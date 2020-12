«Comment cela continue-t-il à se produire? Certains fans de Liverpool réagissent à un autre coup de blessure – .

in

Photo de John Powell / Liverpool FC via Getty Images

Les problèmes de blessures de Liverpool se sont un peu aggravés mardi soir.

Le patron des Reds Jurgen Klopp a suscité des inquiétudes lorsqu’il a omis Alisson pour la victoire de la Ligue des champions hier soir contre l’Ajax.

Klopp a confirmé avant le match qu’Alisson soignait un problème de ischio-jambiers et ne serait probablement pas de retour avant deux semaines au minimum.

Avec Liverpool ayant déjà Virgil van Dijk, Joe Gomez et Thiago Alcantara à l’écart, ce n’est pas idéal pour le manager allemand.

C’est peut-être encore plus inquiétant car Alisson semble avoir plus de blessures que votre gardien de but moyen.

Et voici comment les fans des champions de Premier League ont réagi à la mise à jour de la blessure de Klopp:

Comment cela continue-t-il à se produire? D’abord une épaule blessée maintenant ça. Ffs. – Mahir Ahmed (@mahirsahmed) 1 décembre 2020

juste parce que c’est toujours 2020. de bonnes nouvelles continuent à venir – LFC TX (@LFC_TX) 1 décembre 2020

Dieu merci! pendant une seconde, j’ai pensé que nous allions passer une journée sans blessure inutile – Im Steve (@ StevenGiuns97) 1 décembre 2020

Connaître très bien le LFC, cela signifie 6 semaines sur la touche – Ibraallino8 (@Trent_corner) 1 décembre 2020

La bonne nouvelle est que Caoimhin Kelleher, qui a remplacé Alisson contre les Néerlandais, a eu un match de craquage hier soir.

L’Irlandais de 22 ans a réussi de beaux arrêts et s’il peut jouer comme ça chaque semaine jusqu’à ce que le Brésilien soit de retour, l’absence devrait et pourrait être minime.

Photo par Andrew Powell / Liverpool Fc via Getty Images

