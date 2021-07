Comment appliquer le fard à paupières (étape par étape)

Plus tendres, plus vifs, naturels ou sexy, les fards à paupières ont le pouvoir de changer le regard et l’approfondir d’une manière très particulière. Cependant, s’ils ne sont pas bien appliqués, ils ont tendance à se fissurer et à couler avec le temps. Qui n’a pas eu à se démaquiller les yeux après avoir appliqué les fards parce qu’ils ressemblaient à un raton laveur ?

L’une des erreurs les plus courantes est de ne pas flou des ombres. Par conséquent, la technique d’application est essentielle lorsque l’on recherche un bon résultat. Mieux encore, avec une paire de pinceaux de maquillage et seulement trois couleurs de la même gamme de couleurs, vous obtiendrez des résultats très professionnels. Voyons voir !

Comment appliquer le fard à paupières ?

Au quotidien, pour un déjeuner ou un dîner spécial, nous vous apprenons comment appliquer les fards à paupières (étape par étape) et faire en sorte que la couleur reste intacte toute la journée. Il ne vous reste plus qu’à suivre ces étapes:

1. Utilisez un apprêt ou un apprêt.

2. Appliquer l’ombre principale sur l’ensemble de la paupière mobile,

3. Appliquez une ombre plus foncée sur le coin externe de l’orbite.

4. Mélangez les deux ombres précédentes.

5. Éclaircit l’os de la paupière et le canal lacrymal.

Utilisez deux pinceaux, l’un pour appliquer les ombres et l’autre pour estomper.

1. Préparez la paupière avec un apprêt

Étape 1 : Appliquez le primer ou le primer sur les paupières pour prolonger la tenue de votre maquillage.

Pour que le fard à paupières ne coule pas ou ne craque pas, il faut préparer la paupière avec un apprêt pour les yeux ou apprêt. Ce produit, que vous pouvez trouver sous forme liquide ou crème, permet d’atteindre les ombres durent plus longtemps et les pigments des paupières mieux. De plus, il facilite une application uniforme et les empêche de se fissurer.

La plupart des apprêts pour les yeux sont colorés nu et ils sont dissimulés avec du maquillage, bien qu’ils soient également disponibles dans des tons dorés ou avec des paillettes pour améliorer et enrichir davantage le look.

2. Appliquer l’ombre principale sur la paupière

Étape 2 : Utilisez un pinceau joufflu pour appliquer la couleur principale sur toute la paupière.

Pour cette étape, utilisez la couleur la plus claire des trois que vous avez choisis. Il est important que les ombres que vous utilisez soient de la même gamme de couleurs pour obtenir un résultat plus professionnel.

Cette nuance sera le maquillage prédominant. Dans ce cas, utilisez une brosse plate pour déposer le produit sur toute la paupière. Puis bien mélanger pour obtenir un résultat naturel et réduire l’excès de produit.

Votre palette de fards à paupières apportera sûrement une infinité de couleurs, toutes magnifiques. Mais, vous n’avez pas besoin de les utiliser tous à la fois. En effet, une bonne maquilleuse vous n’avez besoin que de 3 teintes, voire moins, pour obtenir un look de 10.

Vous pouvez choisir les tons que vous voulez, vous n’avez besoin que de trois couleurs de la même gamme de couleurs, pour passer du plus clair au plus foncé.

3. Appliquer une ombre de transition

Étape 3 : Appliquez l’ombre la plus foncée sur le coin externe de l’orbite.

Appliquez la teinte la plus foncée sur le coin externe de l’orbite, là où l’os se termine, et estompez doucement pour éviter les coupures.

L’ombre de transition, qui est une nuance plus foncée, ajoutera plus de profondeur à l’œil. Appliquez cette ombre sur le orbite et flou bien avec un pinceau estompeur.

4. Estompez les ombres

Étape 4 : Dans cette étape, utilisez un pinceau à poils fins de taille moyenne pour estomper les ombres précédentes.

De cette façon, vous obtiendrez unifier les différentes nuances et réduire les différences entre les différentes nuances, obtenant un résultat beaucoup plus naturel.

5. Illuminez avec une ombre légère

Étape 5 : Enfin, choisissez-en un quatrième ombre très clair et lumineux pour illuminer la zone lacrymale et l’arcade sourcilière.

Avec cette étape ce que nous recherchons est de définir les ombres et le regard. De plus, nous le faisons pour obtenir un effet plus volumineux et agrandir l’œil.

Palettes recommandées

Ensuite, nous vous montrons quelques palettes de fards à paupières qui sont fortement recommandées et qui ont un excellent rapport qualité-prix.

Erreurs lors de l’application du fard à paupières