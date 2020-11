Comment améliorer la sécurité et protéger votre Raspberry Pi

Vous avez regardez de nombreux tutorial Raspberry PI et vous ne savez toujours pas comment améliorer la sécurité et protéger votre micro-pc ? Sorti il y a plus de dix ans le Raspberry Pi s’est mondialisé en tant que mini-ordinateur qui tient dans une poche et nous permet d’utiliser toutes sortes de fonctions, depuis les jeux rétro de notre enfance jusqu’à la visualisation de films et de séries télévisées sans avoir besoin de Smart TV. Les utilisations et les pratiques sont nombreuses, mais aujourd’hui nous analysons si vous avez besoin d’un antivirus pour Raspberry Pi, comment il est installé ou quels sont les risques possibles que votre micro-ordinateur peut avoir au quotidien.

Cela dépendra de l’utilisation que vous allez donner à votre micro-ordinateur mais nous passons en revue quel est le principal antivirus pour Raspberry Pi ou quels sont les conseils de sécurité qu’ils recommandent depuis sa création pour le garder à l’abri d’éventuelles attaques de pirates, de logiciels malveillants, de vol de données, etc.

Qu’est-ce qu’un Rapsberry Pi ?

Comme nous le savons, un Raspbery Pi est un micro-ordinateur, une carte qui fonctionne comme un ordinateur miniature de la taille d’une carte de crédit et qui permet tout type d’utilisation comme la lecture vidéo, les simulateurs de jeux vidéo, l’accès à la télévision ou toute autre utilisation que vous voulez lui donner grâce au fait qu’il possède toutes les fonctions similaires à un ordinateur classique et qu’il suffit d’y ajouter un boîtier ou des boutons et des périphériques qui vous permettent de connecter tout ce que vous voulez.

Selon l’utilisation que l’on veut donner à un Rapsberry Pi, il est courant d’utiliser un système d’exploitation ou un autre. Par exemple, il existe des systèmes d’exploitation pour Raspberry Pi axés sur le rétro et des émulateurs de jeux vidéo spécialisés, tels que RetroPie, par exemple. Il existe de nombreux systèmes d’exploitation comme LibreELEC, Ubuntu Mate, OSMC…

Avons-nous besoin d’un antivirus sur un Rapsberry Pi ?

Comme nous l’avons expliqué lorsque nous avons compilé le meilleur antivirus sur Linux, il n’existe pas de loi obligatoire qui nous dise s’il est nécessaire ou non de parier sur un antivirus pour Raspberry et cela dépendra de l’usage que nous allons lui faire, du soin que nous lui apportons, etc. Il y a moins de menaces ou de vulnérabilités dans Linux et aussi dans Raspbian, un système d’exploitation GNU/Linux basé sur Debian.

Vous ne courez pas de risque et la plupart des utilisateurs n’installeront aucun type d’antivirus. Ce n’est pas un système invulnérable, même s’il existe des mythes selon lesquels les logiciels malveillants ne peuvent pas entrer dans le système, mais il a été prouvé que ce n’est pas le cas et il y a eu des cas de logiciels malveillants affectant des micro-ordinateurs. Ils sont moins courants, oui, mais ils existent. Néanmoins, vous pouvez parier qu’en installant un antivirus Raspberry Pi comme Clam AV ou en suivant les instructions de sécurité collectées par la Fondation Raspberry Pi, vous serez protégé contre les logiciels malveillants.

Avec ou sans Internet

Si vous utilisez normalement l’émulateur de console dystro ou si vous allez utiliser votre Raspberry Pi sans connexion internet, vous n’aurez normalement pas besoin d’un antivirus Raspberry Pi car vous ne courrez presque aucun risque. Vous n’en auriez besoin que si vous étiez connecté à l’internet pour prévenir les logiciels malveillants. Vous n’avez pas à vous soucier de l’utiliser hors ligne et de vous connecter au réseau.

