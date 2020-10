Comment Arthur Beetson a été convaincu de devenir capitaine du Queensland en 1980

C’est le moment où State of Origin a démarré, bien qu’à la manière typique d’Origine, l’incident semble s’être aggravé au fil des années.

Le succès d’Arthur Beetson sur son coéquipier de Parramatta Mick Cronin lors du match inaugural en 1980 a bel et bien mis le concept de l’état d’origine sur la carte. Mate contre Mate, Etat contre Etat est né.

Mais Beetson était initialement réticent à devenir capitaine du Queensland lors de ce premier match, craignant qu’à l’âge de 35 ans, il ne soit trop vieux.

Wide World of Sports a rencontré le journaliste de longue date du Queensland, Hugh Lunn, proche du regretté sénateur Ron McAuliffe, l’ancien patron de QRL considéré comme le moteur de l’émergence de l’État d’origine.

«Ron est allé voir Beetson à Sydney, et Artie a dit à Ron qu’il était passé, il ne voulait pas le faire,» expliqua Lunn.

«Il a dit qu’il avait brisé tous les os de son corps.

« Ron a dit: ‘Non seulement vous êtes dans l’équipe, mais vous êtes le capitaine. Tout ce que vous avez à faire est d’être là-bas, et ils vous suivront.' »

Arthur Beetson a été capitaine du Queensland lors du premier match de l’État d’origine en 1980 (Fairfax)

Beetson, qui avait disputé 18 matchs pour la Nouvelle-Galles du Sud avant State of Origin, a non seulement été capitaine du Queensland lors de ce premier match, mais sa performance inspirante a donné le ton à de jeunes coéquipiers tels que Wally Lewis et Mal Mengina, des joueurs qui seraient la pierre angulaire de la Succès des Marrons au cours de la prochaine décennie.

Selon Lewis, l’influence de Beetson était évidente dès le premier jour.

« Arthur avait probablement l’impression qu’il avait un groupe d’écoliers autour de lui. Nous attendions chaque mot et nous lui avons posé quelques questions, mais pour être honnête, nous étions probablement trop gênés pour en poser quelques-uns de plus », a déclaré Lewis à Wide World de Des sports.

«En même temps, nous essayions de projeter l’image que nous avions confiance en nos capacités. Mais nous étions des enfants et tout d’un coup, nous jouions avec les meilleurs joueurs du monde.

« C’était un plaisir de jouer aux côtés d’Arthur, c’était assez extraordinaire. »

Arthur Beetson. (Fairfax)

Malgré les objections initiales de Beetson selon lesquelles il était au-dessus de la colline, Lunn a rappelé comment le joueur de 35 ans avait joué les 80 minutes de ce premier match.

« Une chose que la plupart des gens oublient à propos de ce match, mais je me souviens, le Queensland n’a pas utilisé ses réserves dans ce match. Ils essayaient de faire sortir Beetson, parce qu’il était enculé, mais il ne voulait pas s’en sortir », a déclaré Lunn m’a dit.

« Les deux réservistes sont restés sur le banc. Ils criaient aux joueurs de se retirer et personne ne quitterait le terrain. »

Le Queensland n’avait pas remporté la série inter-États depuis 1959, et l’intérêt pour les matchs annuels était presque inexistant au sud de la frontière, un fait qui a causé une consternation considérable pour Lewis.

« Les matchs à Brisbane seraient bondés, mais à Sydney, il y aurait trois hommes et un chien », a-t-il déclaré.

« J’ai joué un match en 1979 au Leichhardt Oval, quand nous sommes arrivés, il y avait environ 3000 personnes, et nous nous sommes dit: » Wow, qu’en est-il de la foule ici, à quel point c’est bon. «

« Quand nous avons couru pour le match, il restait environ 500 personnes. Ce que nous ne savions pas, c’est qu’il y avait une finale d’écolier devant nous, et tout le monde était là pour ce match.

« Ils ne voulaient pas traîner et nous regarder jouer! »

Wally Lewis a joué un rôle clé dans la domination de l’origine du Queensland dans les années 1980. (Fairfax)

La domination des Blues était due au fait que la plupart des stars du Queensland avaient déménagé à Sydney pour jouer dans la compétition NSWRL, qui à l’époque était centrée sur Sydney. Selon les règles de l’époque, ils représentaient la Nouvelle-Galles du Sud dans la compétition inter-États.

L’avènement de l’État d’origine signifiait que le Queensland pouvait alors ramener ses étoiles à la maison, bien que Lunn ait déclaré que McAuliffe restait sceptique.

« Ron soulevait toutes ces objections, et ce qui le préoccupait, c’était si nous récupérions tous nos joueurs et perdions toujours », se souvient Lunn.

