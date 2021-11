Comment ajouter un filtre à sa story Instagram ?

Fini le temps où Instagram n’offrait que peu d’options de filtre pour les photos. Maintenant, vous trouverez de nombreuses façons d’améliorer vos stories Instagram. Pour utiliser les filtres existants, il vous suffit de choisir parmi les options de caméra préchargées. Et trouver de nouveaux filtres à enregistrer sur votre appareil photo est également relativement simple.

Dans cet article, nous expliquerons comment rechercher, enregistrer, puis ajouter un nouveau filtre à vos histoires Instagram via mobile et ordinateur de bureau.

Comment ajouter des filtres aux stories Instagram sur un iPhone ?

Voici comment rechercher des filtres à ajouter à vos stories IG :

Connectez-vous à votre compte Instagram, puis balayez vers la gauche sur votre fil d’actualité pour accéder à votre appareil photo.

Dans la barre de menu de l’écran de l’appareil photo, balayez vers la gauche jusqu’à ce que vous voyiez l’option « Parcourir les effets » représentée par une loupe.

Sélectionnez-le pour accéder à la “Galerie d’effets”.

Sélectionnez un filtre parmi les plus populaires sur la page d’accueil ou parcourez et sélectionnez les catégories en haut. Ou vous pouvez appuyer sur la loupe en haut à droite pour rechercher des filtres.

Pour enregistrer le filtre sur votre iPhone :

Dans « Galerie d’effets », sélectionnez le filtre que vous souhaitez essayer, puis attendez que la page d’aperçu se lance.

Appuyez sur l’icône de téléchargement en bas à droite pour enregistrer le filtre sur votre appareil photo. L’icône en forme de flèche s’affichera sous forme de coche une fois le filtre enregistré. En haut à droite de l’écran d’aperçu du filtre, appuyez sur le « X » ou revenez à la « Galerie d’effets » en glissant vers le bas.

Pendant l’aperçu, en bas de l’écran, appuyez sur le nom du filtre pour afficher l’option « Enregistrer l’effet ».

Appuyez dessus pour enregistrer le filtre sur votre appareil photo.

Appuyez sur le “X” en haut à gauche pour quitter “Effect Gallery”.



Vous pouvez maintenant accéder au filtre à partir du menu.

Pour ajouter le filtre à votre story IG :

En bas à droite de l’appareil photo, appuyez sur l’icône smiley pour accéder à votre filtre enregistré.

Sélectionnez le filtre, puis appuyez ou appuyez longuement sur le bouton du cercle blanc pour prendre une photo ou une vidéo. Cela prendra la photo ou la vidéo avec le filtre activé. Vous pouvez également appuyer sur l’icône « Camera Roll » en bas à gauche pour choisir une image ou une vidéo existante.

En bas à gauche, appuyez sur “Votre histoire”.



Votre photo ou vidéo filtrée sera ajoutée à votre histoire quotidienne.

Comment ajouter des filtres aux stories Instagram sur un appareil Android ?

Pour rechercher des filtres à ajouter à votre story IG, procédez comme suit :

Lancez IG puis accédez à la caméra en balayant vers la gauche sur votre fil d’actualité.

Via la barre de menu de l’écran de l’appareil photo, balayez vers la gauche pour accéder à l’option « Parcourir les effets ».

Appuyez dessus pour accéder à la “Galerie d’effets”.

Choisissez un filtre parmi les plus populaires sur la page d’accueil ou faites défiler et sélectionnez les catégories en haut. Vous pouvez également utiliser la loupe en haut à droite pour rechercher des filtres.

Pour enregistrer le filtre sur votre appareil Android :

Dans “Galerie d’effets”, choisissez le filtre que vous souhaitez essayer et attendez l’aperçu.

Sélectionnez l’icône de téléchargement en bas à droite pour enregistrer le filtre sur votre appareil photo.

L’icône de flèche se transforme en coche lorsque le filtre est enregistré.

En haut à droite de l’écran d’aperçu du filtre, appuyez sur le « X » ou revenez à la « Galerie d’effets » en glissant vers le bas. Au bas de l’écran d’aperçu, appuyez sur le nom du filtre pour afficher l’option « Enregistrer l’effet ».

Sélectionnez-le pour enregistrer le filtre sur votre appareil photo.

En haut à gauche, appuyez sur la flèche de retour pour quitter la “Galerie d’effets”.



