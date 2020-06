Comment améliorer vos photos avec Photoshop Camera ?

Adobe vient de lancer une nouvelle application de photographie gratuite sur iOS et Android. Grâce à cette application, vous pouvez appliquer des filtres en temps réel et rendre sublimes vos photos de portrait. Entièrement gratuite, Photoshop Camera d’Adobe nous promet une réalisation artistique de nos photos sans connaissance en retouche d’image.

Grâce à l’intelligence artificielle, Photosop Camera complétera l’application native de votre smartphone. Cette application vous permettra de prendre des photos tout à fait spectaculaires sans retouche.

L’application possède 80 filtres appelés « objectifs » et les utilisateurs peuvent transformer leurs clichés en de véritables chefs-d’œuvre. Ces filtres, contenus dans l’application, sont inspirés des filtres créés et utilisés par les influenceurs et photographes connus sur les réseaux sociaux. L’effet sera appliqué en temps réel lors de la prise de vue et Photoshop Camera corrigera automatiquement la luminosité de la photo si nécessaire pour obtenir un meilleur effet du rendu.

Voici quelques étapes pour vous guider dans l’utilisation de cette application :

Adobe launches Photoshop Camera, a free app with tons of elaborate face filters https://t.co/dPu9WQ0iqk pic.twitter.com/l3pkdD63Fx June 11, 2020

1. Télécharger Photoshop Camera

Photoshop Camera peut être téléchargée gratuitement sur iOS et Android. Cette application viendra compléter l’application de photographie installée nativement sur votre smartphone en vous offrant un large panel d’effets et de filtres. Si votre smartphone ne dispose pas de cette fonctionnalité, Photoshop Camera fournira un véritable mode de photographie de portraits pour votre appareil.

2. Se connecter au compte Adobe

Comme toutes les applications d’Adobe, Photoshop Camera requiert une connexion à un compte Adobe. Si vous n’en disposez pas encore, créez un compte et connectez-vous à l’application à l’aide de vos identifiants Adobe ID.

Vous pouvez choisir un filtre en sélectionnant l’objectif de votre choix par le carrousel qui s’affiche en bas de l’écran après avoir appuyé sur l’icône figurant trois étoiles. Une fois le filtre sélectionné, lancez la prise de vue comme vous le faites habituellement.

4. Installation d’autres filtres

Photoshop Camera intègre de nombreux filtres. Pour télécharger d’autres filtres, il suffit d’appuyer sur le bouton « Ajouter » en fin de carrousel ou appuyer directement sur l’icône figurant une mappemonde en haut à gauche. Ensuite, entrez simplement dans les Détails d’un Objectif et appuyer sur Ajouter l’objectif pour le voir apparaître dans le carrousel de filtres de l’application.

5. Modifier les préférences

Pour modifier les préférences, il vous suffit d’appuyer sur les trois petits points affichés en haut, au centre du cadre de la prise de vue. Ce menu vous permettra de choisir le ratio de votre image (4:3 ou 16:9), de configurer le flash, ou d’accéder aux paramètres avancés de l’application.