Hugh Lunn, journaliste de longue date du Queensland. (Fairfax)

« Il a dit que si nous perdions, alors la série inter-états était morte dans l’eau. Mais j’étais très confiant que nous ne perdrions pas. Vous ramèneriez Rod Reddy et Arthur Beetson et Kerry Boustead.

« Il craignait qu’ils n’essaient pas de jouer contre leurs coéquipiers de Sydney. »

Lunn a rejoint McAuliffe dans la salle de conférence QRL à Lang Park pour ce premier match Origin en juillet 1980.

«Au moment où le match est arrivé, j’ai regardé l’équipe NSW, avec Steve Rogers au centre, qui est né sur la Gold Coast au fait, et Peter Sterling de Toowoomba, et je pensais que nous n’allions pas gagner après que je J’avais convaincu Ron de le faire! » Dit Lunn en riant.

«Au dîner, il a eu le commissaire de police, le gouverneur du Queensland, le vice-premier ministre, parce que (le premier ministre) Joh (Bjelke-Petersen) ne voulait pas venir, le patron de XXXX et moi.

«Nous nous sommes assis autour d’une table et Ron versait du porto dans le verre de tout le monde, et maintenant il est totalement confiant.

Ancien patron de QRL, le sénateur Ron McAuliffe. (Fairfax)

«Les gens disaient que Beetson et (Rod) Reddy étaient au-dessus de la colline, mais il disait: ‘Ils sont comme des stars de l’opéra, ils doivent jouer.’

« C’était un champion du débat, il avait une merveilleuse façon avec les mots. Quand il a été souligné que Beetson n’était pas en forme, il a dit: » C’est un pur-sang, quand la selle ira, il aura raison. « »

McAuliffe avait rencontré une vive opposition au match de la part du patron de la NSWRL, Kevin Humphries.

« Ron m’a raconté l’histoire du moment où il est allé voir le conseil d’administration du NSWRL », a expliqué Lunn.

« Kevin a dit qu’ils ne joueraient que s’il y avait un arbitre neutre. Et Ron étant Ron, a dit: » C’est drôle Kevin, je pensais que tous les arbitres étaient neutres. «

«Alors, ils ont eu ce Liverpudlian qui était un personnage fou, Billy Thompson. Il était fou, la façon dont il parlait avec ce lourd accent, on pouvait à peine le comprendre.

« Quoi qu’il en soit, il a fait des choses étranges, il était au milieu de la mêlée à un moment donné, et il menaçait les joueurs. »

Les arbitres devaient devenir un centre d’intérêt important de l’État d’origine dans les années 1980, en particulier lorsque Humphries a proposé d’utiliser des arbitres locaux.

« Ron pensait que ça semblait douteux, » se souvint Lunn.

«Quand je lui ai demandé ce qu’il allait faire, il a dit qu’il irait aussi loin au nord que possible pour trouver un arbitre, et c’est ainsi qu’il a trouvé la sauterelle, Barry Gomersall.

L’arbitre controversé Barry Gomersall. (Fairfax)

« Il y a eu un match quelques années plus tard lorsque le combat habituel avait éclaté, et la moitié de l’équipe du Queensland combattait la moitié de l’équipe de Nouvelle-Galles du Sud, et pendant que cela se passait, le Queensland a couru 70 mètres pour marquer l’essai gagnant.

« Ensuite, les journalistes de la Nouvelle-Galles du Sud ont demandé à Gomersall pourquoi il autorisait le jeu à continuer pendant que le combat se déroulait, et Barry a répondu: » C’est ce qu’ils faisaient, je pensais que c’était de la danse de salon. « »

Le passage à l’état d’origine a entraîné un renversement immédiat des fortunes.

Après des décennies de luttes, le Queensland a soudainement pris le dessus, la première victoire des Blues ne venant qu’en 1985.

«Ron est allé à la même école que moi, St Gregory’s Terrace», a déclaré Lunn.

« Si vous y alliez, tout ce que vous avez appris, c’était la poésie et Shakespeare. Vous n’avez pas appris sur le sexe ou quoi que ce soit du genre, c’était un Christian Brothers College et vous aviez beaucoup le bracelet.

«Après ce premier match en 1980, Ron s’est levé et a dit: ‘Les vieux gars, Beetson et Reddy, ils ont entendu le son de la trompette. Nos jours de lutte dans le désert sont terminés, mais cette longue sécheresse ne doit jamais être oubliée. Ce soir , nous méprisons de changer notre état avec les rois.

«Nous étions tous en train de rire et très soulagés parce que nous avions eu 21 années consécutives de défaites dans une compétition à deux équipes.

« Puis Ron a réalisé qu’il allait peut-être trop loin, alors il a ajouté: » ‘Gee, c’est difficile d’être humble quand on est du Queensland.’ «

