Comment augmenter votre CTR Facebook pour vos meilleures annonces

Il était une fois (avant novembre 2007 pour être exact), Facebook était une plate-forme sans publicité où les utilisateurs pouvaient publier du contenu pour leurs amis principalement pour le divertissement.

Aujourd’hui, les pages de marque sont l’une des principales caractéristiques de Facebook. C’est la loi tacite que chaque entreprise a besoin d’une page de marque, mais contourner les algorithmes de Facebook pour voir toute sorte de traction organique à partir du contenu est pour le moins difficile.

Saisissez la publicité payante. L’outil qui place votre contenu devant votre public idéal.

Si vous allez l’utiliser, vous voudrez savoir comment en tirer le meilleur CTR Facebook. Nous vous avons concocté un petit guide.

Pourquoi le CTR Facebook est-il important?

Le CTR, ou taux de clics, est l’un des principaux paramètres permettant de mesurer l’efficacité de vos annonces, mais vous ne devriez pas le considérer seul.

En règle générale, l’augmentation du nombre de clics sur vos annonces augmentera votre objectif ultime, à savoir attirer davantage de personnes vers l’accord. Le CTR vous montrera combien de personnes ont cliqué sur votre annonce, mais un CTR élevé n’atteindra pas nécessairement votre objectif d’annonce.

Imaginons que votre objectif soit de générer du trafic vers votre site Web et de développer votre liste de diffusion. Vous configurez une annonce Facebook pour générer du trafic vers votre site.

Votre CTR est élevé, mais votre conversion vers votre liste de diffusion est médiocre. L’augmentation de vos clics peut augmenter un peu vos abonnés, mais il est probable qu’il y ait un barrage routier sur votre site Web. C’est pourquoi vous devez décider tôt si le CTR est la principale mesure qui déterminera le succès de vos annonces.

supposons que vous avez en fait besoin d’augmenter votre CTR. Voici comment.

Connaissez votre public cible

Facebook a une plate-forme publicitaire très ciblée qui vous permet de réduire votre audience pour correspondre à votre client idéal. Plus vous pourrez restreindre votre audience, plus vos prospects seront qualifiés.

Cela contribuera non seulement à augmenter votre CTR mais aussi votre ROI, car plus vos visiteurs sont intéressés, plus ils sont susceptibles de faire un achat.

Choisissez le meilleur emplacement d’annonce

Comme nous sommes exposés à une énorme quantité de publicité chaque jour, un nouveau terme a été inventé appelé «aveuglement de bannière». Cela signifie que les utilisateurs d’Internet ignorent inconsciemment ce qui se trouve dans la bannière latérale de leur écran, car il est généralement plein de publicités.

L’emplacement publicitaire le plus efficace sur Facebook se trouve dans le fil d’actualités où il apparaît en tant que contenu organique. Aventurez-vous dans les écrans de la barre latérale une fois que vous êtes satisfait de vos résultats dans le fil d’actualités.

Repensez votre design

Parfois, vous devez repenser l’ensemble du design de votre annonce si elle ne résonne pas auprès de votre audience. Le gestionnaire d’annonces Facebook vous permet de fractionner le test de vos annonces afin de pouvoir tester différents modèles et trouver ce qui fonctionne le mieux.

Heureusement, la refonte des publicités Facebook n’est pas aussi épuisante que cela puisse paraître avec des logiciels comme Adobe Spark Créateur d’annonces Facebook. Testez différentes couleurs, mises en page et copies, puis exécutez un test fractionné pour découvrir ce qui fonctionne vraiment pour votre annonce et ce qui ne fonctionne pas.

Testez et améliorez

L’astuce pour un CTR Facebook élevé est de revoir vos résultats souvent et d’apporter des améliorations. Vérifiez comment votre CTR affecte vos autres mesures et ROI pour déterminer où vous devez vous améliorer.

Consultez le reste de notre blog pour plus d’informations sur les tendances technologiques.