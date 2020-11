Comment changer le type de NAT sur PS5

Si vous avez tout essayé pour accélérer vos vitesses de téléchargement et rendre votre connexion plus stable sur votre PS5, il est peut-être temps de jeter un œil à vos paramètres de traduction d’adresses réseau (NAT).

NAT se traduit essentiellement par l’ouverture de votre connexion Internet en ce qui concerne le trafic réseau entrant et sortant. Votre routeur et votre pare-feu permettront aux jeux et aux consoles de détecter automatiquement votre type de NAT, mais il se peut que le type qu’il récupère puisse causer des problèmes de connectivité.

Il existe au total trois types de NAT sur votre PS5. NAT Type 1 garantit que le trafic réseau entrant et sortant de votre PS5 est illimité et que les jeux peuvent se connecter à tous les ports tout en en ouvrant de nouveaux si nécessaire. Ce dernier vous permettra de devenir un hôte dans les lobbies, et les joueurs jouant près de chez vous pourront se connecter directement à vous pour une expérience de jeu avec un ping inférieur. Cette méthode est la plus vulnérable en matière de sécurité, cependant, et il vaut mieux ne pas l’utiliser à moins que vous ne parveniez pas à obtenir une meilleure expérience avec les autres options.

NAT Type 2 est considéré comme une option modérée et offre le meilleur des deux mondes. NAT Type 2 ne fait que supprimer la possibilité d’ouvrir de nouveaux ports depuis les jeux et votre PS5. Votre pare-feu sera également plus sélectif sur ce qui sort de vos ports, mais ce n’est pas quelque chose d’assez important pour nuire à votre expérience de jeu.

NAT Type 3 est le plus strict de tous et oblige les jeux à gérer tout le trafic réseau selon les règles de votre pare-feu. Les jeux ne pourront pas créer de nouveaux ports et certaines restrictions de pare-feu peuvent vous amener à vous déconnecter ou à subir des vitesses de téléchargement plus faibles.

Voici comment vous pouvez vérifier le type de NAT que vous utilisez sur votre console et comment vous pouvez facilement le changer.

Comment pouvez-vous changer votre type de NAT sur PS5?

Changer votre type de NAT sur PS5 est relativement facile.

Rendez-vous dans Paramètres en cliquant sur l’icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit de l’écran principal.

Choisissez Réseau et sélectionnez État de la connexion.

Accédez à Afficher l’état de la connexion et faites défiler jusqu’à Type de NAT.

Vous pouvez à la fois vérifier le type de NAT que vous utilisez ici et le modifier.

Quel type de NAT devriez-vous utiliser sur votre PS5?

Idéalement, tout devrait fonctionner correctement avec NAT Type 2. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion même lorsque NAT Type 2 est sélectionné, vous pouvez tenter votre chance avec NAT Type 1.

Utiliser NAT Type 1, tant qu’il résout vos problèmes de connexion, n’a pas de quoi avoir peur, mais essayez de revenir de temps en temps au NAT Type 2 car le niveau de sécurité supplémentaire sera toujours agréable à avoir.

Si le retour au NAT Type 2 provoque le retour de vos problèmes de connectivité, vous devez vous en tenir à l’utilisation du NAT Type 1.