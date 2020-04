Comment Barack Obama a écrit une bande dessinée Batman avec Jim Lee, en vente chez Walmart

Ancien Le président Barack Obama est un grand fan de bande dessinée. Un admirateur particulier de Conan et Homme araignée des bandes dessinées dans sa jeunesse, c’est pour cette raison – et ce témoignage – que Marvel Comics l’a mis dans leurs bandes dessinées Spider-Man lors de son inauguration, créant un objet de collection classique dans le processus.

Est-ce que cela pourrait arriver avec Nos forces combattantes #1? Actuellement uniquement disponible dans les magasins Walmart, bien que venant dans les magasins de bandes dessinées plus tard en mai, il présente une histoire principale par Sal Giunta et Brad Meltzer avec l’art de l’éditeur DC Jim Lee, Scott Williams, et Alex Sinclair.

La nouvelle raconte un conte Batman particulièrement héroïque, Batman s’engageant dans une confrontation au niveau de la rue. Il s’agit de Gotham City PD et d’un groupe de terroristes maquillés en clown qui ont kidnappé Jim Gordon.

La bande dessinée est racontée, montrant les différentes tentatives de Batman et de la police pour reprendre la situation, sauver Gordon et leurs compatriotes blessés. Nous les voyons continuellement saisir l’avantage tactique et finir par battre les chances de gagner la journée, mais à un coût élevé et humain.

La bande dessinée recule ensuite pour révéler qu’il s’agit en fait d’une histoire sur le seul récipiendaire vivant de la médaille d’honneur Sal Giunta. Il décrit une authentique opération militaire en Afghanistan.

La narration, tout en jouant sur une histoire de Batman, est en fait la narration reçue par Giunta décrivant ses propres actions lorsqu’il a reçu la médaille d’honneur de Barack Obama. Cette scène est louée dans la bande dessinée elle-même.

Les mots qui traversent l’histoire ont été adaptés de ceux de Barack Obama, ou à tout le moins de ceux de ses rédacteurs de discours, par convention, toujours attribués au politicien qui les lit. Vous pouvez le regarder lire certains de ces mots ci-dessous.

Au crédit de Barack Obama

Cela signifie que, même s’il n’est pas crédité dans les indices, 95% des mots de cette bande dessinée étaient ceux de Barack Obama. Ainsi, bien que Marvel Comics ait pu faire apparaître Obama dans l’une de leurs bandes dessinées, DC a réussi à faire en sorte qu’Obama écrive l’une des leurs. Jeu et match.

La bande dessinée a été publiée dans le cadre de la série Digital First de DC Comics après sa publication dans Nos forces combattantes # 1 et peut être acheté et lu dès maintenant. Il est également prévu de venir dans les librairies de bandes dessinées par Diamond Comic Distributors le 27 mai et d’UCS et Lunar le 26 mai. La version imprimée se trouve actuellement à 5 $ dans la plupart des Walmarts, mais des exemplaires se sont vendus sur eBay jusqu’à 25 $. En comparaison, une copie de la bande dessinée de Spider-Man dans laquelle il est apparu vient d’être vendue pour près de 200 $.