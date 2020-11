Comment c’était de travailler avec Emma Stone sur le film Cruella de Vil de Disney, par Mark Strong de Shazam

Situé dans les années 1970 à Londres, Cruella suit le personnage éponyme alors qu’elle évolue dans l’industrie de la mode et devient de plus en plus obsédée par les peaux de chien, en particulier celles des Dalmatiens. Avec les acteurs susmentionnés, le casting comprend Paul Walter Hauser, Joel Fry, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste et Jamie Demetriou. Tony McNamara et Dana Fox ont écrit la version la plus récente du scénario.