement être présente, indiquant que Reflector est opérationnel. Ceci est votre signal pour atteindre votre iPhone ou iPad et activer AirPlay à partir du centre de contrôle. Si le bouton AirPlay n’est pas présent, assurez-vous que votre ordinateur et votre téléphone ou tablette sont connectés au même réseau sans fil. Utiliser Reflector sur USB est tout aussi simple: il vous suffit de connecter votre appareil à votre ordinateur et de lancer l’application. Ensuite, vous trouverez le bouton AirPlay dans votre centre de contrôle. Notez que si votre ordinateur de bureau est câblé au routeur Wi-Fi auquel votre iDevice est connecté, Reflector devrait toujours fonctionner sans fil.