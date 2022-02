Comment booster votre profil pro grâce à l’algorithme LinkedIn ?

Devenu incontournable au fil des années, le réseau social LinkedIn permet aux professionnels de construire et de partager leurs profils et compétences à large échelle. Le partage de votre CV, mais aussi de vos publications vous permet alors de développer votre réseau professionnel et de vous construire une réputation en ligne. À l’ère du numérique, ces éléments indispensables sont donc l’assurance de favoriser votre évolution et votre rayonnement professionnel.

Pourquoi tenir compte de l’algorithme LinkedIn dans la construction de vos posts ?

Votre profil doit être complet, mais aussi mis à jour régulièrement et vivant. En effet, le réseau social LinkedIn vous permet de créer et partager des publications professionnelles. Des posts de qualité qui pourront étendre votre visibilité sur le site et attiser la curiosité de nouveaux professionnels. Cependant, et à l’instar de Facebook ou Instagram, LinkedIn utilise un algorithme pour analyser la pertinence de vos publications et décider ou non de leur partage sur le fil d’actualité de votre cible.

L’engagement suscité par votre publication est également mesuré par cette intelligence artificielle. En d’autres termes, il s’agit alors de quantifier la propension des lecteurs de votre post à le partager, le commenter ou à entrer en relation avec vous par la suite. Si votre publication a un impact et séduit l’algorithme, elle sera donc renouvelée dans le fil d’actualité au lieu de se perdre rapidement dans ses limbes. L’optimisation de vos posts est par conséquent indispensable si vous souhaitez tirer pleinement profit de la vitrine professionnelle que vous offre LinkedIn.

Quels sont les critères à respecter pour votre publication Linked In ?

Alors comment rendre pertinentes vos publications et vous démarquez efficacement sur un réseau social si populaire ? Tout simplement en veillant à respecter quelques règles fondamentales dans la création de vos posts ! Nous vous guidons ici avec des conseils précis pour vous aider à booster votre profil rapidement.

Une rédaction pensée pour séduire l’algorithme

Avant de vous lancer dans la rédaction de contenus et d’articles, il est essentiel de définir votre stratégie marketing. Si vous pouvez vous sentir spontanément inspiré par un post particulier, nous vous conseillons donc de privilégier des sujets qui pourront atteindre votre cible en répondant à ses besoins.

Par ailleurs, vos contenus doivent être attractifs et agréables à lire. Exit le bloc uniforme de texte, vous composez une publication dynamique en variant les médias. Photos, vidéos, graphiques, vous utilisez les ressources hébergées par LinkedIn pour maximiser son impact et plaire à l’algorithme. Enfin, selon le sujet de votre publication, l’utilisation d’un sondage simple peut s’avérer particulièrement bénéfique pour booster votre post en créant de l’interaction avec les autres utilisateurs. Votre article profite alors d’une portée plus grande et contribuer à étendre votre réseau professionnel rapidement.

Créer des articles qui invitent aux commentaires

Comme nous vous l’expliquions plus haut, l’algorithme LinkedIn apprécie les échanges et les actions suscitées par votre publication. Les commentaires et les réactions en font partie et permettent de garantir une meilleure visibilité à vos articles. En effet, si de nombreux utilisateurs commentent votre contenu, l’intelligence artificielle employée sur ce réseau social professionnel en déduit que le sujet et la forme de votre post sont pertinents. N’hésitez donc pas à appeler aux commentaires et aux réactions de vos lecteurs en posant des questions ou en lançant un débat ouvert, où chacun pourra ajouter son avis ou son expérience personnelle.

Privilégiez des sujets tendances

L’algorithme de LinkedIn souhaite avant tout proposer des articles qui correspondent aux préférences des utilisateurs. En prenant le soin de rédiger des contenus sur un sujet tendance ou apprécié, vous avez l’assurance que celui-ci sera présenté plus durablement dans le fil d’actualité. Vous offrez ainsi une source d’information régulièrement mise à jour avec des publications pertinentes qui suscitent l’intérêt des autres utilisateurs. Là encore, vous maximisez vos chances de nouer de nouvelles relations professionnelles et de booster votre profil LinkedIn efficacement.

Apprenez à jouer avec l’algorithme LinkedIn grâce à Emmanuelle Petiau !

Experte en formation et en stratégie marketing, Emmanuelle Petiau vous propose un accompagnement personnalisé pour appréhender toutes les subtilités de l’algorithme LinkedIn. Avec des articles détaillés, des guides précis, mais aussi des podcasts complets, cette professionnelle de la communication vous donne les clés pour développer votre activité d’entrepreneur, étendre votre réseau à la recherche d’un nouvel emploi, ou encore améliorer la visibilité de votre entreprise. Quels que soient vos besoins, vous pouvez donc compter sur un soutien investi à vos côtés. N’hésitez pas à consulter son site et apprenez à maîtriser l’algorithme LinkedIn en toute simplicité !