Rapsberry Pi avec ClamAV

Parmi les meilleurs antivirus pour Linux, nous trouvons ClamAV, un antivirus pour Raspberry Pi que vous pouvez utiliser si vous êtes préoccupé par la sécurité de votre micro-ordinateur. Comme nous l’avons expliqué dans les paragraphes précédents, les systèmes Linux sont généralement considérés comme moins vulnérables ou moins attaqués par les pirates, mais cela est également dû au fait que la part de marché est plus faible et que les menaces informatiques sont donc généralement moins importantes que chez d’autres concurrents tels que Windows. Dans le cas de Clam AV, il s’agit d’un des meilleurs antivirus pour Linux et d’un antivirus pour Raspberry Pi.

Ce que Clam AV permet sur votre Raspberry Pi est d’effectuer une analyse antivirus de manière très simple et pour exécuter le scanner, il vous suffit d’utiliser la commande clamscan pour une utilisation de base à la recherche de logiciels malveillants. Dans le cas d’un balayage de plusieurs répertoires, comme expliqué sur le site web PimyLifeUp, vous pouvez utiliser la commande clamscan – r/home /mount pour rechercher dans tous les principaux répertoires. Enfin, si vous détectez des virus et souhaitez les supprimer complètement, vous pouvez les supprimer en utilisant l’option « -remove », mais gardez à l’esprit que les fichiers seront définitivement supprimés de votre micro-ordinateur et que vous ne pourrez pas les récupérer.

Parmi les avantages que Clam AV nous permet, il y a le fait que nous pouvons programmer un scanner antivirus pour Raspberry Pi périodiquement et qu’il se chargera automatiquement de savoir s’il y a ou non un logiciel malveillant sans qu’il soit nécessaire de le mémoriser et de l’activer manuellement.

Conseils de sécurité pour un Rapsberry Pi

Que vous décidiez ou non d’avoir un antivirus, la Fondation Raspberry Pi propose un certain nombre de conseils que vous pouvez suivre pour améliorer la sécurité et éviter les failles de sécurité. Selon les informations recueillies par la fondation, le niveau de sécurité dépendra de la manière dont vous utiliserez votre Raspberry Pi, que vous le connectiez ou non à l’internet. Mais quoi qu’il en soit, il existe un certain nombre de conseils que vous pouvez prendre en compte selon les responsables et qui ne prendront que peu de temps à suivre :

Changez le mot de passe par défaut que Raspberry Pi utilise. Vous pouvez le faire à partir de l’application raspi-config et cela améliorera votre sécurité.

Changez votre nom d’utilisateur. Chaque micro-ordinateur est livré avec un nom d’utilisateur par défaut et vous pouvez le changer rapidement.

Comme pour la plupart des systèmes d’exploitation, assurez-vous de faire une mise à jour. Assurez-vous simplement d’avoir la dernière version de Raspbian mise à jour afin d’avoir tous les correctifs de sécurité au cas où il y aurait des lacunes et que vous pourriez être attaqué. Si vous disposez de la dernière version, cette lacune aura été comblée.

Améliorez la sécurité de votre accès à distance. Secure SHell, SSH, est un protocole d’accès à distance couramment utilisé pour accéder à Raspberry Pi. Nous pouvons renforcer la sécurité de ces accès de plusieurs manières, par exemple en utilisant un mot de passe fort ou en recourant à l’authentification par clé. Si vous utilisez l’accès à distance à votre Raspberry Pi, vous devez le protéger des attaques externes en utilisant ces procédures.

Installez un pare-feu. Il existe de nombreux pare-feu pour Linux. Beaucoup d’entre eux utilisent le projet iptables, qui est installé sur Raspberry mais non configuré, ce qui peut être un peu compliqué. Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, vous pouvez installer un pare-feu simple, qui est conçu pour être facile à utiliser sur Ubuntu.

Installez fail2ban : Si vous utilisez votre Raspberry comme serveur, le pare-feu laissera expressément des trous pour laisser passer le trafic du serveur. C’est dans ces cas-là que vous pouvez installer fail2ban. Il s’agit d’une application écrite en Python, un scanner qui examine les fichiers journaux de Raspberry et recherche les activités suspectes.