Le filtre sera désormais disponible dans le menu.

Pour ajouter le filtre à votre story IG :

En bas à droite de l’appareil photo, sélectionnez l’icône smiley pour accéder à votre filtre enregistré.

Choisissez le filtre, puis appuyez ou maintenez enfoncé le bouton du cercle blanc pour prendre une photo ou une vidéo. Cela prendra la photo ou la vidéo avec le filtre activé. Ou vous pouvez appuyer sur l’icône « Camera Roll » en bas à gauche pour choisir une photo ou une vidéo existante.

En bas à gauche, appuyez sur “Votre histoire”.



Votre photo ou vidéo filtrée sera ajoutée à votre histoire quotidienne.

Comment ajouter des filtres aux stories Instagram sur un PC ?

La fonction de retouche photo d’IG est prise en charge uniquement sur Android et iOS. Par conséquent, pour appliquer les filtres Instagram sur votre PC ou Mac à vos photos et vidéos, il faut l’aide d’une application tierce.

Essayez des applications de retouche photo compatibles avec les filtres, telles que BatchPhoto, Fotor (Windows, Mac) ou CameraBag Photo, pour créer vos filtres, puis enregistrez-les sur votre bureau.

Étant donné qu’IG est une application axée sur les mobiles, la fonction de téléchargement de photos n’est pas non plus disponible lors de l’accès à partir du Web. Par conséquent, suivez ces étapes pour accéder à la vue mobile IG, via « Outils de développement » dans Google Chrome :

Dans Google Chrome, accédez à Instagram.com et connectez-vous à votre compte.

Cliquez avec le bouton droit n’importe où sur la page pour afficher le menu.

Sélectionnez « Inspecter » pour ouvrir le panneau « Outils de développement ». “Outils de développement” se lancera sur la droite.



En haut à gauche de la fenêtre « Outils de développement », cliquez sur « Basculer la barre d’outils de l’appareil ». C’est l’icône qui ressemble à un téléphone et une tablette. Cela fera basculer votre compte IG vers la vue mobile.

En haut de la fenêtre principale, cliquez sur le menu déroulant « Affichage » pour sélectionner une vue, par exemple iPhone, iPad.

Actualisez le navigateur.



Pour ajouter votre filtre enregistré à une story IG : En haut à gauche de votre fil d’actualité, cliquez sur le signe plus (+) à côté de “Votre histoire”.

Cela ouvre l’écran de la caméra. Assurez-vous que “Histoire” est sélectionné en bas. En bas à droite de l’appareil photo, sélectionnez l’icône smiley pour accéder à votre filtre enregistré. Localisez le filtre créé précédemment à partir de ” Explorateur de fichiers ” ou ” Finder “. Cliquez dessus pour le sélectionner. Cliquez ou appuyez longuement sur le bouton du cercle blanc pour prendre une photo ou une vidéo. Cela prendra la photo ou la vidéo avec le filtre activé. Ou appuyez sur l’icône « Camera Roll » en bas à gauche pour choisir une photo ou une vidéo existante enregistrée sur votre ordinateur. En bas à gauche, cliquez sur “Votre histoire”.

Votre photo ou vidéo filtrée sera ajoutée à votre histoire quotidienne.

Comment trouver des filtres Instagram par créateur ?

Voici comment rechercher un filtre IG d’un créateur spécifique :

Localisez le profil du créateur. Au-dessus de leur grille, appuyez sur le smiley. Sélectionnez le filtre souhaité, puis appuyez sur « Essayer » ou sélectionnez la flèche vers le bas pour le télécharger. Prenez une photo ou une vidéo à l’aide du filtre pour la partager avec vos amis.

Ajouter des filtres à vos stories IG

En ce qui concerne les selfies et les vidéos qui éclatent, Instagram est l’un des meilleurs éditeurs de photos pour les médias sociaux. Leurs filtres aident à faire ressortir vos messages avec une finition artistique.

En utilisant l’application mobile Instagram, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités d’édition pour ajouter des filtres à vos histoires. Cependant, étant donné qu’IG est une application axée sur les mobiles, ces options ne sont pas disponibles à l’aide du bureau. Heureusement, lorsque vous accédez à votre compte Instagram via les « Outils de développement » dans Google Chrome, la vue mobile offre la plupart des fonctionnalités mobiles.