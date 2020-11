Comment changer votre nom d’utilisateur sur Twitch

in

Image via BagoGames (CC BY 2.0)

Tout le monde a déjà créé un nom d’utilisateur pour souhaiter pouvoir le changer plus tard. Heureusement, sur Twitch, vous pouvez modifier votre nom d’utilisateur après la création d’un compte.

Que vous ayez un nom d’utilisateur embarrassant d’il y a cinq ans ou que vous ayez simplement mal orthographié quelque chose, voici comment vous pouvez revenir en arrière et le changer sur Twitch.

Auparavant, si vous vouliez un nouveau nom d’utilisateur sur Twitch, vous deviez créer un tout nouveau compte. C’était un problème pour plusieurs raisons: non seulement vous perdriez qui vous suiviez et le statut d’abonné sur les chaînes, mais les streamers perdraient toute une audience.

Maintenant, il vous suffit de suivre quelques étapes simples et vous pourrez modifier le nom de votre compte à votre guise.

Tout d’abord, connectez-vous à votre compte Twitch et accédez à la page des paramètres utilisateur. Vous pouvez y accéder en cliquant sur votre nom en haut à droite du site Web de Twitch et en cliquant sur «paramètres» dans le menu déroulant.

Capture d’écran via Twitch

Une fois que vous êtes dans la fenêtre des paramètres, vous devriez automatiquement atterrir sur la section «profil». Faites défiler jusqu’à la section «Paramètres de profil» et vous pourrez démarrer le processus de changement de nom.



Sous «Paramètres de profil», Twitch vous permet de modifier trois choses, dont votre bio, votre nom d’utilisateur et votre nom d’affichage. Sous Nom d’affichage, vous pouvez modifier la casse de votre nom d’utilisateur actuel, mais c’est la seule modification que vous pouvez apporter. Si vous souhaitez changer plus que la simple capitalisation, vous devrez effectuer le changement sous le nom d’utilisateur.

Capture d’écran via Twitch

La modification du nom d’utilisateur modifie l’URL de votre chaîne et votre nom d’utilisateur pour les amis et les abonnés. Le nom d’utilisateur doit être unique et ne peut être changé qu’une fois tous les 60 jours.

Une fois que vous avez effectué le changement, les modifications prendront effet immédiatement. N’oubliez pas d’informer vos amis, sinon ils ne sauront peut-être pas comment un nouvel utilisateur est apparu sur leur liste d’amis.

