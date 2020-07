Comment Anthony Walker est-il mort? Le drame de BBC One réinvente la vie d’un adolescent assassiné – .

Anthony de BBC One arrive sur nos écrans le 27 juillet et nous montre ce qui aurait pu être pour Anthony Walker mais comment l’adolescent assassiné est-il mort?

Le meurtre d’Anthony Walker a fait l’actualité nationale lorsqu’il s’est produit en juillet 2005.

Même maintenant, 15 ans plus tard, sa mort est toujours extrêmement poignante, en particulier avec l’émergence du mouvement Black Lives Matter ici au Royaume-Uni.

Par conséquent, la BBC n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour diffuser son dernier long métrage dramatique autonome, Anthony.

Le film de 90 minutes, écrit par Jimmy McGovern, lauréat de plusieurs BAFTA, explore la vie d’Anthony Walker s’il n’avait pas été tué à l’âge de 18 ans.

Mais qu’est-il arrivé à Anthony Walker et comment l’adolescent assassiné est-il mort?

*détails graphiques expliqués ci-dessous*

Anthony sur BBC One

Anthony arrive sur BBC One et iPlayer le 27 juillet 2020, à quelques jours du 15e anniversaire de la mort d’Anthony Walker, qui tombe le 30 juillet.

Écrit par l’écrivain né à Liverpool Jimmy McGovern et réalisé avec l’approbation de la mère d’Anthony, Gee Walker, Anthony réinvente ce qu’aurait pu être la vie si Anthony Walker n’avait pas été tué à l’âge de 18 ans.

Nous suivons le futur Anthony à travers un certain nombre d’événements clés de la vie de la naissance de son premier enfant à la participation à une cérémonie de remise de prix.

BBC

Anthony Walker est décédé des suites d’une perte de sang après avoir été frappé à la tête avec un piolet.

Un article du Guardian de 2005 détaille les événements du meurtre de Walker.

Dans la soirée du 29 au 30 juillet, dans la banlieue de Liverpool à Huyton, Anthony Walker avait passé la soirée avec sa petite amie, Louise Thompson, alors qu’ils gardaient le neveu de Walker.

Vers 23 heures, le couple est parti avec le cousin de Walker, Marcus Binns, pour accompagner Lousie jusqu’à l’arrêt de bus.

BBC

En attendant le bus, ils ont été abordés par Michael Barton, le frère de l’ancien footballeur de Premier League, Joey Barton, qui a crié des insultes racistes à Walker et Binns.

Walker, Binns et Thompson sont partis et se dirigeaient vers un autre arrêt de bus tandis que Barton contactait un ami, Paul Taylor, et se dirigeait vers McGoldrick Park afin de tendre une embuscade au trio.

Alors que Walker, Binns et Thompson prenaient un raccourci à travers le parc, ils furent attaqués par Barton et Taylor.

Binns et Thompson ont réussi à s’échapper pour appeler à l’aide mais Walker a été piégé par les deux attaquants.

Paul Taylor aurait utilisé un piolet d’alpinisme lors de l’attaque et aurait frappé Walker à la tête, enfonçant le piolet à 6 cm dans son crâne, le laissant en état de mort cérébrale.

Walker a été emmené à l’hôpital de Whiston et plus tard au Walton Center où il est décédé à 5 h 25 le 30 juillet.

Crédit photo doit lire PAUL BARKER / AFP via Getty Images

Qu’est-il arrivé aux assassins d’Anthony Walker?

Le lendemain de l’attaque, les assassins d’Anthony Walker ont fui vers Amsterdam selon The Guardian.

Cependant, suite à un appel public du frère Joey, Michael Barton et Paul Taylor sont retournés au Royaume-Uni le 3 août où ils ont été arrêtés à leur arrivée.

Le procès de Barton et Taylor a eu lieu entre novembre et décembre 2005 et le 1er décembre, les deux hommes ont été reconnus coupables du meurtre de Walker.

Les deux hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour le crime, Taylor condamné à un minimum de 23 ans et huit mois de prison, tandis que Michael Barton a été condamné à 17 ans et huit mois.

Anthony est diffusé sur BBC One à 20h30 le 27 juillet 2020

