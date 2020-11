Comment allumer et éteindre une PS5

in

Avec le lancement de la nouvelle PlayStation 5 de Sony dans le monde entier aujourd’hui, des millions de joueurs vont ouvrir leur système pour avoir leur premier aperçu du jeu de nouvelle génération.

PlayStation a fait un travail incroyable de rationalisation du processus de configuration pour le rendre aussi rapide et simple que possible pour les nouveaux joueurs. Cependant, tout le monde ne joue pas à la console qui l’a configurée, ce qui signifie que des choses simples peuvent parfois être oubliées.

Une chose que vous allez avoir besoin de savoir est comment le système peut être mis sous et hors tension. Cela peut sembler simple, mais il existe plusieurs façons dont un utilisateur peut le faire.

Utilisation de la console

Le moyen le plus simple d’allumer et d’éteindre la console consiste à utiliser les boutons du système lui-même. Sur le panneau avant, vous verrez un ou deux boutons selon le modèle de PS5 que vous avez. Sur le modèle standard, il y aura un bouton d’éjection à côté du bouton d’alimentation qui n’est pas présent sur son homologue numérique.

Appuyez simplement sur le bouton d’alimentation, qui est celui situé le plus proche du bord de la console, et votre système devrait démarrer ou s’éteindre.

Utilisation d’un contrôleur

Vous devez appuyer sur le bouton PlayStation de la manette. Cela vous mènera à l’écran d’accueil si vous êtes dans un jeu, mais si vous êtes sur l’écran d’accueil, cela fera apparaître un autre menu.

La méthode consistant à maintenir le bouton PlayStation pour afficher le menu d’alimentation utilisé sur la PS4 et la PS3 n’est plus disponible. Vous devez maintenant cliquer sur le bouton PlayStation jusqu’à ce que vous ayez accès au menu de capture d’écran, à partir duquel vous ferez défiler vers l’extrême droite en bas, et sélectionnez l’alimentation.

Une fois que vous faites cela, vous verrez trois options, entrez en mode repos, éteignez la console ou redémarrez la PS5. Comme son nom l’indique, entrer en mode repos permettra à votre PlayStation de continuer avec certaines fonctions telles que le chargement des télécommandes et la mise à jour des jeux. Cependant, la désactivation de la console arrêtera complètement tous les processus sur lesquels l’appareil travaille.

Pour rallumer la PS5, appuyez simplement sur le bouton PlayStation d’une télécommande synchronisée et elle démarrera immédiatement.

