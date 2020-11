Comment changer les ingrédients clés de votre alimentation pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre

La personne moyenne au Royaume-Uni génère 6 kg de gaz à effet de serre par jour à partir de la nourriture qu’elle achète – c’est assez pour remplir 238 ballons de fête ou le volume d’une petite voiture. Un latte, par exemple, génère 50 ballons par tasse, tandis qu’un toastie au fromage et au jambon en produira 38 autres. Et un sandwich au steak contenant 50 g de viande crée 97 ballons. L’Américain moyen, quant à lui, génère 13,3 kg par jour – plus de 10 fois le total des émissions quotidiennes, pour la nourriture et tout le reste, dans certains pays africains. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Les émissions alimentaires sont générées par la culture, la fertilisation, le labour, l’élevage, la création de terres pour, le transport, la transformation, le stockage et l’emballage de la myriade de manifestations Certains de ces gaz à effet de serre sont plus puissants que d’autres, mais un livre récemment publié, Food and Climate Change Without the Hot Air, a pris en compte cela et traduit toutes les émissions en termes de CO2. planète saine La professeure Sarah Bridle de l’Université de Manchester a minutieusement calculé l’empreinte de presque tous les ingrédients et plats que nous consommons en combinant des données sur les émissions alimentaires avec de l’informat À propos du régime alimentaire britannique, l’auteur, la professeure Sarah Bridle de l’Université de Manchester, a minutieusement calculé l’empreinte de presque tous les ingrédients et plats que nous consommons.En réduisant le total moyen de 6 kg d’équivalent CO2, elle calcule que le Britannique mange en moyenne un demi-œuf par jour. un peu plus de cinq ballons de gaz à effet de serre dans le processus. L’alcool représente 10 autres ballons – dont chacun contient 25,3 g de CO2 – soit un total d’un peu moins de 250 g d’équivalent CO2 pour la journée, le bœuf et l’agneau contribuant à eux deux. Le lait et la crème représentent 20 ballons et le fromage et le beurre 15 autres. Le chocolat est responsable de 4,5 ballons et le thé deux. En savoir plus Le remplacement de la viande par des aliments protéinés comme les haricots et les noix pourrait éliminer une décennie d’émissions de CO2, selon une étude: «Quand j’ai commencé à me pencher sur les émissions alimentaires, j’ai trouvé que l’ampleur des différences entre les différents aliments était beaucoup plus grande que je ne le pensais – et j’ai découvert depuis que c’est une idée fausse courante », déclare le professeur Bridle.« Le plus gros, dont il est vraiment difficile de parler, est le fait que le bœuf et l’agneau sont tellement plus gros que toutes les autres choses qui sont couramment consommé en termes de gaz à effet de serre. « On parle d’un facteur 10 à 100 fois plus d’émissions de la viande rouge que d’autres aliments, pour la même quantité de protéines. » Et le fait que le fromage, en moyenne, produit plus d’émissions que le poulet m’a surpris au début – même si cela a du sens quand on considère qu’il y a encore des vaches à la fin », ajoute-t-elle. Déchets alimentaires Le professeur Bridle a calculé que la nourriture génère environ 46 millions de tonnes de CO2 par jour dans le monde ( Photo: GM Vozd / Getty) Mais, de loin, la composante la plus importante de nos émissions – qui représente 1 kg de CO2 étonnant, soit près de 43 ballons par jour – est le gaspillage alimentaire: la nourriture que nous grattons nos assiettes dans la poubelle – ou que nous ne mangeons jamais. parce que cela se déclenche – représente près de 17% de notre empreinte écologique. Même si cela est préoccupant, cela représente une victoire facile lorsqu’il s’agit de réduire nos émissions alimentaires. » La viande rouge crée jusqu’à 100 fois plus d’émissions que les autres aliments pour la même quantité de protéines »Le professeur Bridle a calculé que la nourriture génère environ 46 millions de tonnes de CO2 par jour dans le monde et représente environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si la consommation