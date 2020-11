Comment avez-vous survécu lorsque YouTube était en panne mercredi pendant deux heures?

Avez-vous rencontré des problèmes pour regarder une vidéo YouTube plus tôt ce soir? Tu n’étais pas seul. Mercredi soir, à 19 h 23 HE, YouTube a diffusé un tweet disant: « Si vous rencontrez des difficultés pour regarder des vidéos sur YouTube en ce moment, vous n’êtes pas seul – notre équipe est consciente du problème et travaille sur un correctif. Nous ferons un suivi ici avec toutes les mises à jour.« Pendant des heures, ceux qui s’attendaient à regarder du contenu de l’application de vidéo en streaming de Google et de YouTube TV n’ont pas pu le faire.

YouTube annonce que le service a été rétabli

Le site Downdetector a montré qu’il avait reçu plus de 280 000 plaintes à propos de YouTube à 19h30 HE, 95% des rapports d’utilisateurs mentionnant leur incapacité à visionner des vidéos. 2% ont déclaré que le site Web YouTube ne fonctionnait pas tandis que 1% ne pouvait pas télécharger de contenu sur le site.

Environ 280000 téléspectateurs YouTube se sont plaints auprès du détecteur Down à propos de problèmes avec le site et l’application

Près de deux heures après que le premier tweet a confirmé qu’il y avait un problème, YouTube a publié un nouveau tweet annonçant que le service avait été rétabli. « … Et nous sommes de retour – nous sommes désolés pour l’interruption. Ceci est résolu sur tous les appareils et services YouTube, merci d’être patient avec nous », a déclaré le message.

Si vous avez attendu toute la soirée pour regarder quelque chose de spécial sur YouTube uniquement pour constater que l’application ne fonctionnait pas, vous pouvez lui donner une autre chance maintenant. Google dit que les choses sont revenues à la normale, ce que nous avons vérifié nous-mêmes en consultant l’une de nos critiques exceptionnelles.