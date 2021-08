Comment changer la taille des icônes sur Windows 10 ?

Vous voudrez peut-être des icônes plus grandes sur votre PC Windows 10 pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin, ou des icônes plus petites pour garder les choses compactes et bien rangées. Heureusement, il est facile d’ajuster la taille des icônes sur votre bureau, la barre des tâches et l’explorateur de fichiers.

Redimensionner les icônes du bureau

Si les icônes de votre bureau sont trop grandes ou trop petites, vous pouvez rapidement les redimensionner dans l’une des trois tailles disponibles.

Tout d’abord, faites un clic droit n’importe où sur votre bureau. Dans le menu contextuel qui apparaît, passez votre souris sur « Affichage ». Dans le sous-menu, vous verrez trois tailles au choix : grande, moyenne et petite. Vous verrez un point à côté de la taille actuelle. Cliquez sur la taille que vous voulez.

Si vous trouvez que les trois options disponibles ne correspondent pas exactement à ce que vous recherchez, vous pouvez placer votre curseur n’importe où sur le bureau, appuyer sur la touche Ctrl et la maintenir enfoncée, puis faire défiler la molette de la souris vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou réduire le taille des icônes du bureau, respectivement. Cela ajuste la taille par incréments plus petits, vous permettant de rapprocher la taille de ce que vous voulez.

Redimensionner les icônes de la barre des tâches

Il existe une option pour ajuster la taille des icônes de la barre des tâches dans le menu Paramètres, mais vous n’avez que deux options : normal et petit.

Faites un clic droit sur un espace vide dans la barre des tâches. Cliquez sur « Paramètres de la barre des tâches » en bas du menu contextuel qui apparaît.

La fenêtre Paramètres de la barre des tâches s’ouvrira. Près du haut de la liste des options, basculez le curseur sur la position « Activé » sous l’option « Utiliser les petits boutons de la barre des tâches ».

Cela réduira la taille des icônes de la barre des tâches.

Pour remettre les icônes à leur taille par défaut, remettez le curseur sur la position « Off ».

Redimensionner les icônes de l’explorateur de fichiers

L’explorateur de fichiers vous permet d’ajuster la taille des icônes à très grande, grande, moyenne ou petite.

Tout d’abord, ouvrez l’explorateur de fichiers. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier Windows + E ou simplement cliquer sur l’icône Explorateur de fichiers dans la barre des tâches.

Cliquez ensuite sur l’onglet « Affichage ».

Dans le groupe « Mise en page », choisissez la taille de l’icône que vous souhaitez. Le réglage actuel est surligné en bleu.

Si l’une de ces quatre options ne correspond pas à vos besoins, placez votre souris n’importe où dans l’Explorateur de fichiers, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis faites défiler la molette de votre souris vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer la taille de l’icône, respectivement. Cela ajustera la taille des icônes par incréments plus petits.

C’est tout ce qu’on peut en dire.

Changer la taille des icônes dans Windows 10 est facile, mais il n’est pas nécessaire de s’arrêter là. Vous pouvez également modifier la taille du texte de Windows 10 et même votre curseur. Continuez à personnaliser Windows 10 pour qu’il corresponde exactement à ce que vous voulez.