alimentaire reste à ce niveau, d’ici 2056, le réchauffement climatique dépassera l’objectif de l’Accord de Paris de 1,5 ° C – et c’est dans le scénario impossible dans lequel toutes les autres émissions ont pris fin aujourd’hui. Pour donner au monde une chance d’atteindre cet objectif, les émissions mondiales de toutes les sources devra réduire de moitié en une décennie – ce qui signifie que, en termes de nourriture, le Britannique moyen devra réduire son empreinte alimentaire quotidienne de 6 kg à 3 kg, dit le professeur Bridle.Options de régénération Les émissions alimentaires sont générées par la culture, la fertilisation, le labour, élever, créer des terres pour, transporter, transformer, stocker et emballer les innombrables manifestations des plantes et du bétail que nous consommons (Photo: Aitor Diago / Getty) Comment? En plus de manger moins et de gaspiller moins, changer les ingrédients clés de vos plats et boissons préférés peut faire une énorme différence: une simple tasse de thé noir produit 15 g d’équivalent CO2, ou un peu plus d’un demi-ballon, par exemple, tandis qu’une tasse de café avec le lait et le sucre, en revanche, produisent plus de sept fois les émissions – 4,5 ballons – et un latte à emporter et 50 ballons extraordinaires. Pour aller déjeuner, passer d’une garniture de sandwich de deux tranches de fromage au beurre d’arachide et à la confiture réduira davantage les émissions. 80%, avec une empreinte sandwich de sept ballons au lieu de 37. Vos émissions de spaghetti bolognaise du soir peuvent également être considérablement réduites par un peu de substitution. La version traditionnelle à base de viande hachée du plat produit 65 ballons par personne. Cela tombe à 18 ballons si le bœuf est remplacé par du poulet et 9,5 ballons si les lentilles sont utilisées.De même, l’empreinte d’un agneau tikka masala passe de 61 ballons à sept ballons si la viande est remplacée par Quorn et descend à six ballons si les pois chiches Pour de nombreuses personnes, ce type d’interrupteurs peut sembler extrême. Pour eux, le professeur Bridle a ce conseil d’adieu: «Je ne vois pas l’intérêt d’être absolutiste à ce sujet. Plutôt que de supprimer immédiatement certains types d’aliments, je pense que la façon la plus simple de commencer est de dire: «Quelle sera la taille de cette portion? Et si je le remplis avec plus de légumes? Cela réduira automatiquement la quantité de viande par portion, vous pourrez donc utiliser ce paquet de bœuf un peu plus longtemps. Achetez souvent – Réduisez les déchets Massimo Bottura, qui vient d’être nommé Ambassadeur des Nations Unies contre le gaspillage alimentaire (Photo: GIUSEPPE CACACE / AFP / Getty) Acheter des produits localement et souvent – et engloutir des fruits meurtris et du pain rassis – sont d’excellents moyens de réduire sur le gaspillage alimentaire, selon Massimo Bottura, qui vient d’être nommé ambassadeur des Nations Unies contre le gaspillage alimentaire. «Ma première suggestion est d’acheter de saison, d’acheter local mais aussi plus souvent, en évitant de laisser trop longtemps de grandes quantités de produits frais au réfrigérateur», M. Bottura, dont le restaurant trois étoiles Michelin basé à Modène a été dans le top cinq dans le monde au cours de la dernière décennie, a déclaré à i: «La perte ou le gaspillage de nourriture concerne notre culture de ne pas pouvoir voir la beauté intérieure de chaque ingrédient et en même temps de reconnaître la faim qui existe dans nos communautés. «Si vous apprenez à saisir le potentiel invisible derrière les fruits meurtris ou le pain rassis, vous pourrez également développer votre créativité et les utiliser pour ce qu’ils peuvent offrir. «Beaucoup d’entre nous ont aussi de bonnes intentions mais deviennent occupés… Parfois, acheter en gros peut faire économiser de l’argent, mais cela contribuera à accroître le gaspillage. Je recommanderais à tout le monde à la maison d’adopter un type de technique de conservation des aliments, comme faire de la confiture ou du marinage. Chaque technique est une réponse pour réduire les déchets. » Food and Climate Change Without the Hot Air, du professeur Sarah Bridle, est maintenant disponible (UIT Cambridge, 19,99 £)

