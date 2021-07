Comment changer de périphérique audio à partir de la barre des tâches de Windows 11 ?

in

Si vous utilisez Windows 11 et que vous devez basculer rapidement entre les écouteurs, les haut-parleurs ou d’autres périphériques audio, il existe un moyen rapide, presque caché, de gérer votre sortie audio à partir de la barre des tâches. Voici comment procéder.

Tout d’abord, cliquez sur l’icône du haut-parleur à l’extrême droite de la barre des tâches. Il est situé juste à gauche de la date et de l’heure. C’est en fait une partie d’un bouton, comme vous le verrez.

Lorsque vous cliquez sur l’icône du haut-parleur, le menu Paramètres rapides apparaît. Si votre curseur de volume est visible, cliquez sur la flèche « > » juste à droite du curseur. (S’il n’est pas visible, vous devrez cliquer sur l’icône en forme de crayon, puis sur « Ajouter » et sélectionner « Volume » dans la liste.)

Après avoir cliqué sur la flèche à côté du curseur de volume, une liste de gestion des périphériques audio prendra le relais du menu Paramètres rapides. Sélectionnez le périphérique audio que vous souhaitez utiliser dans la liste en cliquant dessus.

Et c’est tout. Cliquez simplement en dehors du menu Paramètres rapides pour fermer le menu et enregistrer les modifications.

Si vous devez apporter rapidement des modifications plus détaillées aux paramètres audio de Windows 11, il vous suffit de relancer les paramètres rapides, de cliquer sur la flèche à côté du curseur de volume et de sélectionner « Plus de paramètres de volume » en bas du menu.

L’application Paramètres s’ouvrira, pointant automatiquement sur Système > Son, où vous pourrez accéder à plus d’options d’entrée et de sortie audio. Bonne écoute !