Comment c’était de travailler avec Heath Ledger sur Brokeback Mountain, selon Kate Mara

Plus important encore, il est agréable d’entendre que l’acteur décédé soutenait Kate Mara pendant le tournage, d’autant plus qu’elle n’avait pas beaucoup d’expérience sur le plateau. À ce stade, Heath Ledger était un acteur bien connu, grâce à des rôles dans des films comme 10 choses que je déteste chez vous, le patriote et Un conte de chevalier. Il est donc facile de comprendre pourquoi avoir quelqu’un d’aussi connu serait d’une grande aide pour quelqu’un qui était nouveau dans la réalisation de films à si grande échelle.